Сберечь сердце столицы. Самые популярные мифы о маскировке Кремля До 2010 года документы, связанные с маскировкой Московского Кремля в годы войны, оставались засекреченными На чтение: 2 минуты

Накануне Великой Отечественной войны Кремль оставался особой территорией, изолированной от остального города: здесь действовали свои порядки работы, проживания и посещения. С началом боевых действий нацисты поставили перед собой цель – уничтожить сердце Москвы, сделав так, чтобы от вековых построек не осталось и следа. Благодаря находчивости советских ученых, архитекторов и военных, сделать им этого не удалось. Без малого тридцать гектаров территории буквально исчезли на глазах, «превратившись» в обычную жилую застройку.

До 2010 года документы, связанные с маскировкой Московского Кремля в годы войны, оставались засекреченными. Это обстоятельство породило немало мифов и легенд, требующих опровержения или как минимум уточнения.

Миф №1. На западе Москвы построили «ложный» Кремль

По слухам, точную копию настоящего Кремля построили не то на Крылатских холмах, не то на Ходынском поле. Увы, подтверждения этой информации на сегодняшний день нет. Все доступные архивные документы не содержат данных о «ложном Кремле», а историкам остается лишь строить догадки. Тем не менее доподлинно известно, что сооружение построек из фанеры действительно широко применялось при маскировке. Макеты, созданные для того, чтобы сбить врага с толку, достигали пяти метров в высоту. Для Мавзолея сшили гигантский чехол, отдаленно напоминающий трехэтажный жилой дом.

Основным способом маскировки была так называемая плоскостная имитация – крыши и открытые фасады перекрасили, кремлевские стены разрисовали под окна и двери подъездов, а поверх зубцов уложили фанерные крыши или натянули полотнища с рисунком. Звезды на башнях выключили и накрыли чехлами, кресты и купола тоже замаскировали, окрасив в неприметный серый цвет – их блеск мог выдать всю постройку. Всего появилось несколько ложных кварталов: на самой Красной площади, по наружному контуру Александровского сада, в Большом сквере, а также в Тайницком саду.

Миф №2. Московский Кремль спас ученый-энтомолог, который встречался лично со Сталиным

Одна из легенд гласит, что идею маскировки Кремля впервые озвучил ленинградский профессор Борис Николаевич Шванвич – специалист по насекомым. Побывав на приеме у И.В. Сталина, он якобы принялся объяснять тому принципы стереоморфизма и мимикрии на примере бабочек, скрывающихся от опасности, а затем предложил таким же образом «спрятать» Кремль. На деле все обстояло несколько иначе. Во-первых, Шванвич никогда не встречался со Сталиным, хотя и получил от него поручение. Во-вторых, ученый отвечал за маскировку танков и зданий в родном Ленинграде – например, его стараниями удалось сохранить Смольный. Здание накрыли сеткой, на которой в определенном порядке располагались светлые и темные пятна – это должно было дезориентировать врага, смотревшего на конструкцию сверху. Нацистским летчикам казалось, что под ними не дом, а руины, на которые не стоит тратить снарядов. В благодарность за проделанную работу Борису Шванвичу позволили сохранить кафедру энтомологии (ранее ее планировалось ликвидировать), и ученый еще десяток лет занимался изучением насекомых для самых разных целей – например, планировал наладить разведение шелкопрядов, дающих очень прочные нити для парашютов.

Что касается маскировки Кремля, то задумались о ней еще в начале Второй мировой войны. Генерал-майор Николай Кириллович Спиридонов несколько раз обращался к руководству, но на его предложения отвечали отказом. Наконец, 26 июня 1941 года он представил Лаврентию Берия записку, в которой указывал на безотлагательность маскировки Кремля и ближайших территорий. К записке Спиридонов приложил план и эскизы, подготовленные группой архитекторов во главе с академиком Иофаном – автором нереализованного проекта Дворца Советов. Спустя всего два дня работа закипела. Завершили ее через полтора месяца. К 1 августа 1941 года Московский Кремль надежно укрыли от взора противника.

Миф №3. Благодаря маскировочным мероприятиям Кремль не пострадал при авианалетах

Сколь эффективными ни были бы мероприятия по маскировке сердца столицы, их проведение, увы, лишь снизило ущерб, но не предотвратило разрушений. Нацисты располагали подробными картами Москвы благодаря проделанной разведчиками съемке с воздуха. Враг знал, где находится Кремль, хотя и пребывал в замешательстве от его нового облика. Бомбили все: и настоящие здания, и их «двойников». Последние для убедительности ярко подсвечивались, привлекая к себе внимание.

В первые месяцы войны, когда Красная армия была вынуждена отступать вглубь страны, Москва подвергалась ожесточенным бомбардировкам. Когда враг подошел на критически близкое расстояние, органы власти переместились из Кремля на станцию «Кировская» столичной подземки. В 1941-1942 годах Кремль атаковали с воздуха восемь раз: сбросили пятнадцать фугасных, две осветительные и 151 зажигательную бомбы. Наибольшее число жертв принесли авианалеты 12 августа и 29 октября 1941 года, под которыми погибали военнослужащие Кремлевского гарнизона. Когда бомбардировки прекратились, был составлен акт о разрушенных за год сооружениях на территории Кремля. Стоимость работ по восстановлению зданий составила чуть более трех миллионов рублей. Не окажись в центре столицы маскировочных сооружений, эта сумма была бы гораздо больше, а внешний облик Москвы пришлось бы восстанавливать по картинам, фотографиям и макетам.