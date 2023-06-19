Работа над мыслью и словом – поэты-дипломаты в истории России Большое количество русских дипломатов были талантливы и в других областях общественной жизни. Особенно часто среди них встречались выдающиеся поэты и писатели. На чтение: 3 минуты

Большое количество русских дипломатов были талантливы и в других областях общественной жизни. Особенно часто среди них встречались выдающиеся поэты и писатели.

Наверное, каждый знает, что знаменитые русские поэты Александр Грибоедов и Фёдор Тютчев, помимо того, что вошли в историю нашей литературы, также были профессиональными дипломатами. Первый, служа Отечеству, сложил свою голову в Тегеране. Другой служил в дипломатическом ведомстве в эпоху правления Николая I и Александра II. Эти биографии не были исключениями в истории российской внешней политики. Многие дипломаты, помимо выполнения своих непосредственных обязанностей, были талантливыми поэтами и писателями.

Поэты и дипломаты «галантного века»

Дипломат обязан быть начитанным – эту истину усвоили ещё много веков назад. В Посольском приказе служили дьяки, в совершенстве знавшие не только русский, но и другие языки. Многие из них пробовали себя в других занятиях. Так, дьяк Дмитрий Герасимов, помимо выполнения дипломатических функций, активно переводил западные книги с латыни, а также писал богословские труды, сыграв большую роль в развитии русского языка своего времени.

Эта традиция продолжилась и в последующие столетия. Особенно это заметно в XVIII веке. Благодаря реформам Петра I государство подчинило себе церковь и стало более светским – это расширило список занятий, которыми могли заняться госслужащие на досуге. Дворяне, выполнявшие административные функции, всё чаще тратили своё свободное время на искусство. Дипломаты были среди них на первых ролях.

Большая роль в развитии русской литературы допушкинского времени принадлежит нескольким служащим коллегии иностранных дел. Антиох Кантемир, молдованин по происхождению, занимавший пост русского посланника в Великобритании, оставил после себя богатое художественное наследие. Исследователи называют его одним из крупнейших поэтов первой половины XVIII века. Кантемир известен переводами с французского языка, сатирическими произведениями и обогащением русской речи новыми словами – «депутат», «вещество», «естество» живут в нашем языке именно благодаря дипломату. Поэт скончался в 1744 году и был похоронен в Ново-Греческом монастыре в Москве. К сожалению, его могила была уничтожена в 1930-е годы вместе с обителью.

Другим крупным писателем, совмещавшим государственную дипломатическую службу со служением музам, был Денис Фонвизин. Мало кто знает, что автор «Недоросля» по совместительству служил секретарём руководителя коллегии иностранных дел в эпоху правления Екатерины Великой, Никиты Панина. Часто по долгу он посещал европейские страны. После одной из таких поездок (Фонвизин некоторое время провёл во Франции) он написал «Записки первого путешествия», а посещение Европы повлияло на писателя, ставшего сторонником реформ.

Современники Александра Пушкина

«Традиция» совмещения литературы и служения отечеству сохранилась и в XIX веке. Среди дипломатов первой половины столетия можно встретить достаточно фамилий, известных нам из школьной программы. Один из самых авторитетных людей из этого импровизированного списка – Константин Батюшков. Литературный предшественник Пушкина, которого современники называли одним из самых талантливых поэтов своего поколения, в течение двух лет работал секретарём русской миссии в Неаполе. Краткосрочность командировки объяснялась душевной нестабильностью поэта – свою жизнь он, к сожалению, закончил в психиатрической лечебнице. Тонкая натура поэта не выдержала испытаний реальной жизни.

Современником Батюшкова был и Дмитрий Веневитинов, чья жизнь оборвалась в возрасте всего лишь 21 года. За это время поэт успел поработать в архиве Министерства иностранных дел, а за год до своей смерти перешёл в Азиатский департамент ведомства. Знавший несколько иностранных языков и увлекавшийся немецкой философией, Веневитинов не успел оставить богатого литературного наследия. Несколько десятков стихотворений, переводы с немецкого языка – всё, что успел оставить Веневетинов. В 1827 году он скончался от сильной пневмонии, перед этим успев провести несколько дней под арестом по подозрению в участии в заговоре декабристов.

Помимо Александра Грибоедова, был и другой дипломат и поэт, чья чиновничья судьба была связана с Персией. Речь идёт о Дмитрии Долгорукове. Его карьера в сфере внешней политики продолжалась долгие 30 лет. За это время Долгоруков успел поработать в Италии, Испании, Великобритании, Османской империи, а в 1845 году он стал русским посланником в Тегеране. Вместе со служением Отечеству князь успевал плодотворно реализовывать себя в литературе. Долгоруков был автором стихов, повестей, путевых записок, довольно часто публиковавшихся в Москве и пользовавшихся популярностью у читателей.

Поэты-дипломаты на Балканах, Дальнем Востоке и в Новом Свете

Мы знаем Николая Огарёва как ближайшего друга Александра Герцена, поэта и революционера, из-за своей деятельности вынужденного эмигрировать в Великобританию в 1856 году. В его биографии также нашлось место страничке, посвящённой службе в министерстве иностранных дел – Огарёв в течение двух лет работал в архиве ведомства, с 1832 по 1834 годы.

Автор знаменитой повести «Князь серебряный», сатирической «Истории государства Российского» и других исторических произведений, Алексей Константинович Толстой, иногда публиковавшийся под псевдонимом Козьма Прутков, (не путайте с Алексеем Николаевичем, писателем советской эпохи и автором знаменитого «Ивана Грозного») тоже успел поработать в министерстве иностранных дел. Его дипломатическая карьера, как и в случае Огарёва, была недолгой – несколько лет Толстой также проработал в архиве, после чего в 1837 году отправился в непродолжительную командировку в немецкий Франкфурт-на-Майне, после чего его служба во внешнеполитическом ведомстве заканчивается.

Более основательно в министерстве иностранных дел задержался Константин Леонтьев, известный консервативный философ, публицист и писатель. В 1863 году после военной службы и непродолжительной медицинской практики начинается его карьера дипломата – сначала на Крите, потом в Адрианополе в российском консульстве. Служба Леонтьева будет неразрывно связана с Балканами.

Друг Алексея Толстого и Константина Леонтьева, Михаил Хитрово, также начинал свою карьеру на Балканах. Помимо дипломатической службы он активно публиковал свои стихи в разных сборниках. Произведения Хитрово были посвящены освободительной борьбе балканских славян и подвигам русского оружия –в частности, в одном из стихотворений он обратился к образу «белого генерала» Михаила Скобелева. В дальнейшем дипломат продолжит свою службу уже на Дальнем Востоке: в 1893 году он отправился в Японию. Эту должность он занимал вплоть до своей смерти в 1896 году.

Дипломаты-поэты служили не только в Старом Свете. Российскими посланниками в Бразилии были Аполлон Мальтиц (1831 – 1836) и Александр Ионин. Первый, уроженец Германии, сделал многое для знакомства немецких читателей с русской литературой – он переводил Пушкина и Лермонтова, а в своих самостоятельных произведениях использовал сюжеты, взятые из русской истории. Так, например, на немецкоязычные читатели благодаря Мальтицу познакомились с древнерусскими князьями Олегом, Святославом и Изяславом.

Ионин не стал таким же известным литератором, как Мальтиц, однако дипломат был достаточно известен в узких кругах в первую очередь благодаря своим публикациям в газете Ивана Аксакова «День». Помимо этого, посол в Бразилии живо интересовался местной географией – на рубеже XIX и XX веков в свет вышел его труд «По Южной Америке», представлявший из себя путевые записки.

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Традиция уделять свободное время писательству сохраняется и в современном российском МИДе. В наши дни существует литературное объединение внешнеполитического ведомства с говорящим названием «Отдушина», в котором состоят почти девять десятков поэтов – среди них и нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломаты периодически готовят сборники стихотворений, проводят литературные встречи и круглые столы.

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