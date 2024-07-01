Преподавание военной истории в России и за рубежом
Сборник статей, посвященных проблемам исторической памяти и преподавания военной истории и за рубежом
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Сборник статей, посвященных проблемам исторической памяти и преподавания военной истории.
Авторы анализируют российский и зарубежный опыт, концентрируя внимание как непосредственно на содержании учебников, так и на других видах учебной деятельности. В основу сборника легли материалы «круглого стола» «Военная история в школьных учебниках России и зарубежья: трансформация подходов в эпоху глобализации», организованного 11 октября 2018 г. Российским военно-историческим обществом и Институтом истории и политики МПГУ при поддержке издательской корпорации «Российский учебник» и журнала «Преподавание истории в школе».
Содержание
Приветственное слово М. Ю. Мягкова
Приветственное слово А. Б. Ананченко
Глава I. Преподавание военной истории за рубежом
А. Буллер, А. А. Линченко. Как писать историю поражений? Стратегии нарратива школьного учебника истории в контексте современного морального дискурса
В. Э. Багдасарян. Становление образа исторического врага в школьных учебниках истории на постсоветском пространстве
Л. Е. Петракова. Школьный учебник истории Приднестровской Молдавской Республики как средство воспитания интереса к военной истории края
В. М. Железняк. Эпоха Наполеоновских войн на страницах школьных учебников истории Франции
А. Д. Гронский. Войны Российской империи и СССР в отражении белорусских школьных учебников истории как элемент формирования национальной исторической концепции
А. М. Ермаков. История Первой мировой войны в современных школьных учебниках ФРГ
И. В. Грибан. Вторая мировая война на страницах школьных учебников истории: опыт ФРГ
Российский опыт преподавания военной истории
В. В. Максаков. Пределы исторической реконструкции в школьном учебнике: две «реальности» Ледового побоища и Куликовской битвы
С. Б. Манышев. Кавказская война: взгляд федеральных учебников
Н. Г. Тагильцева, И. В. Грибан. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: историческая память и современные проекции
В. Ж. Цветков. Отражение причин и последствий Гражданской войны в России в советских и современных российских учебниках истории (к вопросу о принципиальных различиях)
А. Ю. Морозов. История Великой Отечественной войны в региональных учебниках истории XXI века
Л. В. Алексеева. Первая и Вторая мировые войны в учебнике истории Ханты-Мансийского округа: проблемы содержания в контексте подготовки новой книги для школьников
С. А. Шпагин. Преподавание темы Холокоста в школах: отечественный и зарубежный опыт
А. С. Епифанова. Освещение Холокоста в контексте войны в учебниках по истории России
Р. В. Пазин. Представления старшеклассников о Великой Отечественной войне на основе результатов ЕГЭ по истории (2002–2018 гг.)
П. В. Тетерин. Анализ военной истории в российских учебниках (на примере освещения темы «холодной войны»)
А. В. Дюкарев. Отражение военной истории кубанского казачества в учебном курсе «Кубановедение» как средство формирования региональной идентичности
Практические вопросы преподавания военной истории
С. В. Агафонов. Как совместить «героический» и «критический» подходы к преподаванию военной истории в школе?
А. В. Беспалов. Опыт преподавания военной истории в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России
Е. В. Погоржальская. Конспект урока внеклассного чтения «Память — лучшая награда» (о событиях Афганской войны)
Л. А. Терушкин, С. А. Тиханкина, И. А. Альтман. «Освобождение Аушвица (Освенцима) — уникальный пример межнациональной толерантности»
Научная публицистика
К. Корняну. Румыно-российские отношения и румынские учебники истории в начале XXI века
Д. О. Чураков. «Войны памяти» и локальные конфликты современности