Речь Петра I накануне Полтавской битвы Жизнь дорога, только бы жила Россия На чтение: 1 минута

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего».

Сообщение газеты «Ведомости» о Полтавской битве

«Из лагеря в двадесять седмый (27) день июня, в письме власные руки его царского величества, ко благороднейшему государю царевичу писано:Объявляю вам о зело превеликой виктории, которую господь бог нам чрез неописанную храбрость наших солдат даровать изволил, с малою войск наших кровию, таковым образом. Ceгo дня на самом утре, жаркий неприятель нашу конницу со всею армиею конною и пешею атаковал, которая хотя зело по достоинству держалась, однако принуждена была уступить, с великим убытком неприятелю. Потом неприятель стал во фронт против нашего лагеря, против которого тотчас всю пехоту из странжамента вывели, и пред очи неприятеля поставили. А конница на обоих фланках. Что неприятель увидя, тотчас пошел атаковать нас. Против которого наши встречу пошли, и так оного встретили, что тотчас с поля сбили, знамен и пушек множество взяли. Також генерал фелдмаршал господин Рейншилт, купно с четырьмя генералами, а именно, Шлипембахом, Штакенберхом, Гамольтоном и Розеном. Тако ж первый министр граф Пипер с секретарями, Ермелином и Цидергермом, в полон взяты, при которых несколько тысяч офицеров и рядовых взято, о чем подробно вскоре писать будем (а ныне за скоростию невозможно). И единым словом сказать, вся неприятельская армия фаетонов конец восприяла (А о короле еще не можем ведать, с нами ли или со отцы нашими обретается). А за остальными разбитыми неприятелями посланы господа генералы порутчики, князь Голицын и Боур с конницею.И о сей у нас неслыханной новине воздаем мы должное благодарение победодателю богу, а вас, и господ министров, и всех наших сею викториею поздравляем. Приведен еще князь виртельбергский, сродственник самого короля шведского. Получено и печатано в Москве 1709 г., июля в 2 день».

КОНТЕКСТ. Полтавская битва — генеральное сражение, во многом решавшее судьбу всей Северной войны, состоялось 27 июня 1709 г.

Русские думали действовать от обороны, поэтому построили земляные укрепления — редуты. На редутах разместили пушки, которые обстреливали лес, где стояли шведские войска Карла XII. Русская армия выстроилась в две линии: в середине каждой — пехота, по бокам — конница.

У Карла осталось чуть более 28 тыс. человек. Карл вытянул пехоту в одну линию, всадников поставил с флангов, а сзади оставил небольшие резервные отряды.

Сражение шло 2 часа. Шведы бились храбро, но и российские солдаты были уже не те, что под Нарвой в 1700 г. Русская конница стала окружать шведов с двух сторон. Российские пушки своим огнем косили ряды неприятеля. Карлу нечего было противопоставить нашей артиллерии. На огонь 102 русских пушек могли отвечать только 39 небольших походных шведских пушек. Командование российскими войсками было поручено трем военачальникам: конница отдавалась Меншикову, пехота — Шереметеву, артиллерия — Брюсу.

Общее руководство осуществлял сам Петр I . Шведский и русский монархи непосредственно участвовали и битве. Петр вел свои войска в атаку, шведские пули прострелили седло царя и шляпу. Карл, раненный в ногу еще до Полтавского боя, велел носить себя в носилках перед шведскими рядами. В самый решающий момент сражения русское ядро попало в повозку Карла, и король был выброшен на землю. Его солдаты подумали, что Карл убит. Карл XII повелел поднять себя на скрещенных копьях и взывал к войску: «Шведы! Шведы!» Но никто уже не слушал своего короля.

На поле битвы лежали свыше 8 тыс. убитых шведов, 3 тыс. сдались в плен, остальные с Карлом XII и Мазепой отступали к Переволочне. 9-тысячный конный отряд Меншикова преследовал их. Боевой дух неприятеля был подорван. У Переволочны 16250 шведских солдат вместе с генералом Левенгауптом сдались Александру Меншикову. Трофеями Меншикова оказались все оружие, 400 тыс. рублей шведской казны и 4300 рублей, принадлежавших гетману Мазепе. Таким образом, значительная часть награбленного Карлом XII за 9 лет побед в Польше, Курляндии и Саксонии, попала к русским.

Шведская армия на Украине перестала существовать.

Обложка: Памятник Петру I («Медный всадник»). Фото Godot13. Собственная работа. CC BY-SA 3.0 Источник: https://ru.wikipedia.org