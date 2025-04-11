Религия Ассирии Территориальная и культурная близость с народами Междуречья, особенно с Шумером и Аккадом (Вавилоном), привела к тому, что в Ассирии почитали много богов. Особенно сильны позиции были у Иштар, Мардука, Набу, Эа, Ану. Но всё же самым главным божеством у ассирийцев оставался Ашшур. На чтение: 4 минуты

Территориальная и культурная близость с народами Междуречья, особенно с Шумером и Аккадом (Вавилоном), привела к тому, что в Ассирии почитали много богов. Особенно сильны позиции были у Иштар, Мардука, Набу, Эа, Ану. Но всё же самым главным божеством у ассирийцев оставался Ашшур.

Изначально, когда Ассирия только сражалась за выживание, Ашшур считался покровителем охоты. Поскольку именно это занятие являлось одним из самых главных в жизни ассирийцев. Соответствующим образом изображался и бог: в виде охотника с луком, рядом с которым находились быки. Спустя время, когда Ассирия начала подчинять соседние земли, изменилось и представление об Ашшуре. Он стал богом войны. Цари считали, что все успехи на поле брани происходили только благодаря ему. Соответственно, в войнах побеждали не ассирийские государи, а сам Ашшур. Велика была роль и его супруги — богини Иштар. Ей тоже приписывались успехи в военных делах. А главным городом богини являлась Арбела.

Вообще, ассирийцы верили, что всегда находятся под защитой Ашшура. И поэтому с списке «великих богов» его имя находилось первым. На одной из сохранившихся глиняных табличек есть слова царя Тиглатпаласара I: «Ашшур, одарив меня силою и могуществом, повелел мне расширить пределы его земли и отдал в мои руки своё всесильное оружие — вихрь битвы. Земли, горы, города, враждебные Ашшуру, я покорил!..»

Чаще всего Ашшура изображали парящим над головой правителя или же перед ним. Бог выглядел как человек с поясом в виде голубиного хвоста (голубь считался священной птицей). Ашшур находился либо внутри колеса, либо круга с крыльями. Если шла война, то верховный бог изображался с натянутым луком перед царем. Если же лук заменял венок, значит в Ассирии в то время царил мир.

В отдалённых областях, граничивших с другими государствами, нередко обретали силу и чужие боги. Например, так было с Халди — главным божеством Урарту. Его почитали ассирийцы, проживавшие в приграничных землях. Однако даже там он не считался главным. Сила Ашшура была непоколебима.

Что касается жизни после смерти, то у ассирийцев она преподносилась как нечто тяжелое и тоскливое (сказалось влияние шумеров). Умершие люди попадали в темницу, окружённую семью стенами. Были, правда, ещё острова блаженных. Но попасть в мир радости могли только избранные. Ассирийцы верили, что умершего обязательно нужно захоронить. Если этого не сделать, то он останется в мире живых в виде злобного призрака, приносящего несчастье.

Особое внимание ассирийцы уделяли колдовству. Они верили в магические свойства различных заклинаний. В библиотеке Ашшурбанапала находились многочисленные сборники заговоров, которые могли принести как пользу, так и навлечь несчастье. Ассирийцы верили, что колдуны и колдуньи могли изготовить фигурку человека из глины, смолы, теста и других материалов, а потом погубить. Правда, этим же оружием можно было расправиться и с какой-нибудь ведьмой. Добрый колдун мог изготовить её фигурку, а затем ломал или же бросал в огонь.

Правители Ассирии тоже пользовались услугами жрецов и предсказателей. Перед военным походом или важным сражением колдуны делали куклу врага из сала. Затем заклинали противника на бегство, после чего изображение уничтожалось.

Кроме этого, ассирийцы считали, что кроме богов есть ещё и злые духи, которых невозможно задобрить. Например, духи бездны — бесполые существа, защитить от которых способно лишь колдовство. Существовала вера в злую богиню Лабарту — охотницу на детей. Её изображали в виде ослицы с мордой львицы. Был и способ защиты: изображение богини, а также фигурку чёрной собаки ставили на три дня возле кровати больного ребёнка. Затем статуэтки разбивали, закапывали и заливали похлёбкой. Народ верил, что таки образом можно прогнать болезнь.

Хватало у ассирийцев и суеверий. Например, если дорогу перебегал чёрный таракан — грядёт беда, если рыжий — удача.

О том, что окружало ассирийцев в повседневной жизни вы узнать из статьи Культура Ассирии