Российско-сербские связи в области науки и образования: XIX – первая половина ХХ в. Российско-сербские связи в области науки и образования: XIX – первая половина ХХ в. На чтение: 1 минута

Российско-сербские связи в области науки и образования: XIX – первая половина ХХ в. / Отв. ред. Э. И. Колчинский и А. Петрович; ред.-сост. М. В. Лоскутова и М. В. Хартанович. — СПб.: Нестор-История, 2009. — 144 c.

В сборнике рассмотрены аспекты взаимосвязей российских и сербских ученых; обрисована история русской академической эмиграции после Октябрьской революции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. – Королевство Югославия), обозначена роль российской науки и литературы, русских ученых и литераторов в становлении и развитии определенных областей знаний на территории этой южнославянской страны в XVIII–XX вв. Проведен обзор вклада выходцев с территорий современной Сербии, Черногории и Далмации в культурную жизнь Российского государства; вниманию читателей предложена история обучения представителей королевских и княжеских домов Сербии и Черногории в учебных заведениях Санкт-Петербурга, а также история поступления черногорской этнографической коллекции в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

Сборник представляет интерес для историков, историков науки и социологов, политиков, публицистов и специалистов смежных специальностей.

Российско-сербские связи в области науки и образования: XIX – первая половина ХХ в.

Предисловие

I. Пути развития российско-сербских связей в области науки и образования

Лиляна Миятович, Александр Петрович, Джордже Джурич Метаморфоза русско-сербских интеллектуальных связей

О.А. Красникова Сербы на этнических картах славянских народов Европы (вторая половина XIX – начало XX в.)

Джордже Джурич Влияние русской культуры на творчество Йована Раича, основателя сербской научной историографии

М.В. Хартанович Исторический аспект этнографического памятника: черногорские костюмы в собрании Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук

Е.И. Красикова Представители королевской династии Карагеоргиевичей в учебных заведениях Санкт-Петербурга

Елена Милойкович-Джурич Ответ Толстого и Достоевского на «восточный вопрос», 1875–1877. Образы себя и других

Т.И. Ульянкина Русская академическая эмиграция в Сербии: обзор довоенного периода 1919–1938 гг.

Александр Петрович Мост, через который еще предстоит перейти. Русские ученые — члены Сербской королевской академии после Октябрьской революции

II. Судьбы ученых

В.П. Борисов Представители российской школы прикладной механики С.П. Тимошенко и Я.М. Хлытчиев в эмиграции

В. Жикич Игорь Андреевич Рудский: жизнь и деятельность

С.И. Фокин Зоолог Юлий Николаевич Вагнер: Неаполь — С.-Петербург — Киев — Белград

Т.И. Ульянкина Русский художник и архитектор Р.Н. Верховской в Сербии и США

М.Ф. Хартанович Академик В.И. Ламанский и сербские ученые

Д.Н. Савельева Жизнь и судьба святителя Николая Сербского

Обложка: обложка книги «Российско-сербские связи в области науки и образования: XIX – первая половина ХХ в. / Отв. ред. Э. И. Колчинский и А. Петрович; ред.-сост. М. В. Лоскутова и М. В. Хартанович. — СПб.: Нестор-История, 2009».

Источник: https://ihst.nw.ru