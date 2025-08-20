Речь Александра I о Финляндии Речь Императора Александра I, сказанная в здании Боргосской гимназии при открытии сейма 16 (28) Марта 1809 года На чтение: 1 минута

«Произволением Промысла призванный управлять добрым и честным народом, Я желал видеть его представителей собранными вокруг Меня. Я желал вас видеть, чтобы дать вам новое доказательство Моих забот о благе вашей родины. Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы; ваше собрание здесь удостоверяет исполнение Моего обещания. Это собрание составить эпоху в вашем политическом существовании; оно имеет целью укрепить узы, привязывающие вас к новому порядку вещей, пополнить права, предоставленные Мне военным счастием, правами более дорогими для Моего сердца, более сообразными с Моими принципами, теми, что дают чувства любви и привязанности. Я дам вам знать о Моих распоряжениях, по делам вашего собрания; вы легко узнаете направление, Мне их внушившее. — Любовь к отечеству, любовь к порядку и неизменная гармония ваших видов да будут душою ваших суждений, и благословение Неба снизойдет на вас, чтобы направить, просветить ваши занятия».

Перевод с французского. По изданию: Шиловский П. Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии. СПб., 1903.

Манифест 23-го марта (4-го апреля) 1809 года, обнародованный в церквях Финляндии

«Мы Александр I Царь и Самодержец Всей России etc. etc. etc. Великий Князь (в отношении к) Финляндии etc. etc. etc. Сим объявляем: После того как собрали Мы Сословия Финляндии на общий Ландтаг и приняли их присягу верности, пожелали мы при сем случае, чрез торжественный Акт в присутствии их изготовленный и в Святилище Всевышнего объявленный укрепить и заверить (удостоверить) сохранение их Религии и grundlagar вместе с вольностями и правами, коими каждое Сословие в особенности и вообще все жители Финляндии пользовались. Вместе с тем сообщая этот Акт нашим верным подданным в Финляндии, желаем мы вместе с тем дать им знать, что т. к. Мы придерживаемся и сообразуемся с древним обычаем сей страны, то считаем Мы клятву Верности свободно и без принуждения принесенную вообще Сословиями, а в частности и депутатами Крестьянского Сословия за себя и за место оставшихся дома собратий их, — за имеющую силу и обязывающую всякого жителя Финляндии, без исключения. Вполне убежденные, что добрый и честный Народ сей всегда будет в отношении Нас и Наших Преемников сохранять ту же верность и нерушимую преданность, коими Он всегда отличался, Мы не преминем с помощью Всевышнего оказывать ему в дальнейшем доказательства Нашей постоянной Отеческой заботы об Его счастье и преуспеянии.

Борго, 23 марта 1809».

КОНТЕКСТ. В XIX в. Европа вступила под гул наполеоновских пушек. Войны, которые вела Россия с Наполеоном в составе стран-участниц третьей и четвертой коалиций, завершились подписанием тильзитского мира в 25 июня (7 июля) 1807 г. Во время переговоров в Тильзите Александр I и Наполеон договорились о разделе сфер влияния в Европе. Политические интересы России на севере сводились к стремлению обезопасить Петербург и побережье Финского залива, тем более, что шведский король отклонил требование о разрыве с Англией и присоединении к континентальной блокаде.

В ночь с 8 на 9 февраля 1808 г. русский корпус под командованием генерала Буксгевдена перешел финляндскую границу. Началась последняя в истории русско-шведских взаимоотношений война, изменившая политическую карту севера Европы. В ходе военных действий в марте 1808 года капитулировала пограничная крепость Свартхолм. В апреле 1809 года русские войска вступили в столицу Финляндии — Або. В марте 1809 г. русская армия под командованием П.И. Багратиона и М.Б. Барклая де Толли по льду Ботнического залива перешла на территорию Швеции. Шведский король Густав IV Адольф был низложен, а королем был провозглашен его дядя Карл XIII.

В августе 1809 г. был подписан Фридрихсгамский договор, по которому к России отходили Финляндия и Аландские острова. Швеция обязывалась примкнуть к континентальной блокаде.

Вскоре Александр I созвал сейм из депутатов финляндских сословий в г. Борго, на котором заявил о намерении соблюдать все местные законы и привилегии финляндского населения. Эти провинции образовали Великое княжество Финляндское с правами широкой политической автономии. Оно управлялось по собственным законам, а личный состав администрации пополнялся только из местных жителей.

Александр I принял титул Великого князя Финляндского, назначив туда генерал-губернатора в качестве представителя имперской власти. Княжество имело свою таможню, доходы княжества шли только на внутренние нужды и не вливались в общероссийский бюджет. В 1811 г. к Финляндии была присоединена выборгская область.