Приход Наполеона III к власти Конституция 1848 года объявляла Францию республикой «демократической, единой и нераздельной», основанной на принципах «свободы, равенства и братства», базирующейся на «семье, труде, собственности и общественном порядке».

Конституция 1848 года объявляла Францию республикой «демократической, единой и нераздельной», основанной на принципах «свободы, равенства и братства», базирующейся на «семье, труде, собственности и общественном порядке». Законодательную власть конституция предоставляла однопалатному Законодательному собранию из 750 депутатов, избираемому на три года всеобщим, прямым и тайным голосованием и не подлежащему роспуску. Исполнительная власть передавалась президенту республики, избираемому всеобщим голосованием на четыре года. Один и тот же человек не имел права переизбираться на второй срок подряд. Президент наделялся обширными полномочиями. Он мог назначать и смещать всех министров и других чиновников независимо от Законодательного собрания. Располагая централизованным правительством, армией и чиновничьим аппаратом, только ему подчиненных, президент получил возможность взять в свои руки всю власть в стране. Законодательное собрание с его абстрактной законодательной властью оказалось бессильным учреждением.

10 декабря 1848 г. состоялись выборы президента. Кандидатами были Кавеньяк, Луи Бонапарт, Ламартин, Ледрю-Роллен и Распайль. Абсолютную победу на выборах одержал племянник Наполеона I принц Луи Бонапарт. Свержение Луи Филиппа Орлеанского с престола, позволило ему после февральской революции вернуться во Францию. Он активно включился в политическую жизнь и выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В период избирательной кампании он обещал буржуазии порядок и спокойствие, крестьянам – снижение налогов, рабочим – амнистию для участников июньского восстания. Луи Бонапарт не скрывал своих имперских амбиций, однако получил на выборах подавляющее большинство голосов, т.к. за него голосовали массы крестьян. Для них он был личностью, связанной с воспоминаниями о Наполеоне I, закрепившем законодательно крестьянскую собственность на землю. Отдавая свои голоса Луи Бонапарту, крестьяне выражали свой протест против республики, правительство которой весной 1848 г. увеличило на 45 сантимов с каждого франка налоги на крестьян. Луи Бонапарту отдала свои голоса армия, за него голосовали и монархисты. Во главе первого, созданного президентом правительства Луи Бонапарт поставил лидера «династической оппозиции» Одилона Барро.

13 мая 1849 г. состоялись выборы в Законодательное собрание. Его состав существенно отличался от состава Учредительного собрания. 500 депутатов были представителями орлеанистов, легитимистов и бонапартистов. Правые республиканцы, пришедшие к власти после февральской революции, потерпели полное поражение. Они получили в Законодательном собрании всего 70 мест, 180 депутатов было избрано от левых республиканцев-демократов. Они объявили себя наследниками якобинцев 1793 г. и приняли название «Гора».

Партия Горы во главе с Ледрю-Ролленом выступила против внешней политики Луи Бонапарта. Он вмешался в итальянские дела, но не в поддержку римских республиканцев, как следовало ожидать, а против них, с целью восстановления светской власти римского папы. Партия Горы выразила протест против правительства, нарушившего статью конституции о том, что Французская республика «никогда не употребит своих сил против свободы какого-либо народа». Ледрю-Роллен потребовал от собрания предания суду президента и его министров. Большинство собрания отвергло это предложение. Гора попыталась организовать массовую демонстрацию протеста против нарушения конституции. На ее призыв откликнулось несколько сот человек, и демонстрация состоялась 13 июня 1849 г., однако она была разогнана национальными гвардейцами раньше, чем достигла здания Законодательного собрания. После этого поражения 34 депутата партии Горы были преданы суду. Ледрю-Роллен, спасаясь от ареста, эмигрировал в Англию. Был принят закон, по которому запрещались в течение года публичные политические собрания. Закрывались популярные левые газеты

Усиление реакции проявилось и в росте активности бонапартистов. В конце сентября 1849 г. Луи Бонапарт основал собственную партию «Общество 10 декабря», которая стала главным центром бонапартистской пропаганды. Среди его учредителей преобладали офицеры и генералы, поддержавшие Луи Бонапарта. Вскоре он дал отставку правительству Одилона Барро, составленному в основном из орлеанистов, и заменил их своими сторонниками. Крупный финансист Руэр получил министерство юстиции, один из влиятельнейших королей французской биржи банкир Фульд, был назначен министром финансов. Но на дополнительных выборах в Законодательное собрание в апреле 1850 г., на которых избирались депутаты вместо изгнанных в июне демократов, большинство мест получила Гора (27 из 37). Результаты выборов напугали правых депутатов, и Законодательное собрание 31 мая отменило всеобщее избирательное право. Новый закон предусматривал введение трехлетнего ценза оседлости, а также лишал права участия в выборах людей, подвергавшихся осуждению за какое-либо политическое преступление. Этот закон сократил число избирателей на 3 миллиона, главным образом за счет городских рабочих, голосовавших в большинстве своем за республиканцев и демократов.

С самого начала своего президентства Луи Бонапарт имел в виду только одну цель – стать императором. Препятствием к ее осуществлению были не только республиканцы, но и монархисты, враждебные бонапартизму. Однако среди них не было единства, они расходились между собой по вопросу о кандидате на французский престол. Кандидатом легитимистов по-прежнему был глава старшей линии Бурбонов граф Шамбор, внук короля Карла Х. Кандидатом орлеанистов был глава младшей линии той же династии, граф Парижский, внук Луи Филиппа. Переговоры о слиянии обеих монархических партий закончились неудачей, т. к. легитимисты требовали признания «божественного права» Бурбонов на престол, а орлеанисты не хотели признать белое знамя Бурбонов и настаивали на сохранении трехцветного знамени. Эти раздоры облегчили Луи Бонапарту осуществление его планов.

10 октября 1850 г. на смотру, устроенном президентом, кавалерия, проходя перед ним, кричала: «Да здравствует император!». Законодательное собрание выразило протест и президент, сделав вид, что уступает, сменил военного министра. Но вскоре конфликт разгорелся и уже не прекращался. Чтобы иметь в своем полном распоряжении войска парижского гарнизона, Луи Бонапарт ввел туда преданных ему офицеров, готовых выполнять любые его приказания, и отправил в отставку главнокомандующего Шангарнье, ставленника орлеанистов. Собрание выразило по этому поводу недоверие правительству, но среди депутатов не было единого большинства. Пользуясь этим, президент ввел в состав правительства своих личных приверженцев из разных партий.

Бонапартисты в Законодательном собрании выдвинули вопрос о пересмотре конституции с целью отмены статьи, запрещавшей переизбрание президента на второе четырехлетие подряд. Бонапартистская печать запугивала читателей теми ужасами, которые якобы ожидают Францию, после того как закончится срок президентства Луи Бонапарта. Большинство собрания отвергло предложение о пересмотре конституции, и тогда Луи Бонапарт решился на государственный переворот, к которому уже давно готовился.

В ночь на 2 декабря 1851 г. в годовщину победы Наполеона I у Аустерлица, бонапартисты арестовали депутатов – лидеров республиканских и монархических партий, а солдаты заняли зал заседаний. Париж был объявлен на осадном положении. Депутаты Законодательного собрания, дезорганизованные арестом своих лидеров, все же пытались оказать сопротивление, но многие из них были арестованы бонапартистами. Группа левых республиканцев организовала комитет сопротивления и выпустила прокламацию, объявлявшую Луи Бонапарта вне закона и призывавшую население к оружию для защиты конституции. 4 декабря на их призыв откликнулось около полутора тысяч человек. Рабочие остались равнодушными к судьбе Законодательного собрания, депутаты которого в течение нескольких лет своей деятельности отменили почти все демократические преобразования февральской революции. Сопротивление перевороту немногочисленных защитников конституции в течение нескольких часов было сломлено бонапартистами. Среди вооруженных повстанцев находился знаменитый писатель Виктор Гюго (1802-85). После подавления восстания он был вынужден эмигрировать из Франции.

Республиканское движение в провинции оказалось также слабым, разрозненным, локально ограниченным и охватило несколько департаментов центральной и южной Франции. Вооруженные выступления и волнения в небольших городах и местечках подавлялись войсками, 32 департамента были объявлены на осадном положении, проводились многочисленные аресты. 80 депутатов, главным образом республиканцев, были изгнаны из Франции. Президент учредил «смешанные комиссии» из трех членов: префекта, генерала и генерального прокурора, которые получили право приговаривать арестованных к изгнанию или ссылке без права апелляции. По официальным данным число лиц, арестованных и подвергшихся преследованиям в связи с восстанием в декабре 1851 г., превысило 26 тысяч. Многие были осуждены на тюремное заключение, ссылку в Алжир, в Кайенну (во Французской Гвиане).

Особой прокламацией президент объявил о роспуске Законодательного собрания «во имя защиты республики и суверенных прав народа». Для подтверждения этого мотива действий президента было восстановлено всеобщее избирательное право, отмененное Законодательным собранием 31 мая 1850 г. Президент «ставил народ в положение судьи между Собранием и собою». 20 и 21 декабря 1851 г. был проведен плебисцит для того, чтобы придать видимость законности результатам состоявшегося государственного переворота. Президент предложил гражданам ответить «да» или «нет» на вопрос: «Желает ли французский народ сохранить власть за Луи Наполеоном Бонапартом?». Голосование, проведенное в обстановке террора, дало положительный для президента результат. 14 января 1852 г. была обнародована новая конституция, по которой вводился сенат, как верхняя палата парламента, и вся полнота власти передавалась в руки президента. Срок полномочий Луи Бонапарта был продлен до 10 лет.

Законодательный корпус, избранный в марте 1852 г., состоял исключительно из депутатов, лойяльных Луи Бонапарту, т. к. по новой конституции они должны были присягнуть на верность президенту. Республиканцы и депутаты от других партий, отказавшиеся принести эту присягу, не были допущены в парламент. Чиновники всех рангов и офицеры тоже должны были принести такую же присягу. Отказавшиеся были уволены. Для печати была установлена система предварительного разрешения, как и для народных собраний. Все средства пропаганды были поставлены под контроль администрации.

В ноябре 1852 г. президент созвал сенат, который вынес решение провести референдум по вопросу о «восстановлении императорской власти в лице Луи Наполеона Бонапарта». Плебисцит, состоявшийся по этому вопросу 21-22 ноября, одобрил решение сената о переходе к наследственной Империи. 2 декабря 1852 г. Франция была провозглашена Империей, президент Луи Бонапарт стал императором под именем Наполеона III.