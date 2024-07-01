Преподавание военной истории в России и за рубежом Сборник статей, посвященных проблемам исторической памяти и преподавания военной истории и за рубежом На чтение: 1 минута

Сборник статей, посвященных проблемам исторической памяти и преподавания военной истории.

Авторы анализируют российский и зарубежный опыт, концентрируя внимание как непосредственно на содержании учебников, так и на других видах учебной деятельности. В основу сборника легли материалы «круглого стола» «Военная история в школьных учебниках России и зарубежья: трансформация подходов в эпоху глобализации», организованного 11 октября 2018 г. Российским военно-историческим обществом и Институтом истории и политики МПГУ при поддержке издательской корпорации «Российский учебник» и журнала «Преподавание истории в школе».

Содержание

Введение

Приветственное слово М. Ю. Мягкова

Приветственное слово А. Б. Ананченко

Глава I. Преподавание военной истории за рубежом

А. Буллер, А. А. Линченко . Как писать историю поражений? Стратегии нарратива школьного учебника истории в контексте современного морального дискурса

В. Э. Багдасарян . Становление образа исторического врага в школьных учебниках истории на постсоветском пространстве

Л. Е. Петракова . Школьный учебник истории Приднестровской Молдавской Республики как средство воспитания интереса к военной истории края

В. М. Железняк . Эпоха Наполеоновских войн на страницах школьных учебников истории Франции

А. Д. Гронский . Войны Российской империи и СССР в отражении белорусских школьных учебников истории как элемент формирования национальной исторической концепции

А. М. Ермаков . История Первой мировой войны в современных школьных учебниках ФРГ

И. В. Грибан . Вторая мировая война на страницах школьных учебников истории: опыт ФРГ

Российский опыт преподавания военной истории

В. В. Максаков . Пределы исторической реконструкции в школьном учебнике: две «реальности» Ледового побоища и Куликовской битвы

С. Б. Манышев . Кавказская война: взгляд федеральных учебников

Н. Г. Тагильцева, И. В. Грибан . Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: историческая память и современные проекции

В. Ж. Цветков . Отражение причин и последствий Гражданской войны в России в советских и современных российских учебниках истории (к вопросу о принципиальных различиях)

А. Ю. Морозов . История Великой Отечественной войны в региональных учебниках истории XXI века

Л. В. Алексеева . Первая и Вторая мировые войны в учебнике истории Ханты-Мансийского округа: проблемы содержания в контексте подготовки новой книги для школьников

С. А. Шпагин . Преподавание темы Холокоста в школах: отечественный и зарубежный опыт

А. С. Епифанова . Освещение Холокоста в контексте войны в учебниках по истории России

Р. В. Пазин . Представления старшеклассников о Великой Отечественной войне на основе результатов ЕГЭ по истории (2002–2018 гг.)

П. В. Тетерин . Анализ военной истории в российских учебниках (на примере освещения темы «холодной войны»)

А. В. Дюкарев . Отражение военной истории кубанского казачества в учебном курсе «Кубановедение» как средство формирования региональной идентичности

Практические вопросы преподавания военной истории

С. В. Агафонов . Как совместить «героический» и «критический» подходы к преподаванию военной истории в школе?

А. В. Беспалов . Опыт преподавания военной истории в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России

Е. В. Погоржальская . Конспект урока внеклассного чтения «Память — лучшая награда» (о событиях Афганской войны)

Л. А. Терушкин, С. А. Тиханкина, И. А. Альтман . «Освобождение Аушвица (Освенцима) — уникальный пример межнациональной толерантности»

Научная публицистика

К. Корняну . Румыно-российские отношения и румынские учебники истории в начале XXI века

Д. О. Чураков . «Войны памяти» и локальные конфликты современности