Самые популярные имена в СССР и Российской Федерации Имя – неотъемлемая принадлежность любого человека, и о том, что нет личности без имени, писал ещё в античности Гомер. Отношение человека к именам, популярность одних и забвение других – маркер общественных трендов и характерная черта каждой эпохи и исторического периода. Какими же были предпочтения наших соотечественников на протяжении последнего столетия? На чтение: 5 минут

Имя – неотъемлемая принадлежность любого человека, и о том, что нет личности без имени, писал ещё в античности Гомер. Отношение человека к именам, популярность одних и забвение других – маркер общественных трендов и характерная черта каждой эпохи и исторического периода. Какими же были предпочтения наших соотечественников на протяжении последнего столетия?

1920-е годы

Бурные события 1917 года коренным образом поменяли основы Российского государства, его политические цели и задачи. Вместо монархии возникла диктатура пролетариата, вместо защиты православия – всемирная революция рабочих и крестьян. Конечно, всеобщая турбулентность не могла не коснуться и моды на имена. Появились сотни «революционных» имён, которыми пестрели отрывные календари времён НЭПа: от Бебелины и Брута до Энгельсины и Рентгена. Но анализ имянаречения 1920-х гг. показывает, что ни одно из них не получило широкого признания: самыми ходовыми оставались, за малым исключением, имена из святцев.

Тем не менее, первая десятка мужского именослова сменилась наполовину в сравнении с дореволюционной эпохой, а женская – на треть. На 1920-е гг. пришёлся пик смены взрослыми людьми имён с «устаревших» на «современные». Женщины массово отказывались зваться Матрёной, Фёклой, Агафьей, Евдокией в пользу Галины, Нины и Валентины. Именно окончание на «-ина» – Антонина, Нина, Галина, Валентина и др. – стало очень популярным. В эту тенденцию не вписалась Екатерина – одно из самых распространённых до революции имён. Оно резко утратило позиции и его «возвращение в тренды» произошло только во времена брежневского «застоя». Кроме того, заметный успех в 1920-е гг. сопутствовал имени Тамара – ни до, ни после оно не вызывало такого ажиотажа. Среди мужчин появилось много Викторов, Евгениев и Анатолиев.

«Городской» топ-5 мужских имён 1920-х гг.: Владимир, Николай, Виктор, Александр, Борис.

«Городской» топ-5 женских имён 1920-х гг.: Валентина, Нина, Вера, Тамара, Галина и Лидия.

Приведённые данные обобщены по трудам исследователей ономастики (совокупности имён) советского периода и по информации о регистрации новорождённых в ЗАГСах – для постсоветских десятилетий. К сожалению, в сети гуляют всевозможные инфографики без ссылок на источники, но «с привлечением искусственного интеллекта», приводящие неподтверждённые и даже заведомо ложные сведения.

Наши данные ограничены «городским топом», т.е. выборкой по некоторым мегаполисам и областным центрам. Увы, приходится констатировать, что при наличии обширных архивных фондов и соответствующих специалистов до сих пор не существует единой исследовательской базы по изучению имён прошлого.

1930-е годы

В 1930-е гг. городские «новинки» прошлого десятилетия проникли в деревню и сместили веками господствовавших здесь Марий и Анн. В то же время утихло придумывание «революционных» имён. Как писал один из крупнейших советских специалистов по ономастике В.А. Никонов, в 1930-е гг. советский именослов значительно обновился и стал «спокойным». Он отказался от вычурных и поверхностных инноваций. Одновременно определённый интерес появился к именам, которые тогда воспринимались как «иностранные»: в крупные города пришла мода на имена Эдуард, Роберт, Альберт, Жанна, Ирма, Инга и т.д., но ни одно из них никогда не входило в первую десятку.

В 1930-е гг. впервые многим полюбилось имя Светлана – оно держалось в первой десятке около полувека, до середины 1980-х гг. История имени уникальна: оно родилось как плод фантазии профессора-филолога А.Х. Востокова и поэта В.А. Жуковского и долгое время оставалось исключительно литературным явлением. Неожиданная популярность красивого имени даже вынудила православную церковь найти соответствующее место в святцах: в крещении Светлана стала Фотиньей, что в переводе с греческого означит то же самое – «светлая». Среди мужских имён в 1930-е гг. заметен стремительный взлёт имени Юрий. Именно тогда родился самый известный носитель имени в СССР – первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин.

«Городской» топ-5 мужских имён 1930-х гг.: Владимир, Юрий, Анатолий, Виктор, Николай.

«Городской» топ-5 женских имён 1930-х гг.: Валентина, Галина, Людмила, Нина, Татьяна.

1940-е годы

В 1940-е гг. широкое хождение получило имя Валерий, до того почти не употреблявшееся. Многие связывают его популярность с личностью героя рекордных перелётов В.П. Чкалова, но не меньшее значение имело благозвучие самого имени. Обладай легендарный лётчик-испытатель более мудрёным и менее звучным именем, вряд ли оно стало таким востребованным у молодых родителей.

В женском рейтинге 1940-х гг. произошли существенные изменения: самым популярным именем десятилетия стала Татьяна. Именно тогда надолго вошли в моду имена Наталья, Ольга, Ирина, а лидеры довоенной поры Нина, Валентина и Галина заметно сдали позиции.

«Городской» топ-5 мужских имён 1940-х гг.: Владимир, Александр, Виктор, Юрий, Анатолий.

«Городской» топ-5 женских имён 1940-х гг.: Татьяна, Наталья, Галина, Людмила, Ольга.

1950-е годы

В 1950-е обновились лидеры десятилетия. Место Татьяны заняла Елена, Владимира сменил Александр. Последнее имя имело давнюю славную историю, тянувшуюся с античности. В России особый ореол ему придали князь Александр Невский и генералиссимус Александр Суворов, высоким престижем наделили три императора XIX века. В народном произношении имя оказалось чрезвычайно вариабельным.

Не зная фактуры, сложно угадать, что Шурик и Александр – одно и то же имя, прошедшее длинную цепочку преобразований: Александр – Алексашка – Саша – Сашура – Шура – Шурик. Не менее благородным было имя Елена, известное со времён Троянской войны. Уменьшительное «Алёнушка» от его просторечного варианта Алёна оказалось крайне распространённым в русских народных сказках.

«Городской» топ-5 мужских имён 1950-х гг.: Александр, Сергей, Владимир, Виктор, Николай.

«Городской» топ-5 женских имён 1950-х гг.: Елена, Татьяна, Ирина, Наталья, Ольга.

1960-е годы

Среди веяний 1960-х гг. – появление в верхней части списка мужских имён Олег и Игорь у мальчиков, Марина и Оксана – у девочек. Верхние три позиции в первой пятёрке мужских имён остались без изменений, а вот четвертая и пятая претерпели изменения. Андрей стал «набирать вес» с конца 1950-х гг., Юрий вернул популярность и резко прибавил после 12 апреля 1961 года после фантастического успеха первого космонавта.

Имя «Юрий», происходящее от древнегреческого «Георгий», проникло в русский ономастикон с принятием христианства на Руси. Из-за фонетического строя языка начальное мягкое «Г» перешло в «Гюрги», а далее в «Юрий», или же в цепочку Егоргий – Егорий – Егор. При этом имя Юрий считалось дворянской формой имени Георгий, а Егор – крестьянской. До революции обе формы рассматривались как взаимозаменяемые, и человека могли звать Георгием по документам, но Юрием или Егором в быту. После установления советской власти вариации стали рассматриваться как отдельные имена, и поэтому никто сейчас не назовёт космонавта Ю.А. Гагарина Георгием, а маршала Г.К. Жукова – Егором. Стоит отметить, что вариативность имени очень велика во всем мире, и совершенно различно звучащие английский Джордж, польский Ежи, французский Жорж, чешский Иржи, венгерский Дьёрдь или испанский Хорхе происходят всё от того же Георгия.

«Городской» топ-5 мужских имён 1960-х гг.: Александр, Сергей, Владимир, Андрей, Юрий.

«Городской» топ-5 женских имён 1960-х гг.: Татьяна, Елена, Ольга и Наталья, Ирина.

1970-е годы

В 1970-х между собой соперничали Александр и Сергей, Елена и Наталья. В отдельные годы первенствовали то одни, то другие, но по итогам десятилетия лидеры всё же остались прежними. Любопытно, что среди новорождённых регистрировалось много Алексеев и Андреев, созвучных Александру. Впервые с начала XX века в десятке появился Дмитрий, и мода на это имя держится до сих пор. Также в 1970-е гг. ренессанс пережил Константин, но, в отличие от Дмитрия, очень короткий – вскоре его популярность пошла вниз.

Среди женских имён стоит отметить возвращение Анны. Самое популярное, наряду с Марией, имя XIX века вновь стало актуальным с конца 1960-х гг. Подобно Дмитрию, Анна продолжает находиться на верхних строчках и в наши дни. Это крайне древнее женское имя встречается в Библии, и в форме «Хана» восходит к древнейшим языкам Ближнего Востока.

Возникновение в позднем СССР популярности имени Юлия, которая длилась до конца тысячелетия, объяснить непросто. Когда-то оно имело ограниченное хождение в аристократических кругах, но не бытовало в крестьянской среде. Лучшей версией можно считать, что это красивое имя соответствовало эстетическим запросам эпохи.

«Городской» топ-5 мужских имён 1970-х гг.: Александр, Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий.

«Городской» топ-5 женских имён 1970-х гг.: Елена, Наталья, Ольга, Анна, Юлия.

1980-е годы

В 1980-е гг. верхние строчки популярности мужских имён не изменились в сравнении с предыдущим десятилетием, но в мужской десятке появились Денис и Роман, а в женском списке выделилась резким подъёмом Екатерина. В 1990 году это имя даже выйдет на первое место. 1980-е гг. отмечены также «возвращением из небытия» имени Дарья, которое почти полтора века не входило в число самых популярных.

Что касается имени «Екатерина», то оно, придя на Русь из Древней Греции вместе с крещением, оставалось невостребованным вплоть до начала XVIII века, когда постепенно вошло в обиход. Весь XIX век оно находилось среди самых распространённых, но сильно потеряло в популярности после Октябрьской революции. Удивительно, но ни всеми любимый хит М.А. Блантера и М.В. Исаковского, написанный в 1938 году, ни легендарная система реактивной артиллерии «Катюша» не дали большого роста популярности этому имени, и толь с начала 1970-х гг. оно вновь отвоевало себе «место под солнцем».

«Городской» топ-5 мужских имён 1980-х гг.: Александр, Сергей, Алексей, Андрей, Дмитрий.

«Городской» топ-5 женских имён 1980-х гг.: Елена, Анна, Екатерина, Наталья, Ольга.

1990-е годы

Последнее десятилетие XX века запомнились феноменальным бумом на имя Анастасия. Траектория его частотности схожа с той, что была у Екатерины: устойчивая популярность в XIX веке, провал после революции, возрождение в 1970-х гг. В 1990-е гг. впервые высокие места заняли женские имена Виктория и Полина, очень сильно потеряли популярность Елена и Ольга.

В мужском рейтинге сильно поднялись имена с окончанием на гласную – Илья, Никита, Данила, вновь заявило о себе стародавнее имя Иван, но самые распространённые имена прежнего десятилетия продолжали удерживать верхние строчки.

«Городской» топ-5 мужских имён 1990-х гг.: Александр, Дмитрий, Андрей, Алексей, Сергей.

«Городской» топ-5 женских имён 1990-х гг.: Анастасия, Анна, Мария, Екатерина, Дарья.

2000-е годы

Новый век принёс новые тенденции в мужское имянаречение. В моду стали входить имена, долгие десятилетия лежавшие под спудом. В центре внимания снова оказались Кирилл, Егор, Пётр и Данила, а в абсолютные лидеры вышли Никита, Артём и Максим. Обновление мужских имён в топе десятилетия, произошедшее в 2000-е гг., оказалось самым резким за 100 лет. Оно стало следствием смены приоритетов от традиции к новизне, состоявшей в извлечении на свет редких и старинных, но обязательно благозвучных имён, а не придумывании новых, как это было в 1920-х гг.

Любопытно, что советские специалисты по ономастике ранее предсказывали «тихую смерть» мужским именам с окончанием на «-а», объясняя это эстетическими и фонетическими причинами, но жизнь в очередной раз опровергла самые стройные теории учёных. Считается, что моду на имя Данила ввёл культовый боевик 1990-х гг. «Брат», но в действительности это явление более общего порядка – а именно запроса на перемену в именах, случающегося примерно раз в поколение, или 25-30 лет. В женских именах в 2000-е гг. продолжала царить Анастасия, но заметно вырос интерес к именам Софья, Полина и Ксения.

«Городской» топ-5 мужских имён 2000-х гг.: Данила, Александр, Иван, Никита, Максим и Артём.

«Городской» топ-5 женских имён 2000-х гг.: Анастасия, Мария, Дарья, Анна, Софья.

2010-е годы

Среди новшеств десятилетия назовём популярность имён Лев и Марк у мальчиков, Еву и Варвара – у девочек. За исключением Варвары, популярной в конце XVIII – начале XIX вв., эти имена никогда не входили в число распространённых. Конечно, имя Лев может похвастаться великим писателем Л.Н. Толстым, а в советское время – знаменитым футбольным вратарём Л.И. Яшиным и популярным эстрадным певцом Л.В. Лещенко, но до 2010-х гг. оно никогда не входило в первую десятку.

Имя Ева в 2000 году вошло в святцы, и теперь имеет статус вполне канонического православного, но его успех, как и успех имени Марк, не вполне ясен. Тогда же, к радости почитателей традиций, спустя век на самые верхние позиции среди женских имён вернулись Мария и Анна.

«Городской» топ-5 мужских имён 2010-х гг.: Александр, Максим, Артём, Михаил, Иван.

«Городской» топ-5 женских имён 2010-х гг.: Мария, Анна, Софья, Анастасия и Виктория, Полина.

2020-е годы

Третье десятилетие XXI века началось совсем недавно, но сразу же ознаменовалось масштабными потрясениями: пандемией коронавируса, острейшим политическим кризисом и масштабными военными действиями. Скажется ли это как-то на тенденциях десятилетия в имянаречении, пока говорить преждевременно. Отметим лишь, что у девочек набирают популярность имена Алиса, Василиса, Арина и Вероника, у мальчиков – Матвей, Мирон и Тимофей.

«Городской» топ-5 мужских имён 2020-х гг.: Александр, Михаил, Максим, Артём, Лев.

«Городской» топ-5 женских имён 2020-х гг.: Софья, Мария, Анна, Алиса, Виктория и Ева.

Итоги за 100 лет

Если суммировать статистику за 100 лет, можно увидеть, что в первую десятку за это период входило 39 мужских и 40 женских имён. Хорошо заметно, что даже самые модные имена спустя несколько десятилетий теряют популярность – такие, как Валентина, Наталья или Татьяна, Валерий, Сергей или Юрий. Исключение составляет только Александр – имя ни разу не выпало из десятки и до сих пор остаётся среди самых востребованных.

У девочек самым устойчивым именем долгое время оставалась Татьяна, но в XXI веке его популярность резко пошла на спад. Ниже приведены списки самых популярных имён за последние сто лет (в порядке убывания).

«Городской» топ-10 мужских имён 1920-х – 2020-х гг.: Александр, Сергей, Владимир, Дмитрий, Андрей, Михаил, Алексей, Максим, Виктор, Николай.

«Городской» топ-10 женских имён 1920-х – 2020-х гг.: Мария, Анна, Елена, Наталья, Татьяна, Ольга, Галина, Софья, Екатерина, Ирина.