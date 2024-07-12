Росписной список города Москвы 1638 года Труды Московского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. Том первый. Росписной список города Москвы 1638 года. Типография Императорского Московского университета. М., 1911 На чтение: 1 минута

Труды Московского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. Том первый. Росписной список города Москвы 1638 года. Типография Императорского Московского университета. М., 1911

Московский Отдел Императорского Русского Военно-Исторического Общества, приступая к издательской деятельности, постановил первый выпуск своих трудов посвятить печатанию самого древнейшего письменного военно-исторического памятника того города, от имени которого Отдел носит название и в стенах которого имеет свое пребывание.

Решению издать в первую очередь «Росписной список г. Москвы 7146 (1638) года», кроме военно-исторического значения и седой его древности, способствовало еще то обстоятельство, что рукопись, с которой он печатается, дает почти полную характеристику Москвы при первом царе из династии Романовых, 300-летие которой посильно желал бы отметить и Московский Отдел Военно-Исторического Общества. Рукопись же в настоящее время представляется настолько ветхой, разрушается так быстро, что через несколько лет едва ли даже возможно будет ею пользоваться без явной порчи составных ее частей. В Архиве Министерства Юстиции в Москве, где она хранится, приняты все меры к лучшему ее сбережению: все три части рукописи заключены в переплеты, а последние вложены в специально сделанную картонку, и, несмотря на то, процесс разрушения от гниения бумаги идет своим ходом. С уверенностью можно сказать, что следующее издание этого древнейшего памятника истории Москвы будет невозможным, если не совсем, то в той полноте, в которой оно предлагается теперь; до того истлевшие частицы обсыпаются при их пользовании. В настоящем издании много употреблено усилий, чтобы не разрушать подлинника: пришлось рукопись перелистывать с помощью рогового ножа, между страницами вкладывать чистые листы, пользоваться увеличительным стеклом. Таким образом, изданием «Росписного списка 1638 г.» достигается сбережение для потомства на будущее время, если не в рукописном, то в настоящем печатном виде памятника, к точной транскрипции которого приложено самое внимательное старание.

Издавая «Росписной список» с глубоким чувством любви к городу - его родине, составитель был бы вполне вознагражден за свой кропотливый полуторагодовой труд, лишь бы он явился достойным памятником для достойной истории древней столицы...

Обложка: План города Москвы из книги Адама Олеария «Описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию», 1638 год.

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