Русско-шведская война Война, начатая Швецией при поддержке Великобритании, Голландии и Пруссии с целью возвращения территорий, утраченных в ходе предшествующих войн с Россией. Причиной войны послужило недовольство участием России во внутренних делах Швеции и желание реванша со стороны Швеции. На чтение: 3 минуты

ХОД СОБЫТИЙ

План нападения на Россию заключался в сосредоточении сухопутных средств в Финляндии, чтобы оттянуть от Санкт-Петербурга русскую армию и освободить побережье; в генеральном сражении на моренанести поражение российскому флоту, блокировать Кронштадт; поход на Санкт-Петербург.

Воспользовавшись войной с Турцией 21 июня 1788 г. отряд шведских войск перешел границу России. Шведы, обладая дойным перевесом сил, выдвинули требования: наказать русского посла графа Разумовского; уступить Швеции Финляндию; принять посредничество Швеции для заключения мира с Турцией; разоружить русский флот в Балтийском море.

Шведы одержали победу в боях под Пардакоски и Керникоски, под Валкиала(18–19 апреля 1790 г.). Потери русских: убитыми - 6 офицеров и 195 солдат; ранено - 16 офицеров и 285 солдат. Потери шведов: 41 убитых и 173 раненых.

Флот России в Балтийском море (49 кораблей и 25 фрегатов) превосходил шведский (23 линейных корабля, 11 фрегатов, до 140 гребных судов) по численности, а не по качеству. Почти все пригодные к бою корабли были высланы на русско-турецкий театр военных действий. В Гогландском сражении 6 (17) июля 1788 г. у острова Гогландв Финском заливе русские нанесли противнику поражение, после которого остатки шведского флота вынуждены были укрыться в Свеаборге. В Эландском бою 15 (26) июля 1789 г. у острова Эланд 36 шведских кораблей потерпели поражение от эскадры адмирала В. Я. Чичагова.

В Первом Роченсальмском сражении 13 (24) августа 1789 г. шведы потерпели поражение, потеряв 39 кораблей (в том числе адмиральский, захваченный в плен). Потери русских – 2 корабля. Стратегическим результатом морского Ревельского сражения 2 (13) мая 1790 г. на рейде порта Ревель (Балтийское море) стало крушение всего шведского плана кампании – разгромить русские силы по частям не удалось.

В Красногорском сражении 23–24 мая (3–4 июня) 1790 г. северо-западнее Красной Горки Бой длился два дня без явного перевеса сторон, но, получив известие о подходе русской Ревельской эскадры, шведы отступили и укрылись в Выборгском заливе. Выборгское морское сражение 22 июня (3 июля) 1790 г. окончательно сорвало шведский план по высадке десанта и захвату Санкт-Петербурга.

Второе Роченсальмское сражение 28 июня (9 июля) 1790 г., которое произошло там же, где и Первое принесло успех шведам – в этом бою погибло 52 русских корабля.

Закончилась Русско-шведская война 1788–1790 гг. подписанием Верельского мирного договора 3 (14) августа 1790 г. (Верель, ныне Вяряля в Финляндии) на условиях сохранения довоенных границ. В начале августа 1788 г. шведские войска покинули территорию России.

НАЧАЛО ВОЙНЫ

В начале июля 1788 года 36-тысячная шведская, армия во главе с самим королем перешла русскую границу в Финляндии. Шведы осадили небольшую русскую крепость Нейшлот. Густав III прислал ультиматум коменданту крепости однорукому майору Кузьмину, в котором требовал немедленно открыть крепостные ворота и впустить шведов. На это майор ответил королю: "Я без руки и не могу отворить ворота, пусть его величество сам потрудится". Добавим, что гарнизон Нейшлота составлял всего 230 человек. Однако в течение всей войны шведы так и не сумели открыть ворота Нейшлота, лишь попытались разграбить окрестности. Екатерина писала Потемкину в этой связи:

"По двудневной стрельбе на Нейшлот шведы пошли грабить Нейшлотский уезд. Я у тебя спрашиваю, что там грабить можно?... Своим войскам в Финляндии и шведам (Густав) велел сказать, что он намерен превосходить делами и помрачать Густава Адольфа и окончить предприятия Карла XII. Последнее сбыться может, понеже сей начал разорение Швеции".

22 июля 1788 года шведская армия подошла к крепости Фридрихсгам и блокировала ее. Состояние крепости было плачевное, каменные бастионы отсутствовали, земляной вал в ряде мест обвалился. Артиллерийское вооружение состояло из шведских орудий, захваченных еще в войну 1741–1743 годов. Гарнизон крепости составлял 2539 человек. Однако шведы постояли два дня у Фридрихсгама, а затем отступили.

Широкорад А.Б. Северные войны России. — М., 2001. Раздел VI. Русско-шведская война 1788–1790 гг. Глава 2. Сухопутная война в Финляндии http://militera.lib.ru/h/shirokorad1/6_02.html

БОЙ У ПАРДАКОСКИ И КЕРНИКОСКИ

Разведка доложила, что противник сильно укрепился у Пардакоски и Керникоски, а его правый фланг надежно прикрыт с фронта быстрой, незамерзающей речкой Керни. Озера же, несмотря на апрель месяц, были сплошь покрыты льдом. […]

18 (29) апреля генерал О.А. Игельстром приказал начать наступление.

Первая колонна, приблизившись на рассвете к деревне Пардакоски, смело пошла в атаку на вражескую батарею, однако противник встретил русских убийствственным огнем, а потом энергично перешел в наступление во фланг и тыл русской колонны. Несмотря на свое упорное сопротивление, отряд В.С. Байкова вынужден был с большими потерями отступить к Солкису.

В это же время в атаку двинулись и войска генерала П.К. Сухтелена, но, приблизившись к речке Керни, остановились перед разобранным мостом. После отступления колонны бригадира Байкова шведы сосредоточили все внимание на Сухтелене, и его атака также была отбита с большим уроном.

Бой явно пошел по неудачному для русских сценарию, и вскоре уже все наши войска начали отступать к Савитайполю. «Впрочем, русские не были разбиты в этом сражении, как говорится, наголову: они отступили в таком порядке, что неприятель не осмелился их преследовать».

Потери русских в тот день были значительны: около двухсот убитых и более трехсот раненых, были потеряны две пушки. Урон, понесенный противником, определить трудно, но, по заключению русских начальников, он был примерно равен нашему – хотя по шведским источникам указывались только 41 убитый и 173 раненых.

Нечаев С.Ю. Барклай де Толли. М., 2011. http://bookmate.com/r#d=euZ9ra0T

ПЕРВОЕ РОЧЕНСАЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 13 (24) АВГУСТА 1789 Г.

Командовавший гребным русским флотом адмирал принц фон Нассау-Зиген разделил свои силы: большая часть, под начальством его самого, должна была произвести нападение с востока и состояла из 78 судов с 260 тяжелыми орудиями, в то числе 5 фрегатов и 22 галеры, 48 полугалер и канонерских лодок и т. д.; командование другой эскадрой из парусных судов он поручил адмиралу Крузу; она состояла главным образом из тяжелых судов, числом 29 с 380 тяжелыми орудиями: 10 фрегатов и шебек, 11 полугалер, 6 бригов и 2 бомбардирских корабля. С этой эскадрой Круз должен был атаковать шведов с юго-запада и отрезать им путь отступления; уже 23 августа он прошел мимо Киркоммасари.

24 августа, после 9 часов утра, Круз, при западном ветре подошел на расстояние пушечного выстрела к шведской линии, но общий огонь был открыт только час спустя; против 250 тяжелых шведских орудий стояло 380 русских. Стрельба продолжалась до 4 часов пополудни; к этому времени генерал-майор Балле, к которому перешло командование вместо Круза, должен был отступить под сосредоточенным огнем противника, при чем потерял два судна; шведы продолжали преследование до 8 часов вечера.

Тем временем с востока подошел принц фон Нассау, но только после полудня начал очищать фарватер от заграждений; на северной оконечности острова Кутсале он высадил 400 человек с пушками. Эренсверд послал туда на подкрепление два больших судна, но к 7 часам вечера русским удалось пройти узкое место и атаковать главные силы шведов. Шведы к тому времени расстреляли почти все свои снаряды и вскоре должны были отступить перед подавляющим превосходством противника, который с 9 часов вечера начал горячее преследование и продолжал его до 2 часов ночи, до самой крепости Свартгольма, которая лежит в 20 морских милях к западу.

Шведы потеряли 7 судов ; из них 5 было взято в плен, 1 утонуло, 1 взлетело на воздух; кроме того 16 транспортов было сожжено. Потери в людях выражались в цифрах 46 офицеров и 1300 нижних чинов; в числе их было 500 больных, которые остались на островах. Потери парусных судов составили 35%, потери гребных — только 3%.

Русские потеряли только 3 судна; потери личного состава были 53 офицера и 960 человек; по некоторым сведениям потери русских были более чем вдвое значительнее; во всяком случае потери их в сражении были гораздо больше.

Штенцель А. История войн на море. В 2-х т. М., 2002. Том 2. Глава XII. Шведско-русская война 1788–1790 гг. http://militera.lib.ru/h/stenzel/2_12.html

ВЕРЕЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1790 Г.

Верельский мирный договор 1790 г. между Россией и Швецией, подписанный 3(14) августа в Вереле (Финляндия), подвел итоги русско-шведской войны 1788–1790 гг. Согласно договору между обоими государствами восстанавливались мирные отношения и ранее существовавшие границы. Обе стороны отказались от территориальных претензий друг к другу и подтвердили положения Ништадтского мирного договора 1721 г. Шведам разрешалось ежегодно беспошлинно покупать хлеб в портах Финского залива и Балтийского моря на сумму 50 тыс. руб. Попытки Швеции ослабить роль и влияние России на Балтике в условиях ведения ею серьезной войны с Турцией окончились полным провалом. Верельский мирный договор укрепил международное положение России, способствовал срыву плана образования Англией и Пруссией антирусской коалиции, подтвердил условия Абоского мирного договора 1743 г. Срочное заключение Верельского мира было полной неожиданностью и для союзных Швеции Англии и Пруссии.

Обложка: И. К. Айвазовский. Морское сражение при Выборге. 1846.

Источник: https://ru.wikipedia.org