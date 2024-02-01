Работа над ошибками. «Военный ренессанс» и русское офицерство В нашей новой рубрике «Россия. Военная история» мы расскажем о ключевых, судьбоносных событиях и людях русской армии, определивших пути её развития и находящихся в центре внимания современных военных историков. На чтение: 1 минута

В нашей новой рубрике «Россия. Военная история» мы расскажем о ключевых, судьбоносных событиях и людях русской армии, определивших пути её развития и находящихся в центре внимания современных военных историков.

Уроки японской войны

Основой армии во все времена служит ее командный состав, офицерский корпус. Унизительное поражение в Русско-японской войне 1904-1905 годов послужило тяжёлым уроком для Российской империи и её Вооружённых сил.

Из опыта проигранной войны были извлечены многие необходимые выводы, проведена модернизация русской армии. Не случайно период между 1905 и 1914 годами именовался отечественными военными историками эпохой «военного ренессанса».

Работа над ошибками была непростой. Традиционно она началась с кадровых перестановок в высшем командном составе, проводившихся военным министром Александром Фёдоровичем Редигером. К 1908 году были заменены все командиры корпусов, начальники пехотных и кавалерийских дивизий, более 50% командующих войсками военных округов.

Как в связи с поражением в войне, так и в связи с участием войск в подавлении беспорядков в период первой русской революции 1905-1907 годов. Начались нападки на армию и офицерство. Кого-то эти нападки сломили – происходили увольнения из армии, однако лучшие представители офицерского корпуса приступили к настойчивым поискам причин постигшей страну неудачи от, казалось бы, куда более слабого противника. Активизировалась публицистическая работа, настоящий подъём испытали военные журналы, на страницы которых выплеснулась порой ожесточенная полемика по важнейшим вопросам развития армии. В дискуссии оказались вовлечены различные категории офицерского состава от младших офицеров до генералитета.

Анализировали неудачный опыт и непосредственные виновники поражений в Маньчжурии, в их числе и Алексей Николаевич Куропаткин. Размышляя о причинах недостатков офицерского корпуса, генерал отмечал, что они обусловлены культурной отсталостью России, писал о необходимости реформ. Одним из главных мучавших его вопросов был такой – почему при обилии энергичных и способных младших офицеров так мало обладавших теми же качествами больших начальников. Выход предлагался такой: необходимо сделать военную службу привлекательной, а наиболее энергичных офицеров обязать проходить службу в войсках, а не на канцелярских постах в военных или гражданских учреждениях, как это нередко случалось. Куропаткин предлагал освободить командиров полков от хозяйственных обязанностей, избавить от канцелярской работы офицеров Генерального штаба.

Без Генштаба никуда

На местах ситуация была неоднозначной. Так, «пробуждение» Казанского военного округа можно отнести к 1907 году. Тогда с Дальнего Востока вернулось много строевых офицеров, обладавших боевым опытом, появились новые веяния, и началась работа по улучшению качества подготовки войск. Офицерам округа предлагалось делать доклады в окружном центре, Казани, на любые темы. История с докладами, на мой взгляд, является весьма показательной с точки зрения проникновения в офицерство военных знаний. Любопытны результаты поиска докладчиков, свидетельствующие о печальном состоянии военной мысли среди офицеров.

На весь Казанский военный округ нашлось лишь 14 офицеров (до чина полковника включительно), готовых сделать доклады (судя по всему, поездка в Казань оплачивалась казной). Из них 11 офицеров были генштабистами (в том числе будущий вождь Белого движения Антон Иванович Деникин). Таким образом, как ни прискорбно, военно-научные доклады были в состоянии и хотели делать почти исключительно офицеры Генштаба. Остальные либо не имели желания, либо не интересовались военным делом, или, наконец, для них военная наука представлялась слишком сложной.

Генерал Владимир Иванович Селивачёв писал в своём дневнике: «Где же причина? Она в ненормальной постановке работы старших начальников. Ничего не читая, не выезжая в поле на поездки со своими подчинёнными генералами и к[оманди]рами частей, они всё дорогое время убивают на осмотры внутренней жизни н[ижних] чинов. Это не военачальники, а полицмейстера и околоточные надзиратели. Они не желают знать, как ведется работа с офицерским составом, а поверяют лишь у н[ижних] чинов знание сведений, обязательных для рядового. Вот почему и на маневрах они заняты не тактикой и стратегией, а болтанием в цепи и поверкой обязанностей стрелка».

«Военный ренессанс» затронул думающую часть офицерского корпуса, привёл к важным преобразованиям, что существенно укрепило русскую армию перед Первой мировой войной.