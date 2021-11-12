Принятие новой Конституции СССР Новую конституцию СССР принял 8-й чрезвычайный съезд Советов СССР 5 декабря 1936 г. В ней говорилось о победе социализма в СССР, установлении социалистической системы хозяйства, социалистической системы собственности на средства производства в двух формах – государственной и кооперативно-колхозной. Признавалось право личной собственности на трудовые доходы, сбережения, подсобное хозяйство и др. На чтение: 4 минуты

КОНСТИТУЦИЯ ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА

К середине 30-х гг. во всех сферах жизни СССР произошли существенные перемены. Изменился социальный состав населения, в промышленности и сельском хозяйстве был уничтожен частный сектор, качественные изменения произошли в системе госучреждений и в сфере национально-государственного строительства. Официально было провозглашено о построении основ социализма в СССР.

В начале 1935 г. ЦК ВКП(б) было принято решение о внесении изменений в Конституцию СССР, которые должны были отразить произошедшие в стране изменения. 7 февраля 1935 г. создается Конституционная комиссия из 31 человека во главе с И. В. Сталиным . В процессе работы комиссия пришла к выводу о необходимости новой Конституции. По словам Сталина, она должна была стать "регистрацией и законодательным закреплением этих завоеваний, которые уже добыты и обеспечены". К лету 1936 г. был подготовлен проект Конституции, опубликованный для всенародного обсуждения, а 5 декабря 1936 г. VIII Чрезвычайный съезд Советов принял новую Конституцию. Политической основой СССР провозглашались Советы депутатов трудящихся (ранее рабочих и крестьян), экономической - социалистическое хозяйство и социалистическая собственность на средства производства. Согласно Конституции СССР Советское государство являлось федерацией 11 социалистических республик (РСФСР, Украина, Белоруссия, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения и Азербайджан). Права союзного правительства были существенно расширены.

Значительное изменение претерпела система госучреждений. Согласно Конституции, упразднялись областные, республиканские съезды Советов, а их место заняли районные, городские, областные, республиканские Советы – вплоть до Верховного Совета СССР. Верховный Совет состоял, как и упраздненный ЦИК Советов, из двух палат- Совета Союза и Совета Национальностей. В период между сессиями ВС СССР его функции: возлагались на Президиум Верховного Совета, который мог даже распустить ВС СССР. После проведенных в 1937 г. выборов новых органов власти Председателем Президиума был избран М. И. Калинин (1938-1946 гг.). СНК был лишен законодательных прав, являясь теперь чисто исполнительным органом власти. В Конституции 1936 г. впервые появилась статья, закрепляющая особое положение коммунистической партии в системе госучреждений СССР. Согласно 126 статье Конституции наиболее активные граждане из числа рабочего класса и других слоев трудящихся объединялись в ВКП(б), руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных. Впоследствии Устав партии, принятый XVIII съездом ВКП(б) в 1939 г., предоставил право контроля над деятельностью администраций парткомам предприятий, МТС, колхозов и государственных учреждений.

Изменения коснулись также избирательного закона, где был провозглашен отказ от многоступенчатых выборов и установлено всеобщее, прямое, равное избирательное право при тайном голосовании. Значительно был расширен перечень прав и свобод граждан, где законодательно закреплялись неприкосновенность личности, свобода совести, свобода слова, печати, собраний и митингов, тайна переписки, ограниченное право личной собственности и др. Особое значение имело закрепление социально-экономических прав: на труд, отдых, образование, материальное обеспечение в старости или в случае потери трудоспособности по болезни или несчастного случая. Вместе с тем конституционные права вступали в противоречие с реалиями сталинского социализма и не распространялись на весь советский народ, например на колхозников. Повсеместно нарушалась статья 127 Конституции СССР о неприкосновенности личности, в которой говорилось о том, что "никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора". Без санкции прокурора был произведен арест маршала Тухачевского, а санкция на арест кандидата в члены Политбюро и наркома земледелия Эйхе была "оформлена" через несколько месяцев после его ареста. Не соблюдалась и статья 128, гласившая, что "неприкосновенность жилища граждан и тайна переписки охраняются законом". Конституция была лишь отрадным фасадом сталинского режима. Об этом же свидетельствовала судьба членов конституционной комиссии: из 31 человека – 17 репрессировано (в том числе А. С. Бубнов, Н. И. Бухарин, Н. В. Крыленко, К. Б. Радек), один покончил жизнь самоубийствам и еще двое были вынуждены вскоре отойти от участия в общественной жизни страны.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/46.htm

«ИТОГ БОРЬБЫ»

Судя по результатам всенародного обсуждения, длившегося почти 5 месяцев, можно предположить, что проект Конституции будет одобрен настоящим Съездом.

Через несколько дней Советский Союз будет иметь новую, социалистическую Конституцию, построенную на началах развернутого социалистического демократизма.

Это будет исторический документ, трактующий просто и сжато, почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма в СССР, о фактах освобождения трудящихся СССР от капиталистического рабства, о фактах победы в СССР развернутой, до конца последовательной демократии.

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, о чем мечтали и продолжают мечтать миллионы честных людей в капиталистических странах, уже осуществлено в СССР.

Это будет документ, свидетельствующий о том, что то, что осуществлено в СССР, вполне может быть осуществлено и в других странах.

Но из этого не следует, что международное значение новой Конституции СССР едва ли может быть переоценено.

Теперь, когда мутная волна фашизма оплевывает социалистическое движение рабочего класса и смешивает с грязью демократические устремления лучших людей цивилизованного мира, новая Конституция СССР будет обвинительным актом против фашизма, говорящим о том, что социализм и демократия непобедимы. Новая Конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведут ныне борьбу против фашистского варварства.

Еще большее значение имеет новая Конституция СССР для народов СССР. Если для народов капиталистических стран Конституция СССР будет иметь значение программы действий, то для народов СССР она имеет значение итога их борьбы, итога их побед на фронте освобождения человечества. В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою Конституция, трактующую о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно-исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед коммунизма.

Из доклада И.В. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 года

http://www.politology.vuzlib.org/book_o181_page_33.html

АВТОРСТВО БУХАРИНА

Вопрос: Говорят, что Бухарин был одним из главных авторов Конституции 1936 года. Говорил ли он Вам что-либо об этом?

Ответ: Ряд признаков и раньше указывал, что Бухарин играл большую роль в составлении этой конституции. Он был секретарем комиссии, которая была создана Съездом Советов в феврале 1935 г. для разработки проекта новой конституции. Он боролся за отмену всех особых прав, которыми пользовались коммунисты, и еще в 1930 -- 1931 гг. выступил за введение всеобщего и равного избирательного права. Во время разговоров о планах Горького, Павлова и др. о второй партии, которая выступила бы на выборах со своим самостоятельным списком, Бухарин не скрыл, что эта идея принадлежала ему, а как-то в другой раз, во время разговора на эту тему, он вынул из кармана вечное перо и, показывая его мне, сказал: "Смотрите внимательно: этим пером написана вся новая конституция -- от первого до последнего слова. Я проделал всю эту работу один -- мне немного помогал только Карлуша [Радек]. В Париж я

смог приехать только потому, что работа эта окончена. Все важные решения уже приняты. Теперь печатают ее текст. В этой новой конституции народу отведена много большая роль, чем в прежней ... Теперь с ним нельзя будет не считаться". Бухарин не скрывал, что он гордится этой конституцией. Она не только вводила всеобщее и равное избирательное право, она устанавливала равенство граждан перед законом, отменяла все привилегии, которые существовали для коммунистов. Бухарин видел в новой конституции хорошо продуманные основы для мирного перехода страны от диктатуры одной партии к действительной демократии. Бухарин добавил, что в комиссии по составлению конституции поднят также вопрос о конкурирующих списках на выборах.

Все было рассчитано и предусмотрено, но Бухарин недооценил своего противника. Он не предвидел, как предательски хитро Сталин применит все эти хорошие принципы и равенство всех перед законом превратит в равенство коммунистов и некоммунистов перед абсолютной диктатурой Сталина. Сталин не только расправился с самим автором конституции, но и вообще истребил всех тех, кто с сочувствием встречал гуманистическую проповедь Бухарина. "Ежовщина" в ее основе была не чем иным, как уничтожением всех тех, кто пошел за лозунгами бухаринского "пролетарского гуманизма".

Из воспоминаний Б.И. Николаевского.

http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/buharin.txt

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ РСФСР

Принятие Конституции РСФСР 1937ода было следствием введения в действие Конституции СССР 1936 года. Обновление всей конституционной системы Союза объяснялось вступлением страны в новый этап своего развития, знаменовавший, как считалось, построение основ социализма, полную ликвидацию эксплуататорских классов и элементов, что привело к значительному расширению социалистической демократии.

Конституции этого этапа и Союза, и РСФСР, а также других союзных республик отличаются следующими чертами.

1. Они сохранили, как и прежние, классовую сущность, воплощали диктатуру пролетариата, о чем прямо упоминалось, в частности, в ст. 2 Конституции РСФСР 1937 года. Однако форма выражения этой сущности изменилась. В связи с ликвидацией эксплуататорских классов было отменено лишение политических прав граждан по социальному признаку, введено всеобщее, равное прямое избирательное право при тайном голосовании. Конституция впервые закрепила принцип равноправия граждан, однако в весьма усеченном виде. В ст. 127 Конституции РСФСР 1937 года предусматривалось равноправие граждан только «независимо от их национальности и расы».

2. В конституции впервые были введены главы об основных правах и обязанностях граждан, включавшие широкий спектр этих прав и обязанностей. В частности, впервые было закреплено право на труд. Однако возможность использования политических прав гарантировалась по конституциям только «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя». Таким образом, эти демократические установления конституций были классово, идеологически ориентированы.

3. О сохранении классовой сущности всех конституций рассматриваемого этапа свидетельствует закрепление руководящей роли коммунистической партии, тогда именовавшейся ВКП(б). Норма о партии была введена в конституцию впервые. В ст. 126 Конституции СССР 1936 года и в соответствующих статьях конституций союзных республик устанавливалось, что «наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных».

Эта конституционная норма ярко выразила все укреплявшуюся тенденцию превращения партии, по сути дела, в государственную структуру.

4. Рассматриваемые конституции впервые утверждались, в отличие от прежних, как конституции построенного социализма. В них уже закреплялись все главные экономические основы социализма: отмена частной собственности, господство социалистической системы хозяйства и социалистической собственности на орудия и средства производства, установление государственного народнохозяйственного плана, которым определялась и направлялась вся хозяйственная жизнь государства, и др.

5. Конституции этого этапа по своей юридической форме приобрели более совершенный вид. В них четко выделены основные государственно-правовые институты, на объективных основах систематизированы конституционные нормы. Появились главы: «Общественное устройство», «Государственное устройство», «Основные права и обязанности граждан».

6. В Конституции РСФСР 1937 года более развернуто, чем в прежних, закреплены принципы ее вхождения в Союз ССР. Включена норма о том, что вне пределов прав Союза ССР РСФСР осуществляет государственную власть самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права.

Впервые в Конституцию РСФСР была включена норма о сохранении за ней права выхода из Союза ССР.

В отдельной статье (19) определялись предметы ведения РСФСР.

7. Значительно полнее, чем в прежних конституциях, в Конституции РСФСР 1937 года отражено ее собственное федеративное устройство. Появились самостоятельные главы о высших органах государственной власти АССР, об органах государственного управления АССР, об органах государственной власти автономных областей. Впервые была закреплена норма о национальных округах.

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Конституционное право России

http://bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-4/17.htm

Обложка: Художник Ганф Иосиф Абрамович. Плакат « Да здравствует сталинская Конституция». 1950.

Источник: https://permartmuseum.ru