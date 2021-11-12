«Праздник Голодомора»: выдуманная основа выдуманной украинской-«нерусской» идентичности 26 ноября Украина празднует День Голодомора. Да-да, именно празднует: по форме мероприятие траурное, по глубокой же внутренней сущности – праздник. Как так получилось? Давайте разберёмся. На чтение: 2 минуты

26 ноября Украина празднует День Голодомора. Да-да, именно празднует : по форме мероприятие траурное, по глубокой же внутренней сущности – праздник . Как так получилось? Давайте разберёмся.

Как и во многих других случаях, мы имеем дело не с ошибкой в академических исследованиях и даже не с мифом, по нелепой случайности пустившим глубокие корни в массовом сознании. Нет, мы имеем дело с сознательно сфабрикованным заблуждением, возведённым в ранг политической идеи.

Фактическая сторона

С фактической точки зрения имеется в виду, разумеется, катастрофический голод 1932-1933 годов, поразивший сильнее всего основные сельскохозяйственные районы СССР – Украину, российское Черноземье (Кубань и Дон в основном) и Казахстан. Причины голода были многообразные – как объективные, так и субъективные.

Во-первых, это неблагоприятные погодные условия, которые в любом случае привели бы к неурожаю и голоду – и эти бедствия, увы, до 30-х годов ХХ века были постоянным спутниками российской жизни (подробнее об этом – рассказывает Клим Жуков). Кстати, голод тогда коснулся не только территории СССР, но и сопредельных государств (Польши, например) хотя его последствия там были менее катастрофическими.

Во-вторых, это комплекс субъективных причин, связанных с коллективизацией:

- ликвидация крепких кулацких и середняцких хозяйств;

- ускоренное создание колхозов, несмотря на недостаток материальной части и опыта организации работы таких хозяйств (причём в немалой степени вина тут лежит на местных властях, поражённых, по меткому высказыванию И.В. Сталина , «головокружением от успехов»);

- повсеместное внедрение т.н. «кэмпбелловской» системы обработки земли, которая давала хороший разовый результат, но несла в себе существенные риски при долгосрочном использовании и в случае климатических рисков.

В-третьих, это ошибки планирования: центральные власти не знали, сколько именно можно взять продуктов на селе (предыдущий опыт продразвёрстки и продналога диктовал завышенные прогнозы), а местные власти брали на себя завышенные обязательства, также не подкреплённые реальными представлениями о резервах села.

Всё вместе это привело к катастрофе.

Рождение мифа о Голодоморе

Реальные обстоятельства катастрофического голода связаны с мифом о голоде только в той части, что голод и огромное количество погибших имели место.

Кампания по формированию мифа о Голодоморе была начата в США в 1980-х. В 1983-1984 годах вышли базовые монографии, посвящённые исследованию Голодомора. В Канаде был создан мемориал жертв Голодомора, а в Конгрессе США – комиссия, занимавшаяся расследованием его обстоятельств.

На этом этапе и был создан миф о том, что Голодомор был искусственно спланирован руководством СССР для подавления антисоветского движения. В первую очередь речь шла о разгроме крестьянства, поскольку советское руководство считало крестьян мелкой буржуазией (что, в общем, правда, но из чего тезис о необходимости его физического уничтожения никак не следовал).

Для понимания: авторы двух важнейших монографий были учёными только до некоторой степени. Роберт Конквест и Джеймс Мейс были специалистами по антисоветской пропаганде. Первый – откровенным пропагандистом, второй – достаточно «объективным» советологом, который, однако, чётко понимал суть политического задания. При этом они черпали информацию у представителей второй, послевоенной волны эмиграции – либо у западноукраинских националистов, не имевших реальной информации о размахе и причинах голода, либо у восточноукраинских коллаборационистов, имевших свои счёты к советской власти.

Сама по себе кампания была чётко связана с избранием президентом США Рональда Рейгана, который назвал СССР «империей зла» и направил значительные финансовые ресурсы на пропагандистскую атаку.

Руководство КПСС отразить эту атаку не смогло – тема голода 1932-1933 годов, а равно и послевоенного (1946-1947) в стране замалчивалась.

Украинский извод

На Украине тема Голодомора приобрела особое значение. Важнейшей задачей украинских националистов было доказать отсутствие родственных связей между украинцами и русскими, а также исключить представление о позитивном влиянии советской власти на становление украинцев как нации.

Путь был избран наиболее простой – формирование виктимности, представление украинцев извечной жертвой российской агрессии и террора, жертвой геноцида со стороны российской власти и России как таковой.

Голодомор в трактовке американских служб психологической войны тут оказался очень ко двору, надо было лишь немного его доработать, что и было сделано. Возникла концепция Голодомора как акта геноцида, направленного на уничтожение украинцев. При этом авторы такой трактовки с лёгкостью обошли нормы логики, которые требовали учесть, что, например, жертвами голода были отнюдь не только украинцы, а ответственными за Голодомор со стороны УССР – функционеры компартии, до этого возведённые в ранг почти святых как организаторы украинизации…

Особый масштаб кампания приняла в президентский срок Ющенко (2004-2008), когда Голодомор на государственном уровне был объявлен геноцидом, его организаторы (в том числе Сталин) попали под суд (который закрыл дело из-за смерти обвиняемых), была введена административная ответственность за отрицание геноцида.

Были предприняты усилия по выявлению всех жертв. Делалось, правда, это совершенно бюрократическими методами – путём приписок. В общем случае к числу жертв голода относили всех умерших в данный промежуток на данной территории, а, бывало, что в жертвы Голодомора записывали вполне живых современных граждан. Целью, судя по всему, было доказать, что число жертв Голодомора больше, чем жертв Холокоста.

Успех кампании был, в значительной мере, определён отсутствием сопротивления. Против искусственного характера голода протестовали только коммунисты, а, например, идеологи Партии регионов соглашались с трактовкой националистов, исходя только из классового, а не национального характера геноцида.

Результаты

На настоящий момент относительное большинство украинских граждан верит в версию Голодомора как геноцида украинцев (по данным социологической группы «Рейтинг», таких в прошлом году было 80%, а в текущем – 72%). Идея Голодомора как ключевой точки в формировании современных украинцев довольно прочно впаяна в общественное сознание. Собственно, день памяти жертв Голодомора – праздник рождения современной украинской нации .

Однако новонарисованная «историческая память» глубоко не укорена в обществе. И это – повод для сдержанного оптимизма.