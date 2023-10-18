Россия и Армения: история отношений Армения принадлежит к числу древнейших государственных образований в истории. С начала I тысячелетия до нашей эры армянские царства и княжества играли важную роль в Передней Азии и на Кавказе. На чтение: 3 минуты

Армения принадлежит к числу древнейших государственных образований в истории. С начала I тысячелетия до нашей эры армянские царства и княжества играли важную роль в Передней Азии и на Кавказе.

На протяжении своей истории армянская государственность переживала периоды взлётов и падений, испытывала трагическое влияние соседних держав. Давление соседей, вплоть до полного захвата территорий, вынуждало армян массово покидать родные края и расселяться по всему миру. Возникшие повсеместно армянские диаспоры стали одними из влиятельнейших во многих государствах Европы и Азии, играя значительную роль в международной торговле.

Русско-армянские связи до вхождения Армении в состав Российской империи

Участие армянских купцов в транзитной торговле способствовало зарождению взаимоотношений с Древней Русью уже в IX веке. Армянские купцы шли по пути «из варяг в греки», пересекались с русами на византийских рынках. В XII–XIII вв. армянские колонии можно было найти в Грузии, Крыму, Половецкой степи, Волжской Болгарии, Киеве. В то же время, растущее древнерусское княжество совершало в X веке походы на Кавказ и Каспий, сражалось против византийского императора армянского происхождения Иоанна Цимисхия. Отряд русских воинов в несколько тысяч человек, согласно источникам, служил около 1000 года в армии византийского императора Василия II на восточных границах империи, в том числе в Армении. В 1185 году грузино-армянское войско под предводительством русского князя Юрия Андреевича, сына Андрея Боголюбского, сражалось против турок-сельджуков.

Появление армянской колонии в Москве относят к XIV–XV вв. По крайней мере, в царствование Ивана Грозного во второй половине XVI века в русской столице уже существовала армянская церковь. По мере роста русского государства количество армян в российских городах также росло. Помимо традиционной торговли, они занимались живописью, ремёслами, медициной. Среди самых известных из них можно назвать живописца XVII века Богдана Салтанова.

Имперская политика Петра Великого позволила многим армянам перебраться в Россию, спасаясь от турецкой и персидской оккупации. В 1711 году в царском указе провозглашалось, что «армян, как возможно, приласкать и облегчить». В Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, а также в Кизляре, Дербенте, Крыму открылись армянские школы, строились армянские церкви. Многие права и привилегии армянскому народу даровала Екатерина II. Расширение российской сферы влияния неизбежно привело Россию на Кавказ. Тогда же идея покровительства России стала весьма популярной среди индийских армян, а затем и у армян Закавказья. Сочувствие к армянам как к угнетённому христианскому народу росло среди русского общества на протяжении всего XVIII века.

Армения в Российской империи

В XVI–XVIII вв. борьбу за Армению вели Османская и Сефевидская империи, и страна оказалась разделённой между завоевателями. Местные правители пытались прибегнуть к защите католической церкви и европейских государств, но безрезультатно. Со времён правления Петра I всё большей популярностью пользовалась идея об освобождении Армении с помощью России.

Во время войн России против Персии в 1804–1813 и 1826–1828 гг. и Турции в 1828–1829 гг. при активной поддержке армянского населения русской армии удалось достичь выдающихся результатов. По итогам Гюлистанского, Туркманчайского и Адрианопольского мирных договоров Восточная Армения присоединилась к России. По указу императора Николая I образовалась Армянская область площадью 20 000 кв.км с населением около 165 000 человек. В 1849 году большая её часть вошла в состав Эриванской губернии.

Вхождение в состав России имело благоприятное влияние на хозяйственное развитие региона и привело к формированию армянской промышленной буржуазии. Многие армяне – Лазаревы, Деляновы, Абамелеки – принадлежали к числу богатейших семейств империи. Тогда же стала бурно развиваться армянская культура – драматургия, живопись, музыка. Художник И.К. Айвазовский, урождённый Айвазян, стал достоянием не только армянской, но и мировой культуры.

К концу Первой мировой войны российские войска фактически взяли под контроль территорию Западной Армении, однако чуть ранее боязнь восстания подчинённого армянского населения, открыто симпатизировавшего России, привела к страшной трагедии 1915 года – тогда согнанные со своих земель армяне подверглись массовой резне со стороны турок.

Армения в СССР

Падение Российской империи в феврале 1917 года привело к всплеску националистических настроений на всей территории страны, включая Закавказье. В Армении наибольший вес имела партия дашнаков, выступавшая за полную независимость. В мае 1918 года армянские отряды остановили продвижение турок на Эривань (Ереван), а через несколько дней была провозглашена Армянская республика. Партия Дашнакцутюн, ставшая во главе государства, крайне враждебно относилась к Советской России. По Севрскому договору 1920 года за независимой Арменией помимо территорий Карской области, Эриванской губернии и некоторых уездов других кавказских губерний признавались четыре вилайета Османской империи.

Напряжённые отношения с кемалистской Турцией в сентябре-декабре 1920 года привели Армению к прямой войне. Находясь на грани полного разгрома, дашнакское правительство обратилось к РСФСР с просьбой о посредничестве. 29 ноября советские части заняли Ереван и район озера Севан. Была провозглашена Советская Армения, в общих границах практически совпадавшая с территорией, входившей в состав Российской империи.

В годы Советского Союза в прежде сельскохозяйственном регионе появился значительный промышленный сектор – цветная металлургия (алюминий и молибден), стройматериалы (стеновые блоки, мрамор, цемент), химия (каучук, смолы, пластмассы), машиностроение (радиотехника, станкостроение), пищевое производство (садоводство, виноделие). К концу 1980-х гг. в Армянской ССР проживало около 3,3 млн человек.

Независимая Армения и Российская Федерация

«Парад суверенитетов», захлестнувший СССР на исходе Перестройки, не обошёл стороной и Армению. 23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской СССР принял декларацию о независимости, а 23 сентября 1991 года независимость была провозглашена. Общий социально-экономический упадок, последовавший следом, сопровождался в 1992–1994 гг. ожесточённой войной с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Тем не менее, вскоре геополитическое положение Армении, культурный бэкграунд и экономические связи сделали её главным союзником России в Закавказье. Армения стала членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С помощью России в стране развивались транспортная и газовая инфраструктура, энергетический блок. По товарообороту (20%) и инвестициям (15%) Россия стала бесспорным лидером во внешнеэкономических связях Армении.

Несмотря на теснейшее политическое сотрудничество с Россией, после прихода к власти в 2018 году правительства Никола Пашиняна Армения стала искать всевозможные пути, чтобы освободится от «критической зависимости от России». Провальные войны в Нагорном Карабахе 2020 и 2023 гг. ещё более обострили скептические взгляды нынешнего Еревана на отношения с Москвой.

Русские в Армении и армяне в России

На территории Армении русские стали активно селиться с начала 1830-х гг., сразу после её присоединения к России. В первую очередь, это были военные поселенцы, администрация, крестьяне центральных губерний, представители различных старообрядческих толков (духоборы и молокане). К концу XIX столетия здесь насчитывалось 23 русских селения, в которых проживало около 11 000 человек. В советский период приток рабочих, инженеров, представителей других специальностей увеличил численность русского населения до 70 000 человек. Реинтеграция Армении в начале 1990-х гг. сократила это число до 16 000, но вспыхнувший в 2022 году российско-украинский конфликт привёл к активной «релокации» россиян в Армению и взрывному росту – считается, что на территории Армении осели свыше 110 000 россиян.

Число армян в России превосходит число русских в Армении многократно. Тяжелейшие потрясения, переживаемые армянским народом на протяжении веков, создавали большие и малые волны эмиграции, в том числе и в Россию. В XVIII–XIX вв. при поддержке российского правительства армяне создали и заселили Нахичевань-на-Дону и Армавир, образовали обширные общины в обеих столицах, Астрахани, Каменец-Подольском. В эпоху СССР благодаря социальной мобильности и предпринимательскому таланту армянская прослойка появилась во всех городах-миллионниках. В РСФСР в 1989 году насчитывалось около 600 000 армян, а на сегодняшний день в Российской Федерации их больше 1 млн. Крупнейшие диаспоры на данный момент проживают в Москве (свыше 100 000 человек), Сочи (80 000 человек), Ростове-на-Дону (41 000 человек) и Краснодаре (27 000 человек).

Известные армяне в российской истории

Многие представители армянского народа оставили заметный след в российской истории и культуре. Так, министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов стал автором проекта либеральной конституции, не принятой лишь по стечению трагических обстоятельств после убийства императора Александра II. Министр просвещения И.Д. Делянов, напротив, проводил последовательную политику контрреформ при Александре III. В СССР большим влиянием пользовался министр торговли Анастас Микоян, а его родной брат Артём Микоян известен как авиаконструктор, создатель легендарных истребителей семейства «МиГ». В годы Великой Отечественной войны 117 армян стали Героями Советского Союза, 60 – генералами Красной Армии. В их числе маршалы И.Х. Баграмян, С.Х. Аганов, С.А. Худяков, А.Х. Бабаджанян, адмирал И.С. Исаков.

Большой любовью публики пользовались актёры А.Б. Джигарханян и Д.В. Харатьян, музыканты И.А. Аллегрова и А.С. Григорян (группа «Крематорий»), широкую известность на эстраде приобрели Е.В. Петросян и М.С. Галустян. Композитор А.И. Хачатурян и художник И.К. Айвазовский внесли яркий вклад в мировую культуру, штангист Ю.Н. Варданян и футболист Н.П. Симонян прославили советский спорт. В 1963 году армянский гроссмейстер Т.В. Петросян стал чемпионом мира по шахматам. В наши дни армянское происхождение имеют министр иностранных дел С.В. Лавров, бизнесмен С.Н. Галицкий, кинорежиссёр К.Г. Шахназаров.

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