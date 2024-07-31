Референдум о независимости Украины После неудачной попытки государственного переворота, совершенной ГКЧП в августе 1991 г. в сентябре началась разработка нового договора об образовании конфедеративного Союза суверенных государств вместо СССР. Однако 1 декабря 1991 г. состоявшийся референдум на Украине высказался за независимость республики. На чтение: 5 минут

ПРОЕКТ НОВОГО СОЮЗНОГО СОГЛАШЕНИЯ

В результате государственного переворота, совершенного 19-21 августа сего года, был сорван процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами, что поставило страну на грань катастрофы.

Сложившаяся в стране после путча ситуация, если она выйдет из-под контроля, может привести к непредсказуемым последствиям внутри страны и в отношениях с зарубежными государствами.

Мы констатируем, что срыв заговора, победа демократических сил нанесли серьезный удар по реакционным силам и по всему тому, что сдерживало процесс демократических преобразований. Тем самым создан исторический шанс для ускорения коренных преобразований, обновления страны.

В этих условиях законно избранные высшие руководители страны в лице Президента СССР, президентов и председателей Верховных Советов республик в целях недопущения дальнейшего распада структур власти и до создания новой политической, государственной системы отношений между республиками, формирования межреспубликанских (союзных) структур власти на переходный период (до принятия новой Конституции и проведения на ее основе выборов новых органов власти) согласились с необходимостью:

1. Подготовить и подписать всеми желающими республиками Договор о союзе суверенных государств, в котором каждая из них сможет самостоятельно определить формы своего участия в Союзе.

2. Обратиться ко всем республикам независимо от декларируемого ими статуса с предложением безотлагательно заключить экономический союз с целью взаимодействия в рамках единого свободного экономического пространства и для нормального функционирования народного хозяйства, жизнеобеспечения населения, ускоренного проведения радикальных экономических реформ.

3. В условиях переходного периода создать:

Совет представителей народных депутатов по принципу равного представительства от союзных республик для согласованного решения вопросов внутренней и внешней политики, затрагивающих общие интересы республики.

Для координации управления народным хозяйством и согласованного проведения экономических реформ создать временно межреспубликанский экономический комитет с представителями всех республик на паритетных началах.

Проект Конституции после его подготовки должен быть рассмотрен и утвержден парламентами союзных республик, а окончательное принятие осуществлено на съезде полномочных представителей союзных республик.

Подтвердить сохранение статуса народных депутатов СССР за всеми избранными депутатами на весь срок, на который они были избраны.

В связи с этим мы обращаемся к Съезду с просьбой временно приостановить действие соответствующих статей Конституции СССР.

4. Заключить соглашение на принципах коллективной безопасности в области обороны в целях сохранения единых вооруженных сил и военно-стратегического пространства, проведения радикальных реформ в Вооруженных Силах, КГБ, МВД и Прокуратуре СССР с учетом суверенитета республик.

5. Подтвердить строгое соблюдение всех международных соглашений и обязательств, принятых на себя СССР, включая вопросы сокращения и контроля над вооружениями, внешнеэкономические обязательства.

6. Принять декларацию, гарантирующую права и свободы граждан вне зависимости от их национальности, места проживания, партийной принадлежности и политических взглядов, а также права национальных меньшинств.

7. Просить Съезд народных депутатов СССР поддержать обращение союзных республик в ООН о признании их субъектами международного права и рассмотрении вопроса об их членстве в этой организации.

В связи с безотлагательностью проведения указанных мер, диктуемых сложившейся ситуацией, мы обращаемся к Съезду срочно принять решение по предложенным вопросам.

Заявление подписали: Президент Союза ССР и высшие руководители РСФСР, Украины, Белорусской ССР, Республики Узбекистан, Казахской ССР, Азербайджанской Республики, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Республики Армения, Туркменской ССР. Грузия участвовала в работе в качестве представителя.

Из заявления президента СССР и высших руководителей десяти союзных республик на V съезде народных депутатов СССР, 2 сентября 1991 г.

http://www.bibliotekar.ru/mihail-gorbachev/83.htm

“СДЕЛАТЬ ИСТОРИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР”

Открывшаяся первая сессия Верховного Совета СССР, созванного в соответствии с принятым внеочередным пятым Съездом народных депутатов СССР Законом СССР “Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период”, с удовлетворением воспринимает состоявшееся подписание Договора об экономическом сообществе и рассматривает его как начало реализации постановления Съезда о мирном упорядоченном переходе к демократическому гражданскому обществу. Уважая декларации о суверенитете и акты о независимости, принятые республиками, Верховный Совет СССР считает, что Договор может стать важным шагом в подготовке политического соглашения.

Учитывая ответственность за обеспечение правопреемственности власти и управления, возложенную Съездом на Верховный Совет СССР, являющийся высшим представительным органом власти Союза в переходный период, и сознавая, что в создавшейся кризисной обстановке совместное решение проблем возможно на основе Договора об экономическом сообществе,

Верховный Совет СССР готов делать все от него зависящее для оперативного рассмотрения возникающих при реализации Договора вопросов координации действий государств-участников и разработки необходимых нормативно-правовых документов этого взаимодействия. Верховный Совет СССР намерен активно содействовать усилиям суверенных государств в обеспечении гражданских, политических и социально-экономических прав и свобод человека, закрепленных в принятой Съездом Декларации, а также их сотрудничеству в подготовке политического соглашения.

Насущной потребностью многих миллионов людей каждой из суверенных республик является согласованный поиск выхода из тяжелейшего экономического и политического кризиса, наполнение государственного суверенитета реальным содержанием, преодоление таких негативных явлений, связанных с предыдущей историей Союза, как сверхцентрализм и унитаризм, решение ряда проблем, прямо затрагивающих не только наши народы, но и мировое сообщество.

Мы, члены Совета Республик и Совета Союза, избранные народом и направленные республиками в нынешний Верховный Совет СССР, призываем суверенные государства, еще не принявшие решения об участии в Договоре и делегировании своих представителей для работы в Верховном Совете СССР, прийти к пониманию необходимости этих шагов.

Сегодня для народов нашей страны и всей мировой общественности очевидно, что полная, хаотичная дезинтеграция республик прежнего Союза может привести к дальнейшей дестабилизации положения и обострению межреспубликанских отношений.

Только в сообществе мы сможем создать достойные условия жизни народам наших независимых государств, нашим детям и внукам.

Долг каждого из нас — сделать исторически правильный выбор.

Из обращения Верховного Совета СССР «Народам, Верховным Советам и руководителям Независимых Государств, Совету глав правительств Экономического сообщества независимых государств”

http://postsov.rsuh.ru/hrest/gl2.shtml

УКРАИНА НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ

Акт провозглашения независимости Украины - документ, принятый внеочередной сессией Верховного Совета УССР 24 августа 1991 года, которым провозглашена независимость Украины. Тем самым был положен конец юридического существования Украинской Советской Социалистической Республики. Акт вступил в силу с момента его одобрения. "За" проголосовали 346 депутатов.

В тексте Акта провозглашения независимости Украины говорилось: "Исходя из смертельной опасности, нависшей над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, продолжая тысячелетнюю традицию государственного на Украине, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - УКРАИНЫ".

Одновременно с Актом провозглашения независимости было принято Постановление о провозглашении независимости, в котором было обусловлено проведение референдума 1 декабря 1991 года на подтверждение акта провозглашения независимости. 1 декабря 93% населения Украины высказались за независимость. Тогда же Украину признали иностранные государства, в частности: первой 2 декабря 1991 года независимость Украины признала Польша, в тот же день премьер-министр Канады Брайан Малруни заявил, что Канада признает Украину как независимое государство, на следующий день был подписан протокол об установлении международных отношений между Украиной и Венгерской Республикой и начало работу первое в Украине посольство, 4 декабря Украину признали Литва и Латвия, 5 декабря - Россия и Болгария. Всего в течение первого месяца после референдума Украину признали 57 государств мира, за первый год независимости - 130 государств.

24 августа 1991 был поднят над куполом Верховной Рады сине-желтый флаг - флаг Украины, который под стены Верховной Рады принесли люди.

Тогда же были приняты другие судьбоносные решения: департизация правоохранительных органов (прокуратуры, МВД, действительного тогда еще КГБ); постановлено подчинить все воинские формирования, дислоцированные на территории республики, Верховной Раде; образовать Министерство обороны; правительству - приступить к созданию Вооруженных Сил, республиканской гвардии и подразделений охраны Верховной Рады, Кабинета министров и Национального банка. Также были приняты другие решения: перенос предприятий союзного подчинения в полную собственность Украины; Кабинету Министров Украины, правлению Национального банка Украины, комиссиям Верховной Рады Украины по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством, в вопросах планирования и бюджета, финансов и цен внести предложения и приступить до введения денежной единицы и обеспечения конвертирования, и другие решения.

В Постановлении от 20 февраля 1992 года Верховной Рады Украины 24 августа было провозглашено Днем независимости Украины, государственным праздником.

Электронная библиотека Украина

http://uateka.com/ru/article/society/1201

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КРЫМА

20 января 1991 года в Крымской области Украины состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР, первый плебисцит в истории СССР.

20 января 1991 года в Крымской области Украины состоялся референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР, первый плебисцит в истории СССР. На всеобщее голосование был вынесен вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?".

22 января 1991 года газета "Крымская правда" поместила на своих страницах сообщение областной (центральной) комиссии по референдуму в Крымской области "О результатах Референдума о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшегося 20 января 1991 года". На основании представленных протоколов городских и районных комиссий по референдуму областная (центральная) комиссия сообщала, что число граждан, которые приняли участие в голосовании, ‑ 1 441 019 человек, что составляет 81,37% от внесенных в списки. Число голосов, поданных за восстановление Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора, составило 1 343 855, или 93,26% от принявших участие.

Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики". В Статье 1 закона сказано: "Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР". Согласно данному закону, высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР временно (до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти) был признан Крымский областной Совет народных депутатов. 22 марта 1991 года Крымский областной Совет народных депутатов был преобразован в Верховный Совет Крымской АССР, и ему было поручено разработать Конституцию Крыма.

4 сентября 1991 года чрезвычайная сессия Верховного Совета Автономии приняла Декларацию о государственном суверенитете республики. 1 декабря 1991 на референдуме 54% жителей Крыма поддержали независимость Украины. 6 мая 1992 года была принята Конституция Республики Крым.

Историческая значимость всекрымского референдума 1991 года состоит в том, что это была первая попытка решить судьбу Крыма, основываясь не на позиции "верхов", а на волеизъявлении самих его жителей. Однако восстановление автономии было не единственным, о чем на референдуме заявило население полуострова. Крымчане проголосовали и за то, чтобы Крым стал участником нового Союзного договора, что не было реализовано.

Справка РИА “Новости”

http://ria.ru/spravka/20110120/323139824.html

ПОЗИЦИЯ ГОРБАЧЁВА

Ситуация на Украине в связи с референдумом вызывала тревогу в мировом сообществе, особенно в Европе, в Соединенных Штатах. 30 ноября мне позвонил президент Джордж Буш…

Отвечая на его вопрос, как я понимаю провозглашение независимости, я четко отделил ее от сепаратистских устремлений. Независимость, которую раньше провозгласили и другие республики, открывает еще большие возможности для свободного и абсолютно добровольного участия в формировании нового Союза, жизненно нужного для каждого и всех вместе. И решение граждан Украины о ее независимости я не склонен рассматривать как акт разрыва с Союзом. Подталкивать процессы в этом направлении означало бы вести дело к катастрофе и для Союза, и для самой Украины, и для России, для Европы и мира.

Дж. Буш посвятил меня в планы развития отношений с Украиной, как и с Россией, с другими суверенными республиками. Говорил о том, что линия США состоит в том, чтобы такие отношения не наносили ущерба собственным усилиям республик в решении вопросов, связанных с будущим, новым Союзом.

Однако после украинского референдума процесс создания нового Союза сошел со своей колеи. Конечно, позиция украинского руководства сыграла свою роль. И вскоре после Минских и Алма-Атинских соглашений замысел открылся полностью. Но существенно важно и то, что украинский феномен был использован руководством России, чтобы добить идею Союза. В окружении Президента России давно ходила концепция -- "Союз без центра". Я же считал это ошибкой, и прежде всего с точки зрения интересов России, не говоря уже о других республиках. Без союзного центра России отводилась бы совсем другая роль.

Обложка: Бюллетень для голосования. Всеукраинский референдум 1991 г.

Источник: https://ru.wikipedia.org