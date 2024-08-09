Разные пути Крыма и Украины: ровно два года спустя 21 марта 2014 г., ровно два года назад, произошли два противоположных по смыслу события. Совфед РФ ратифицировал договор о вхождении Крыма в состав России. А представители Украины в это же время подписали в Брюсселе политический блок соглашения об Ассоциации с ЕС. На чтение: 2 минуты

21 марта 2014 г., ровно два года назад, произошли два противоположных по смыслу события. Совфед РФ ратифицировал договор о вхождении Крыма в состав России. А представители Украины в это же время подписали в Брюсселе политический блок соглашения об Ассоциации с ЕС. (Экономическая часть была подписана в июне того же года, причём нормы этого соглашения начали действовать сразу, не дожидаясь ратификации соглашения всеми странами Европейского союза).

Такое замечательное совпадение обращает на себя внимание ещё и потому, что они взаимосвязаны. Именно из-за откладывания подписания соглашения об Ассоциации в Киеве стартовали известные события, окончившиеся к концу февраля 2014 года государственным переворотом и отделением Крыма. Поэтому имеет смысл подвести предварительный итог: как живётся Украине и Крыму в новой реальности.

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Украинский Крым, напомним, – это невесёлая история постепенного упадка. Ветшающая инфраструктура, предприятия, которые постепенно пилят на металл, Высокий уровень преступности (примерно вдвое выше, чем в среднем в республике). И флот, лучшей иллюстрацией которого может служить трагикомичная история подлодки «Запорожье»: над ней в 2014-м сначала сгоряча подняли Андреевский флаг, а затем обнаружили, что она всё равно непригодна к службе.

Поэтому первое, чем руководству РФ и Крыма пришлось заняться, – это масштабные вложения в инфраструктуру (расширение действующих аэропортов, увеличение пассажиропотоков и грузопотоков через паромную переправу, ремонт дорог). В 2015 году к этому прибавилось форсированное строительство энергомоста (после подрыва ЛЭП, приведшего в результате к полному прекращению поставок электроэнергии с территории Украины).

Идёт своим чередом и главный инфраструктурный проект, заявленный после вхождения Крыма в состав РФ – строительство Керченского моста. В настоящее время стартовал монтаж свайных опор.

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Несмотря на то, что развитие Крымской свободной экономической зоны пробуксовывает (с наиболее амбициозными проектами выступали инвесторы из Турции), рост промпроизводства в Крыму за 2015 год – 12,4%. Это не только третий показатель среди прочих регионов России. Таких показателей в Крыму не было много лет.

Два курортных сезона показали не только способность местных и федеральных властей организовать турпотоки, сохранив их примерно на уровне 80% от прежних. Летом украинцы по-прежнему тянутся в Крым – работать. Трудовая миграция один из лучших показателей качества жизни и жизненных перспектив. Нестройные крики «На коленях обратно приползёте» слышны всё реже.

Иными словами, с социально-экономической точки зрения, Крым за два года превратился в рядовой российский регион: со своими проблемами, но и со своими перспективами.

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Если пользоваться теми же критериями для оценки ассоциации Украины с ЕС, то последствия крайне плачевны. 2014-2015 гг. стали для Украины временем падения промышленного производства, в отличие от Крыма. Кардинально сократился украинский экспорт в РФ: меры, предпринятые Россией для защиты от возможности «серого» импорта, привели к тому, что за 2015 г. Украина поставила на экспорт в РФ продукции всего на сумму около 5 млрд долл. Это втрое ниже, чем в 2013 г, но по итогам 2016 года ожидается дальнейшее снижение.

Что ещё интереснее, соглашение – и это уже можно констатировать – не открыло Украине европейские рынки. Более того, в 2014 и 2015 гг. объём продукции, поставляемой Украиной на рынки ЕС, сокращался в среднем на 30% (в стоимостном выражении) ежегодно. Перечень квот, который содержался в приложениях к Соглашению, крайне жёстко регламентирует объёмы беспошлинного экспорта. А если присмотреться к их структуре, можно заметить, что Соглашение постепенно ведёт Украину к деиндустриализации и упадку перерабатывающей промышленности: квоты на ввоз необработанного сырья на порядок выше, а продукция гигантов индустрии Восточной Украины Европе и вовсе не нужна. Недавно суть этой концепции выразил посол США на Украине, обозначив её будущее оксюмороном «аграрная супердержава».

...Как уже упоминалось, потерю Крыма Украине следует напрямую относить к стремлению подписать Соглашение. Так же, как и потерю контроля над половиной Донбасса вследствие гражданской войны, что обеспечило Украине сразу несколько взаимосвязанных шоков (социальный, экономический, энергетический).

Тут, кстати, стоит вспомнить один из плакатов предыдущей Гражданской войны – почти столетней давности. Авторы плаката «Донбасс – сердце России» хорошо представляли значение этого региона для тогдашней РСФСР. На Украине нынче в моде декоммунизация, а потому плакатное творчество советских художников не в почёте.

И наконец, напомним: все эти тяжкие жертвы «Украины, которая пошла за своей мечтой», могут совершенно обессмыслить Нидерланды. Референдум о ратификации Соглашения об Ассоциации с Украиной в этой стране состоится только 6 апреля. И последние социологические замеры показывают, что голландцы вполне могут провалить голосование: 57% опрошенных намерены голосовать «против». За последние 2 года сильно изменилась ситуация в самом ЕС: европейцам хочется оказаться как можно дальше от стран, в которых идёт война и откуда ползут миллионами беженцы.

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Таким образом, главным итогом двухлетнего пребывания Крыма в российской юрисдикции следует считать собственно то, что Крым перестал быть Украиной – то есть отказался от упадка и деградации во имя виртуальных целей.

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Источник: https://www.culture.ru