Родина – главное наше богатство Наше богатство измеряется не количеством нажитых праведным путем материальных средств или каких-то других ценностей. Богатство – это наша Родина и люди, живущие в ней. На чтение: 6 минут

Наше богатство измеряется не количеством нажитых праведным путем материальных средств или каких-то других ценностей. Богатство – это наша Родина и люди, живущие в ней.

Об одном удивительном человеке, нашем выдающемся современнике, которого можно по праву назвать достоянием России, хотелось бы сегодня поговорить. Человеке, наверное, не удобном для либерал-демократов, да и, пожалуй, для всех, кто привык менять свою позицию в зависимости от перемены ветра. Человеке, который силен своей принципиальностью и ответственностью перед Обществом, но, главное, перед своей Страной.

18 июля исполняется 53 года Владимиру Ростиславовичу Мединскому – одному из самых неординарных современных российских государственных и общественных деятелей, видному политтехнологу, ученому, публицисту и писателю, более 10 лет возглавляющему Общероссийскую общественно-государственную организацию «Российское военно-историческое общество».

Становление его личности пришлось на противоречивые и сумбурные 1990-е гг., пожалуй, самый сложный период в жизни Страны, время слома старой идеологической парадигмы. На политической карте мира появилась новая Россия. Разумеется, новое время потребовало людей новой формации. Многие из них быстро переориентировались на модную тогда западную модель поведения.

Сохранить в окружающем водовороте западных ценностей любовь к Отечеству, уважительное и бережное отношение к собственной истории, приверженность традициям и корням удавалось далеко не всем. Для Владимира Мединского эти принципы были первостепенными. Понятия Родина, семейные ценности, уважение к историческому прошлому для него никогда не были пустым звуком. Они были привиты с детства его отцом и матерью, являясь тем стержнем, который определил личные нравственные и моральные законы юного Владимира.

Ими Мединский руководствуется всю свою сознательную жизнь. В пользу этого свидетельствуют его законодательные инициативы, глобальные культурные проекты, восстановленные и вновь возведенные памятники исторического наследия, внесение в список ЮНЕСКО новых отечественных культурных объектов, циклы просветительских программ на федеральных телеканалах и открытый лекторий по истории государства российского. Словом, еще многое, что является результатом его многолетнего кропотливого труда.

Владимир Мединский родился в семье военного. Это уже говорит о его образе жизни и тех качествах, которые формировали его характер. В раннем детстве часто переезжал с семьей из гарнизона в гарнизон. В начале 1980-х гг. его отца по долгу службы перевели в Москву.

Успешно окончив школу, Владимир поступил в Московский государственный институт международных отношений на факультет международной журналистики, который окончил с отличием в 1992 г.

Во время обучения работал в различных информационных изданиях, в том числе и в агентстве политических новостей, проявив высокий профессионализм. Кстати, производственную практику молодой и талантливый журналист-международник проходил в пресс-службе посольства СССР в США в Вашингтоне. Владимир с юных лет был чрезвычайно энергичен и любознателен, проявлял невероятную эрудицию, интерес к истории, был вдумчивым и ответственным студентом. В частности, принимал активное участие в деятельности студенческой ассоциации «ОКО», получал Ленинскую стипендию.

По окончании института совместно с Сергеем Михайловым, Дмитрием Сокуром, Егором Москвиным и Кириллом Болматовым основал агентство по связям с общественностью и рекламе «Корпорация Я». Тогда это было «началом начал» зарождающейся в нашей стране практики PR. И у истоков отечественного PR стоял Мединский.

Несмотря на успехи в бизнесе, который требовал полного погружения в работу, в 1997 г. окончил аспирантуру по специальности «политология», в 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. В том же году начал преподавать политологию и PR на факультете журналистики и кафедре связей с общественностью. Владимир Мединский пользовался невероятным успехом у студентов и прослыл в студенческой среде одним из самых интересных и знающих преподавателей. Как и нынче: когда лекции читает профессор Мединский, в аудиториях и залах – аншлаг.

Начальный этап государственной службы Владимира Мединского пришелся на конец 1990-х гг. В 1999 гг. он стал руководителем Управления по информационной политике Министерства по налогам и сборам Российской Федерации. Являлся государственным советником налоговой службы II ранга. Партийная карьера перспективного политика началась в 1999 г. Владимир Мединский руководил Московским региональным отделением политической партии «Единая Россия» (2002 – 2004), около двух лет возглавлял исполком «Единой России» в Москве, являлся заместителем руководителя Центрального исполкома политической партии «Единая Россия» по информационно-политической работе (2004 – 2005), избирался депутатом Государственной Думы IV и V созывов (2003 – 2011).

В тот период последовательно занимал посты заместителя председателя Комитета по информационной политике, заместителя председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму, председателя Комитета по культуре (который возглавил в 2011 г.). Надо отметить, что депутат Мединский всегда выделялся среди своих коллег-законодателей яркими инициативами и нетривиальными заявлениями.

Будучи парламентарием, выступил автором проекта нового Федерального закона «О рекламе», вступившего в силу 1 июля 2006 г. Публично предложил законодательную инициативу об ограничении игорного бизнеса в России.

Являлся координатором депутатской группы по связям с Парламентом Республики Корея, членом постоянной делегации Федерального Собрания в Комитете парламентского сотрудничества «Россия – Европейский союз». В феврале 2012 г. Мединский был зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

С мая 2012 по январь 2020 г. Владимир Ростиславович занимал должность министра культуры Российской Федерации в правительстве Дмитрия Медведева. Это были благодатные для культурной отрасли 8 лет, получивших название «Культурный Ренессанс».

Период его руководства министерством характеризуется резким увеличением законотворческой деятельности в сфере культуры: было принято 68 новых законов. В результате поправок в Налоговом кодексе были созданы преференции для учреждений культуры и искусства, значительно увеличены инвестиции в отрасль. Благодаря реализации основных положений национального проекта «Культура» на региональном уровне был осуществлен ряд мероприятий: воссозданы кинозалы различной вместимости в малых городах, задан современный стандарт работы библиотек нового поколения (модельных библиотек), был создан централизованный интернет-портал «Культура. РФ», на котором размещаются трансляции всех значительных культурных мероприятий Страны.

Отражением увеличившихся вложений государства в сферу культуры стал значительный рост интереса к ней населения Страны. Характерными показателями являются увеличение посещаемости и доходности драматических и музыкальных театров, выставочных залов и музеев.

Впервые и именно по инициативе Мединского было начато строительство Многофункциональных культурных центров (домов культуры на селе и в районных центрах), а подвергшиеся реконструкции дома культуры вновь превратились в центры культурной жизни населения сел и малых городов – места досуга, просвещения и отдыха, в которых так нуждалась сельская молодежь.

Одним из ключевых направлений деятельности Министерства культуры под руководством Владимира Мединского стала государственная поддержка киноиндустрии. Возрождение отрасли связано с изменением тематического вектора: Мединский смог правильно расставить приоритеты и вернуть художественному и анимационному кино важное значение – средства патриотического воспитания молодого поколения и сохранения культурно-исторической памяти. В частности, острую дискуссию об исторической достоверности в научном сообществе вызвала премьера художественного фильма «Двадцать восемь панфиловцев» (2016), повествующего о легендарном подвиге советских бойцов в 1941 г. под Москвой, которое частично было профинансировано министерством.

По итогам системной и продуманной работы по возрождению отечественной киноиндустрии к 2018 г. доля российских фильмов в кинопрокате выросла в два, а сборы – в три раза. Многими проектами Мединский занимался лично, как говорится, в ручном режиме. Отстаивал право первого релиза для перспективных российских проектов, существенно теснящих голливудский ширпотреб. При этом министр учил наших продюсеров и лидеров кинематографа брать лучшее у зарубежных коллег и снимать в своей Стране кино по мировым стандартам.

Огромное внимание министр Мединский с самых первых дней своего руководства ведомством уделял просветительским проектам и работе с подрастающим поколением. Был составлен список рекомендованных к просмотру в рамках школьного курса кинолент, в который вошло 100 отечественных фильмов.

Боролся Мединский и за повышение уровня оплаты труда. Средняя заработная плата работников культуры выросла в три раза – с 12,7 до 40,9 тыс. руб.

Значительное место в работе Министерства культуры заняла реализация масштабных мероприятий в рамках подписанных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Указов о проведении Года культуры (2014), Года литературы (2015), Года кино (2017) и Года театра (2019). Было анонсировано проведение Года народного творчества и Года музеев. Одним из важных направлений деятельности министерства под руководством Владимира Мединского стала охрана культурного наследия, реестр которого пополнился десятками тысяч новых объектов (144 тыс.!!! в 2020 г., в то время как в 2011 г. их было всего 300).

Владимир Мединский — инициатор принятия и один из идеологов «Основ государственной культурной политики», утвержденных Указом Президента РФ от 24.12.2014 г., в которых рассматривается развитие культуры как части концепции государственной безопасности (Мединский В. Р. Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию // Известия. 2015. 17 июля»)

На посту министра культуры Владимир Мединский идеологически зарекомендовал себя как патриот и умеренный традиционалист, человек командной работы, что всегда ценил Президент В. В. Путин.

В январе 2020 г. Владимир Мединский был назначен помощником Президента России.

В новом статусе на Мединского были возложены еще более масштабные государственные задачи. В феврале – марте 2022 г. именно ему было доверено Президентом возглавить российскую делегацию, направленную для ведения переговоров между Россией и Украиной после начатой Российской Федерацией 24 февраля 2022 г. Специальной военной операции. По признанию коллег, а также Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко Мединский с возложенной миссией справлялся успешно. Другое дело, что никому на Западе, особенно США, не нужно было быстрое разрешение украинского конфликта. И все договоренности под давлением американского гегемона украинские вассалы малодушно свели на нет.

Несомненно, История еще вынесет свой вердикт относительно этого позорного демарша украинских политиков, которые предпочли миру войну. Роль Мединского как отличного переговорщика тоже будет по достоинству отмечена новейшей историей.

Разносторонность личности Владимира Мединского проявилась и в его научных исследованиях. Он – обладатель двух ученых степеней доктора наук: по политологии и истории.

Кандидатская диссертация по политологии на тему «Теоретико-методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства», защищенная в 1999 г., опережала свое время, стала еще более востребованной сегодня. Нынешние события показали, что формирование образа государства в глобальной информационной повестке играет существенную роль в перераспределении сил в условиях геополитического кризиса.

Его труды по исследуемой тематике «Правовые основы коммерческой рекламы» в соавторстве с К. В. Всеволожским входят в золотой фонд научной литературы.

Исследование медиапространства России привело ученого к изучению истории, которая однозначно является одним из главных мостов, связывающих настоящее с прошлым.

Владимир Ростиславович – автор книги «Негодяи и гении PR. От Рюрика до Ивана IV Грозного», где он увлекательно проанализировал искусство управления общественными коммуникациями на примере ключевых фигур российской истории. Исследуя PR- и политтехнологии доромановской Руси, Мединский пришел к выводу, что грамотное выстраивание исторической канвы играет значительную роль в формировании благоприятного или негативного образа государства.

В предисловии к сборнику «Скелеты в шкафу русской истории» он написал: «Мы не имеем права думать о себе плохо. Мы не имеем права думать плохо о нашем народе. Это – основа основ» (цит. по: Мединский В. Р. Скелеты в шкафу русской истории. М.: Олма-пресс, 2015. С. 11). Это обусловило становление Владимира Мединского в качестве ученого-историка.

Его наиболее известным научно-популярным историческим трудом стала серия книг «Мифы о России», развенчивающая самые популярные мифы о России и ее жителях.

Логичным продолжением книги стала защита докторской диссертации по истории «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» (2011), посвященной запискам иностранных путешественников о России. Любовь читателя Владимир Ростиславович завоевал публикацией имевших десятки переизданий книг «Война», «Особенности национального пиара», приключенческого романа «Стена», повествующего о временах Смуты.

В 2021 г. под редакцией Мединского был разработан «Учебно-методический комплекс по истории России для 6 – 10 классов». В 2023 г. вышли в свет два сборника «Рассказы из русской истории. XVIII век». Эти книги основаны на необычайно популярных лекциях, которые по выходным можно увидеть на телеканале «Культура».

Авторский курс профессора Мединского так понравился телезрителям, что они забросали канал письмами и восторженными отзывами о программах. Простые, искренние, человечные рассказы о самых ярких и выдающихся фигурах нашей отечественной истории настолько пришлись по душе зрителям разных возрастов, что доля охвата и рейтинги стали выше, чем популярные сериалы и ток-шоу на федеральных каналах.

Секрет успеха программ Мединского весьма прост. Он разговаривает со зрителем как со своим собеседником, в доверительной интонации, показывая своих героев с позиции их личностных качеств, интересов и предпочтений.

Его лекции мало похожи на привычный для большинства академический формат подачи истории. Это удивительные рассказы, в которых главные герои предстают не образами с парадных портретов, а живыми людьми со всеми их достоинствами и недостатками.

Такая манера общения, подзабытая на нашем телевидении, добавила профессору популярности. Почитатели его «Рассказов» даже написали петицию к руководству ВГТРТК с просьбой показывать «Рассказы из русской истории» не только на канале «Культура», но и на канале «Россия».

Обширен диапазон общественной деятельности Владимира Ростиславовича. В 2010 г. он работал в комиссии по противодействию фальсификации истории (была распущена в начале 2012 г.); в 2011 – 2021 гг. входил в состав правления фонда «Русский мир», занимающийся популяризацией русского языка и культуры за рубежом; с 2012 г. возглавил Российское военно-историческое общество (РВИО), деятельность которого направлена на сохранение, популяризацию и распространение военно-исторических знаний; с 2021 г. – глава Межведомственной комиссии по историческому просвещению, в задачи которой входят вопросы сохранения исторической памяти, защиты исторической правды и развития просветительской деятельности; с 2022 г. является заместителем Председателя Наблюдательного совета общества «Знание».

Поддерживая взгляды Президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что патриотизм является «одной из основ государственности», Владимир Мединский подчеркивает, что в современной обстановке, когда Россия столкнулась с «новыми глобальными вызовами, которые ставят под угрозу само существование русской цивилизации», необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещения и патриотического воспитания.

Политик в своей деятельности продвигает новые формы сохранения культурно-национальной идентичности: «Есть серьезный запрос на деятельное, а не пассивное участие в патриотизме».

В 2022 г. по инициативе Владимира Ростиславовича во всех школах России было введено поднятие государственного флага и исполнение гимна. Ранее в управленческом и творческом тандеме с Советником Председателя РВИО Ростиславом Игнатьевичем Мединским им был реализован ряд масштабных проектов, направленных на сохранение военно-мемориального наследия и идейно-патриотического воспитания молодежи.

Помимо традиционных форм популяризации военно-исторического знания, таких как возведение памятников и мемориалов (князю Владимиру в Москве, Ивану III в Калуге, Мемориал Советскому солдату подо Ржевом, «Сынам России» в Словении, «Прощание славянки» и «Героям Первой мировой войны» в Москве, Калининграде, несколько мемориалов, посвященных святому благоверному князю Александру Невскому к 800-летию со дня его рождения, Мемориал «Сынам полков» в Курске и многие другие), деятельность РВИО предполагает активное внедрение современных методов и социокультурных механизмов превращения исторического знания в источник патриотизма, среди которых:

— реализация музейно-выставочных проектов («Помни! Мир спас советский солдат», «Война и мифы», совместно с фондом «История России» знаменитые выставки-блокбастеры в Манеже и парках «Моя Россия» по всей Стране и др.);

— внедрение программы бесплатных автобусных экскурсий по местам боевой славы «Дороги Победы»;

— организация сети военно-исторических лагерей для подростков из России и стран СНГ;

— издание книг, фильмов и компьютерных игр по истории, создание образовательного портала «История. РФ» и первой в России интерактивной карты воинских захоронений в Российской Федерации и за рубежом «МестоПамяти. РФ»;

— создание крупного интернет-ресурса «История. РФ» и многое др.

Осенью 2020 г. на форуме «История для будущего. Новый взгляд» Владимир Ростиславович предложил пересмотреть подходы к изучению, преподаванию и популяризации истории и призвал к «необходимости воспитания сложного человека».

Таким образом, общественные проекты, курируемые Владимиром Мединским, в первую очередь направленные на патриотическое воспитание и торжество исторической правды, способствуют социокультурному развитию государства.

Многогранная личность, талантливый управленец, креативный политтехнолог, ученый-популяризатор, истинный патриот и очень обаятельный человек Владимир Мединский за годы своей деятельности внес значительный вклад в развитие культуры, науки и общества.

Оценка его плодотворной и созидательной деятельности подтверждается многочисленными наградами: орденами Почета (2014), преподобного Сергия Радонежского 2-й степени (2014), Дружбы (2018), Александра Невского (2020), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2023), а также учрежденной Правительством Российской Федерации медалью П. А. Столыпина 1-й степени (2018) и др.

Владимир Мединский неоднократно оказывался на острие культурного и научного фронта нашего государства, ломая копья в полемике с представителями ученого сообщества и интеллигенции. И всегда выходил из этой полемики победителем благодаря своему знанию истории, блестящему умению вести диалог и высокому интеллекту.

Вклад Владимира Мединского в формирование благоприятного образа Российской Федерации на мировой политической арене бесценен.

Несмотря на негативные веяния последних лет, исторический и культурный облик России-цивилизации, созданный при его участии, является привлекательным для большей части мирового сообщества.

Владимир Мединский, обладает особым, очень тонким чувством Родины – нашего главного богатства. Родины, рождающей настоящих героев, таких как он сам.

Обложка: https://rvio.ru/

Галина Куршева

директор Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя Общественной палаты Республики Мордовия, председатель Регионального отделения РВИО в Республике Мордовия