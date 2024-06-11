Построение вертикали власти в России XVII века В начале XVII века Россия пережила тяжелейшие годы Смуты. Всеобщее разорение и фактический распад государства убедили всех – от крестьянина до боярина – в необходимости прочного и законного правления. Таковым в существующих социально-политических условиях могла быть только крепкая монархическая власть. На чтение: 6 минут

В начале XVII века Россия пережила тяжелейшие годы Смуты. Всеобщее разорение и фактический распад государства убедили всех – от крестьянина до боярина – в необходимости прочного и законного правления. Таковым в существующих социально-политических условиях могла быть только крепкая монархическая власть.

Государственный аппарат Московского государства во время Смуты

Сложение централизованного государства началось в России с конца XV века в княжение Ивана III Васильевича. Борьба против удельных привилегий, отъезда служилых князей и своеволия боярства была продолжена при его внуке, первом русском царе Иване IV Грозном. В период реформ середины XVI века он заложил основы действенного приказного аппарата, боеспособной современной армии, эффективной налоговой политики. При Борисе Годунове произошло дальнейшее реформирование административно-финансовой системы (введение четвертных приказов, реорганизация структуры двора, ужесточение правил перехода крестьян). Подобные мероприятия позволили улучшить управление, усилить войско, оживить торговлю.

Молчаливое оспаривание легитимности Годунова со стороны крупных боярских кланов Романовых, Шуйских и Мстиславских привело в итоге к всплеску самозванства и жесточайшей борьбе за власть. Намерения самозванца Лжедмитрия I переделать правительственные учреждения на западный лад ввиду краткого срока его царствования остались неосуществимыми. Противостояние царя Василия Шуйского и «тушинского вора» Лжедмитрия II привело к появлению двух патриархов, двух государевых дворов, двух правительств, дублированной системы приказов. Бояре бегали из одного лагеря в другой («тушинские перелёты»), царские указы и жалованные грамоты расходились по стране одновременно из Москвы и Тушина, внося еще большую сумятицу.

Тотальный кризис лета 1610 года поставил во главе страны так называемую Семибоярщину – высших сановников, низложивших Шуйского и выступивших за избрание русским царем польского королевича Владислава. После захвата столицы польскими войсками Станислава Жолкевского боярское правительство оказалось фактически в заложниках польской стороны. Начальник польского гарнизона в Москве Александр Гонсевский регулярно участвовал в заседаниях Боярской думы, и к его слову, подкрепленному несколькими тысячами сабель и ружей, внимательно прислушивались.

После того как недееспособность боярского правительства стала самоочевидной при первом ополчении Прокопия Ляпунова и втором ополчении князя Дмитрия Пожарского, возникло альтернативное правительство и органы государственной власти. Именно они организовывали сбор податей для содержания ратных людей на обширной территории вплоть до сибирских городов. После капитуляции польского гарнизона и освобождения Москвы 27 октября 1612 года и вплоть до избрания Земским собором на престол царя Михаила Федоровича Романова 21 февраля 1613 года в течение четырех месяцев страной управляло земское правительство, старшим боярином которого был князь Дмитрий Трубецкой.

Государственный аппарат от окончания Смуты до Соборного уложения

В первые годы правления первого царя новой династии страна являла собой печальное зрелище. Там и сям орудовали казаки Ивана Заруцкого и польские «лисовчики» – всадники Александра Лисовского. До весны 1617 года Новгород находился под шведами, осенью 1618 года Москва терпела осаду от польского претендента королевича Владислава и т.д. Только в самом конце 1610-х – начале 1620-х гг. началось повсеместное восстановление государственных институтов, прежде всего приказной системы.

Приказы служили главным инструментом проведения правительственной политики, без их функционирования управление страной было невозможно. Поэтому при общем дефиците кадров приказных людей закрывались глаза на биографию кандидата, если он имел достаточную практическую квалификацию и повинился в прошлых прегрешениях. Например, глава (судья) Посольского приказа думный дьяк Иван Грамотин начал карьеру при царе Федоре Иоанновиче, выдвинулся при Борисе Годунове, одним из первых присягнул Лжедмитрию I, служил Шуйскому, в 1609 году переметнулся к тушинцам, составлял договор о призвании королевича Владислава, в 1611–1612 гг. служил Семибоярщине и крепко стоял за поляков. После изгнания последних из Москвы Грамотин бежал в Речь Посполитую. В 1614 году этот ловкий и сметливый в делах дьяк получил прощение и вернулся в Москву, лишившись, правда, всех чинов. Однако в 1618 году он уже вел переговоры со шведскими послами, а в 1619 году возглавил Посольский приказ. И таких бюрократов с тернистым жизненным путем в первой половине царствования Михаила Федоровича хватало.

Всего при первом государе из Романовых действовало 25–26 постоянных приказов с общим числом в 650–800 дьяков и подьячих. Наибольший штат имели Поместный приказ (около 80 человек), приказ Большого дворца (около 80 человек), приказ Казанского дворца (около 50 человек) и Разрядный приказ (около 50 человек). Кроме приказов функционировали всевозможные временные комиссии – полковые и посольские шатры, сыскные избы и прочие. К деятельности этих комиссий привлекали людей из приказов.

Что касается Боярской думы, то после потрясений Смутного времени бояре оставили свои политические притязания и в правление первых Романовых служили им тихо и мирно. В думе обсуждались важнейшие государственные вопросы, однако из-за отсутствия у нее собственной канцелярии мы не имеем представления о деталях обсуждаемых вопросов. Боярам всегда поручалось главное командование на войне, они воеводствовали в крупных городах.

При Михаиле Федоровиче наибольшим влиянием в делах пользовался его отец патриарх Филарет (Федор Никитич Романов) – фактический соправитель царя. Большой вес имели князь Дмитрий Трубецкой, Михаил Шеин, князь Дмитрий Пожарский, князья Иван и Дмитрий Черкасские, Федор Шереметев. Кроме бояр, в думе заседали те, кто имел чины окольничего, думного дворянина и думного дьяка. Окольничие, как и бояре, принадлежали к старинной аристократии, думные дворяне – к служилому дворянству, а думные дьяки были самыми выдающимися представителями приказной бюрократии.

Соборное уложение 1649 года

Новые политические и экономические реалии XVII века, не отраженные в прежних законодательных актах, фиксировались в сотнях царских указов, изданных по случаю. Нередко эти указы противоречили один другому, что приводило к путанице в судебных постановлениях, многочисленным злоупотреблениям и массовому недовольству податного населения. Государство испытывало настоятельную потребность в кодификации права, в переработке прежних судебников, в утверждении полноценного юридического фундамента.

В июле 1648 года после Соляного бунта и череды городских восстаний царь Алексей Михайлович приказал особой комиссии из пяти человек заняться разработкой нового судебника. Комиссия в составе бояр и князей Никиты Одоевского и Семена Прозоровского, окольничего князя Федора Волконского, дьяков Гаврилы Леонтьева и Федора Грибоедова привлекла судебники 1497 и 1550 гг., правила Святых отцов, градские законы греческих царей, указы Михаила Федоровича, боярские приговоры, Статут Великого княжества Литовского 1588 года, и на их основе выработала проект Уложения.

Уже через три месяца проект зачитали перед Земским собором, после чего свыше 300 его участников скрепили свиток с текстом своими подписями. 29 января 1649 года Уложение приняли. К 20 маю типография напечатала 1200 экземпляров. Уже через два с половиной месяца 1100 из них было продано. В конце того же года тираж допечатали тем же тиражом в 1200 экземпляров.

Соборное уложение – первый в истории русского права систематизированный свод законов. Уложение регулировало все области права: церковное, гражданское, уголовное, процессуальное, административное, семейное и т.д. В 25 главах и 967 статьях прописывались права и обязанности сословий, юридически закреплялся институт крепостного права, объяснялись полномочия и компетенция приказов. В отдельных статьях трактовались процессуальные нормы – процедуры дознания, следствия, судебного разбирательства. Уложение значительно ограничило церковную юрисдикцию и привилегии. В целом, Соборное уложение сыграло ключевую роль в формировании централизованной абсолютной монархии взамен сословно-представительной и оставалось главным юридическим кодексом государства вплоть до введения Свода законов Российской империи в 1831 году.

Царская власть на пути к абсолютизму

После угасания в 1598 году древней династии потомков Ивана Калиты положение московского государя почти полвека не могло обрести прежней легитимности. Взгляд на царскую власть как на изначально богоданную и идущую от отца к сыну ради единственной цели – преумножения православия и оберегания православного народа – пошатнулся. Годунов, выбранный Земским собором в 1598 году, часто воспринимался с недоверием, особенно среди низов. Да и высшие классы с трудом принимали мысль, что ими правит равный по жизненному укладу и карьере, а происхождением и родословной похуже многих. Вот почему бояре так ухватились за идею «чудом спасенного царевича Дмитрия», и после смерти царя Бориса никто не держался Федора – его сына и наследника.

Вопрос легитимности преследовал и Василия Шуйского. Человек из знатнейшей фамилии, чей род шел от брата Александра Невского Андрея, в суматохе свержения Лжедмитрия был, по сути, избран толпой сторонников, задним числом оформленных под Земской собор. А так как Лжедмитрий успел венчаться на царство и, по версии своих приверженцев, «чудом выжил», то в России одновременно действовали два царя с сомнительной легитимностью. В качестве законного русского монарха боярская партия предлагала отпрысков благородных королевских кровей – польского королевича и шведского принца. Дворянство и посадские отвергали их и выступали за природного царя.

В этой путанице сакральная аура прежних государей улетучивалась. После окончания смуты понадобилось 30 лет и появление рожденного («порфирородного»), а не выбранного царя, чтобы царское имя обрело прежний блеск и величие. Только начиная с Алексея Михайловича русский правитель обрел всю полноту власти, не ограниченную ни условиями Земских соборов, ни контролем боярских группировок.

Земские соборы

За полтора века (1547–1684 гг.) из примерно 57 земских соборов (историки до сих пор спорят об их числе) больше половины пришлось на 30-летний отрезок правления царя Михаила Федоровича. Тяжелейшие социальные и экономические последствия Смуты вынуждали царскую власть прислушиваться к голосу всех сословий. На соборах поднимались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, а царские указы того времени имели формулу «по указу великого государя и по всея земли приговору». В 1634 году стряпчий Иван Бутурлин даже предложил сделать Собор постоянно действующим органом с годичными полномочиями его членов с правом выносить на обсуждение собственные постановления. Принятие подобного проекта делало бы Собор подобием парламента, однако от него сразу отказались.

При Алексее Михайловиче соборы по-прежнему собирались регулярно, особенно в первой половине царствования, но утратили возможность влиять на важнейшие постановления как в 1610-е – 1620-е гг. К ним меньше прислушивались, и главной функцией собора стало одобрение решений правительства, принимаемых, как правило, в Боярской думе. Подписи участников Земского собора были нужны чтобы «принять всем миром» новые налоги, либо подтвердить внешнеполитические решения власти – например, присоединение Малороссии в 1651 году или Вечный мир с Польшей в 1684 году. Также Собор «освятил» своим решением отмену в 1682 году старинного пережитка местничества. Этот процесс утраты соборами прежнего влияния крупный исследователь эпохи Л.В. Черепнин назвал «затуханием соборов».

Боярская дума

Боярская дума при первых Романовых играла роль правительства, хотя ее и нельзя назвать правительством в привычном смысле слова. Дума была социальным институтом высшей аристократии, осуществлявшим управление государством через главенство в приказах и комиссиях, законодательные инициативы и регулярные совещания с царем по всему спектру вопросов. При Михаиле Федоровиче численность думских чинов доходила до 40, при Алексее Михайловиче – до 60, при его сыне Федоре Алексеевиче – до 150. Царь постоянно, за исключением болезней и отъездов, принимал участие в заседаниях Боярской думы. В случае отсутствия государя ему в обязательном порядке докладывалось о ходе совещаний и принятых решениях, дабы получить царское соизволение: без него ни одно постановление не считалось действительным.

Небольшой круг особо чтимых царем думных чинов составлял «Ближнюю думу». Наиболее влиятельными боярами при Алексее Михайловиче были Глеб Морозов, князь Никита Одоевский, Афанасий Ордин-Нащокин (по мнению В.О. Ключевского, самый выдающийся государственный деятель России XVII века), Петр «Большой» Шереметев, князь Григорий Ромодановский, Артамон Матвеев и другие.

Приказная система

С укреплением абсолютной монархии в царствование Алексея Михайловича вместе с «затуханием соборов» шло усиление приказного начала. Число приказов, как и приказных людей, удвоилось. Однако многие из вновь учрежденных приказов действовали всего несколько лет, а часть из них были скорее «присудами» при старых приказах, чем самостоятельными учреждениями. Как и прежде, приказы не имели четкого разграничения компетенций: одна часть приказов имела ведомственные, другая – административно-территориальные функции. При назначении главы приказа нередко исходили из местнических принципов без учета его профессиональной подготовки.

Характерной чертой приказной системы второй половины XVII века стало соподчинение нескольких приказов одному лицу. Так, царский тесть боярин Илья Милославский одновременно заведовал девятью приказами, а боярин Артамон Матвеев – четырьмя приказами и тремя четвертями (четвертными приказами). Пресловутая московская волокита также не добавляла эффективности. Тем не менее, именно приказная бюрократия несла на своих плечах весь груз текущих дел, а их в бурное царствование Алексея Михайловича было немало – от тяжелейшей войны с Польшей и освоения Сибири до борьбы с раскольническим движением и восстанием Стеньки Разина.

К первостепенным приказам общегосударственного значения относились Разрядный, Поместный и Посольский. Важное место занимали приказы, ведавшие сбором податей – приказы Большой казны, Большого прихода, Новой четверти и пять четвертных приказов (четей), собиравших налоги с определенных территорий.

Разрядный приказ отвечал за военную сферу – комплектование, обучение, вооружение и снабжение армии, учет служилых людей. Во время войны через Разрядный приказ велось строительство крепостей, острогов, засечных черт. Он же отвечал за составление планов и ведение боевых действий. Приказ делился на несколько столов (департаментов, ведомств) и повытий (служб). Каждое подразделение отвечало за свое направление или сферу деятельности. Более 30 лет, с 1630 по 1661 гг., Разрядный приказ возглавлял думный дьяк и окольничий Иван Гавренёв. К Разрядному примыкали другие военные приказы – Казачий, Стрелецкий, Рейтарский, Иноземский, Пушкарский.

Поместный приказ ведал учетом тяглого населения, поземельными сделками, осуществлял суд по земельно-имущественным делам. В приказе действовали шесть столов, каждый из которых курировал определенную территорию. На земли, подведомственные Сибирскому приказу и приказу Казанского дворца, власть Поместного приказа не распространялась.

Посольский приказ выполнял внешнеполитические функции: принимал и отправлял посольства, готовил проекты мирных договоров, вел международные переговоры. Кроме того, он занимался выкупом пленных. Ему подчинялись приказы недавно присоединенных земель – Малороссийский и Смоленский. В приказной избе хранились важнейшие государственные акты, располагалась библиотека с русскими и иностранными книгами. При посольском приказе с 1620 по 1702 гг. издавались «Вести-Куранты» – первая русская рукописная газета.

Сразу несколько приказов занималось судебными делами и вопросами правопорядка. Разбойный приказ боролся с лихими людьми по всей России, то же самое, но только в Москве делал Земский приказ. Челобитный приказ выполнял функции апелляционного суда, дворянские дела решались в Московском и Владимирском судных приказах. Особое место занимал приказ Тайных дел, формальным главой которого являлся лично Алексей Михайлович.

Большая группа приказов заведовала снабжением царского двора продовольствием и одеждой (Большого дворца, Кормовой, Житенный, Сытенный, Казенный и т.д.), отвечала за его выезды, досуг и здоровье (Конюшенный, Ловчий, Соколиный, Аптекарский приказы). Несколько приказов были приданы патриарху для его нужд.

Управление регионами

Несколько приказов отвечали за управление отдельными территориями. Так, под юрисдикцию приказа Казанского дворца попадали обширные земли Поволжья и Заволжья вплоть до Кавказа – Казань, Пенза, Самара, Симбирск, Чебоксары, Уфа, Саратов, Астрахань, Царевококшайск, Царицын, Терки и т.д. Приказ осуществлял всю полноту военной, судебной, административной и финансовой власти в подведомственном регионе. С 1637 года те же функции, только за Уральским хребтом, стал осуществлять Сибирский приказ. Территориальные приказы на западе – Малороссийский и Смоленский – имели гораздо более ограниченный объем полномочий и выполняли скорее вспомогательные функции.

Важнейшее значение в проведении царской воли на местах играли городовые воеводы. Назначение их на должность производил тот приказ, в чьем ведомстве находился данный город. Как правило, на назначение влиял царь, к которому стекались челобитные от бояр и дворян с просьбой отметить их заслуги во славу Отечества. Царь и сам нередко рассматривал назначение на воеводство как особое пожалование и награду. Так, в 1661 году, в самый разгар русско-польской войны, был издан указ о назначении воеводами только раненных и побывавших в плену дворян. Этот указ действовал до Андрусовского перемирия 1667 года.

Заключение

В последней четверти XVII века приказная система достигла своего пика и одновременно начала клониться к упадку. Юный энергичный царь Петр Алексеевич предпринял кардинальную перестройку всей системы управления. Приказы были заменены коллегиями, Боярская Дума – Сенатом, патриаршество – Синодом, Москва – Петербургом. И только один властный институт XVII века он сохранил в неизменности, и даже усилил – абсолютную монархию.

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