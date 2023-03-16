Преподавание истории: от отрицания до переосмысления Изучение и преподавание истории как предмета началось только в конце XVIII века. На чтение: 4 минуты

Изучение и преподавание истории как предмета началось только в конце XVIII века.

До этого момента никто не думал о том, что историю нужно изучать в обязательном порядке. Соответственно, учебники тоже отсутствовали. А первое пособие, которое можно отнести к учебному, появилось в 1674 году. Это был «Синопсис», сборник литературно обработанных летописей и сказаний, составленный Иннокентием Гизелем. И говорить о научной составляющей «Синопсиса» не приходится.

История в Российской империи

Ситуация с изучением истории начала меняться только в XVIII веке при Петре I. В 1705 году её начали изучать в московской гимназии пастора Эрнста Глюка. Затем история как предмет появилась в петербургской школе Феофана Прокоповича.

Свою лепту внёс историограф Василий Татищев. Определённую роль сыграли и иностранные учёные: Байер, Миллер, Шлёцер. Однако это были единичные явления, о массовом изучении речи не шло. И только в 1786 году история стала частью образовательной программы. При этом утверждённый учебник так и не появился. А всё обучение сводилось к рассказу о каких-либо событиях или людях. Учителя проверяли знания своих учеников по схеме «вопрос — ответ».

Попыток создать учебное пособие было несколько, но они не увенчались успехом. Затем Екатерина II распорядилась перевести на русский язык иностранные учебники истории, а потом дополнить их значимыми фактами, касавшимися России. В 1793 году императрица получила образец учебника. Изучила его, внесла правки по своему усмотрению.

Но первое полноценное учебное пособие Екатерина Великая не увидела. Она умерла за 3 года до появления «Краткой Российской истории, изданной в пользу народных училищ». И этот учебник на несколько десятилетий «поселился» в образовательных учреждениях.

То пособие запустило процесс работы над новыми учебниками. В качестве составителей привлекались Николай Карамзин, Пётр Захарьин, Сергей Глинка. А когда появилась концепция Семёна Уварова «Православие, самодержавие, народность», она стала стержнем учебника Николая Устрялова «Начертание русской истории для средних учебных заведений». Это учебное пособие увидело свет в 1839 году.

В 1860 году вышли «Краткие очерки русской истории», написанные профессором Дмитрием Иловайским. И на протяжении последующих десятилетий эта книга стал главным пособием в средних учебных заведениях. «Очерки» переиздавались свыше сорока раз и практически не менялись.

История в молодом советском государстве

Наступил революционный 1917 год. После прихода к власти большевиков отношение к образованию изменили. Первым делом была разрушена старая система, а на её месте начали возводить новую.

Вначале история России до Октябрьской революции была отменена. Главным идеологом этоговыступил Михаил Покровский. Его историческая школа основывалась на отрицании всей дореволюционной жизни страны. Царская Россия была представлена в образе жестокого колонизатора и «тюрьмы народов». Соответственно, всё население, по мнению Покровского, являлось «поработителями». Эта концепция не подразумевала поэтапного (то есть структурированного) подхода к изучению истории. Покровский объяснил это тем, что «История – есть политика, опрокинутая в прошлое». В итоге в начале существования советского государства история как предмет была убрана из средней школы и высших учебных заведений.

Подход Покровского был логичен, поскольку в то время советская власть собиралась писать историю с нуля, рассматривая Россию как площадку для дальнейшего распространения мировой революции. Соответственно, новое поколение должно было впитывать «пролетарский интернационализм», а не забивать голову национальной историей. Она просто не играла роли, поскольку впереди ждали великие свершения.

Однако прошло несколько лет, мировая революция захлебнулась. И в середине 1920-х годов стало понятно: идеология Покровского уже не работает. Советская власть приняла решение сконцентрироваться на одной стране и в ней строить социализм.

Началась кропотливая работа по созданию новой идеологии. В 1930-х годах, отказавшись от революционных идей, власть повернулась в сторону национально-патриотического воспитания. Что было логично, поскольку в Европе уже начал назревать новый вооружённый конфликт. Партия понимала: добиться поставленных целей без изучения истории не получится. С другой стороны, вернуть предмет в школы и вузы в прежнем виде тоже нельзя.

Сначала под резкую критику попала идеология Покровского. После чего в 1934 году история вернула себе статус предмета. Это узаконило постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О преподавании Отечественной истории в школах СССР». Тогда же появилась и структура преподавания: начиная с древнего мира и заканчивая новейшей историей. Следом предмет вернулся и в высшие учебные заведения. А спустя всего 2 года появился Институт истории АН СССР.

За возвращением истории как науки стояли 3 человека: Иосиф Сталин, Андрей Жданов и Сергей Киров. Они же принялись решать и проблему с отсутствием необходимого учебника.

Первым делом объявили соответствующий конкурс. Сталин, Жданов и Киров лично разработали тезисы, которым должен был соответствовать новый учебник. Киров до завершения конкурса не дожил, он погиб 1 декабря 1934 года. Все работы проверяли Сталин и Жданов. Но сначала их ничего не устроило. Только спустя время в победители записали сотрудников Московского педагогического института, возглавляемых Алексеем Шестаковым. Их «Краткий курс истории СССР» подвергся жёсткой редактуре сверху. Например, Жданов дополнил учебник главами, посвящёнными первобытно-общинному строю славян, влиянию Византии на Русь, а также истории событий 1612 года.

В 1938 году появилось постановление ЦК ВКП(Б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском “Краткого курса истории ВКП(б)”». Оно объявило уже настоящую войну исторической школе Покровского. Её разгромили, обвинив в «извращённом толковании исторических фактов». Следом было выпущено несколько статей, подготовленных историками, которые продолжили «бомбить» Покровского.

Параллельно в СССР всё сильнее популяризировали историю. Сначала появился Бородинский исторический музей, затем в Эрмитаже состоялась выставка «Военное прошлое русского народа — в памяти искусства и предметах вооружения». Не осталась в стороне и Красная армия. Для солдат и командиров были проведены лекции о «Борьбе русского народа за свою независимость». А ВМФ СССР стал преемником «славных дел и боевых традиций русского флота».

Однако вскоре наметился перекос в идеологии. Чрезмерное восхваление дореволюционной России могло плохо сказаться на восприятии истории новым поколением. Поэтому советские историки продолжили развивать тему колониального прошлого страны. К этому подключились сотрудники АН СССР. В 1939 году появились работы, касавшиеся проблем Казахстана и Кавказа.

Большую роль в новой идеологии отвели учителям. На них возлагали обязанности воспитания патриотических чувств через преподавание истории. Сложный процесс формирования нового советского человека требовал длительного времени. И завершить его не удалось, поскольку началась Великая Отечественная война.

История во время Великой Отечественной войны

Первые годы война складывалась для Советского Союза неудачно. Несмотря на локальные успехи и проявление героизма, Красная армия вынужденно отступала. И солдатам, как и простому народу, нужны были примеры для повышения боевого духа. И тогда вновь вернулись к историческим примерам из дореволюционной революции: Александру Невскому, Дмитрию Донскому, Александру Суворову и другим.

Спустя несколько лет исторических героев заменили герои настоящего. Во фронтовых газетах стали писать статьи, посвящённые красноармейцам, совершившим подвиги.

Роль учителя в военные годы стала ещё более значимой. Во-первых, педагоги должны были взращивать не только «подлинных патриотов, безгранично любящих нашу Родину», но «воспитывать в учащихся чувство священной ненависти к фашистским захватчикам».

В те времена существовало 3 типа школ: начальная (1-4 классы), неполная средняя (1-7 классы) и средняя (1-10 классы). С началом войны Наркомат просвещения изменил учебные программы и планы. Например, пропали рисование, пение, черчение и некоторые другие предметы. Зато изучение истории как самостоятельного предмета началось уже в 4 классе. И основной упор стал делаться на борьбу советских народов с иноземными захватчиками. Учителя рассказывали и об обязательной победе над фашизмом. Изменились подходы к изучению знаковых сражений. Например, Ледовое побоище рассматривалось с точки зрения тактики и стратегии, заострялось внимание на военных приёмах Александра Невского. Пересмотрена была тема Брестского мира, в которой теперь большое внимание уделялось тяжёлым условиям, навязанным немцами.

В 1942 году для десятиклассников увеличили количество часов, отведённых на изучение истории. Вместо 82 часов в довоенное время стало 130. Появилась новая тема для изучения - «Борьба с оккупантами в национальных районах». Её посвятили сопротивлению на захваченных территориях и последующему их освобождению.

С 1944 года история пополнила список предметов, необходимых к сдаче при окончании средней школы.

История в послевоенное время

После окончания войны роль истории в советском государстве вновь переосмыслили. В 1950-1960-х годах начался процесс демократизации в образовании.

Появился новый учебник, охватывавший отечественную историю от первобытного строя и заканчивая концом XVIII столетия.

Затем появился учебник с темами XIX века. В нём рассматривались истории народов СССР, общественные движения, развитие и классовая борьба рабочих, подъём революционных настроений. Добавились главы о Владимире Ленине и становлении большевистской партии.

Учебники истории, появившиеся в 1970-х годах, отличались от предыдущих тем, что в них большое внимание уделялось историческому анализу самых разнообразных событий. Но поскольку и учебные пособия, и программа находились под контролем соответствующего отдела, то всё рассматривалось в соответствии с линией партии. Отступать от неё было нельзя. Всё, что цензорам казалось неуместным, вычёркивалось. В итоге в учебниках была представлена лишь одна версия без альтернатив. Зато в стране появились исторические спецкурсы, факультативы и профильные учебные заведения.

Что же касается учебников 1990-х годов, то в них история вновь была пересмотрена. Началось формирование новой системы исторического образования - уже без коммунистического оттенка. Появилось большое количество учебных пособий, в которых одни и те же события могли интерпретироваться по-разному. Чёткой линии не было. Зато появилась свобода выбора.

В 2013 году возникла идея создания единого учебника истории. Но инициатива пока нереализована. Сейчас одобрено 3 линейки учебников истории от разных авторов и издательств. Кроме этого, ведётся работа над новым учебным пособием. Этот учебник должен стать дебютным в единой линейке для всех школ России.

Обложка: ug.ru