Полвека в строю. История Ил-76 25 марта 1971 года в первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России В истории отечественной военно-транспортной авиации самолет Ил-76 занимает особое место. Во-первых, он стал первым в Советском Союзе грузовым самолетом с турбореактивными двигателями: до того их ставили только на истребители и бомбардировщики. Во-вторых, он стал самым массовым самолетом нашей военно-транспортной авиации в послевоенное время. Наконец, на Ил-76 установлено двадцать пять мировых рекордов, включая рекорды по грузоподъемности и скорости на замкнутом маршруте. Но самое главное, что «семьдесят шестой» оказался настоящим самолетом-долгожителем. В строю по всему миру и сегодня остаются почти две сотни самолетов этой модели, а ведь в... На чтение: 4 минуты

25 марта 1971 года в первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России

В истории отечественной военно-транспортной авиации самолет Ил-76 занимает особое место. Во-первых, он стал первым в Советском Союзе грузовым самолетом с турбореактивными двигателями: до того их ставили только на истребители и бомбардировщики. Во-вторых, он стал самым массовым самолетом нашей военно-транспортной авиации в послевоенное время. Наконец, на Ил-76 установлено двадцать пять мировых рекордов, включая рекорды по грузоподъемности и скорости на замкнутом маршруте. Но самое главное, что «семьдесят шестой» оказался настоящим самолетом-долгожителем. В строю по всему миру и сегодня остаются почти две сотни самолетов этой модели, а ведь в первый свой полет он отправился полвека назад — 25 марта 1971 года!

Кто придет на смену «Антею»

Первый «подход» к проектированию военно-транспортного самолета большой грузоподъемности конструкторское бюро ОКБ-240 Сергея Ильюшина сделало еще в 1960 году. В инициативном порядке Ильюшин и его подчиненные предложили проект воздушного грузовика, способного брать на борт до 40 тонн груза и перемещать на три тысячи километров. Проект не получил поддержки наверху, поскольку к тому времени задачу построить тяжелый грузовой самолет с подобными характеристиками уже получили конкуренты марки «Ил» — киевское ОКБ-153 Олега Антонова. Их самолет Ан-22, получивший позднее собственное имя «Антей», начали проектировать в том же 1960 году, и второй подобный транспортник руководству страны показался лишним.

Первый опытный образец Ил-76 во время испытательного полета

Источник: pinterest.ru

О предложении Сергея Ильюшина вспомнили через шесть лет, когда «Антей» не только построили, но и начали серийно производить. Самолет оказался очень хорошим, но достаточно капризным в эксплуатации, на что постоянно обращали внимание военные летчики. Сложным «Антей» оказался и в производстве. Но главная проблема была все-таки не в этом: у антоновского детища была слишком невысокая для середины 1960-х годов скорость. Ан-22 был и остается самым тяжелым в мире грузовым самолетом с турбовинтовыми двигателями. Они обеспечили «Антею» высокую экономичность — но они же и «тормозили» его.

Между тем за океаном почти одновременно с Ан-22 начал полеты американский турбореактивный С-141 «Старлифтер». Этот самолет немного уступал «Антею» в грузоподъемности и дальности полета, но летал почти в два раза быстрее. На больших расстояниях этот недостаток антоновской машины был не так заметен, но все-таки по сравнению с американцем в точку назначения он прибывал на 1,5-2 часа позднее. В боевых условиях такая незначительная с точки зрения гражданского человека разница во времени приводила к безусловному поражению.

Боевые машины десанта БМД-2 перед погрузкой на Ил-76

Источник: pinterest.ru

Сворачивать производство Ан-22 никто не собирался: для выполнения задач внутри страны его возможностей хватало с лихвой. Военным, прежде всего десантникам, требовался воздушный грузовик, не уступающий по скорости «Старлифтеру». И поскольку производственная база ОКБ Олега Антонова была загружена «Антеями», проектирование нового самолета 28 июня 1966 года поручили ОКБ Сергея Ильюшина, вспомнив, что шестью годами ранее он уже предлагал свои услуги.

Летать быстро и откуда угодно

Требования к новому транспортнику со стороны военных с самого начала были очень жесткими и существенно ограничивали конструктивные решения ильюшинцев. Прежде всего самолет предполагалось эксплуатировать с грунтовых взлетно-посадочных полос небольшой протяженности — не больше двух километров, идеально — полтора. Такое условие выдвигалось с учетом того, что самолет ОКБ Ильюшина планировалось использовать для десантирования личного состава и техники посадочным способом, то есть не сбрасывая с парашютами. А фронтовые аэродромы, как показывал опыт локальных конфликтов того времени, редко бывали длинными и еще реже имели бетонную взлетно-посадочную полосу.

Бронетехнику на грузовой платформе десантируют с борта Ил-76 во время учений в Псковской десантно-штурмовой дивизии

Источник: pinterest.ru

Вторым требованием был размер грузового отсека и грузоподъемность. Тут ничего нового или неожиданного проектировщиков не ожидало: им предстояло практически повторить внутренние габариты собственного проекта шестилетней давности. Грузовой отсек требовался длиной 25 м и размерами как минимум 3 на 3 метра, поскольку уже было понятно, что именно такие размеры позволяют разместить в самолете необходимое количество десантников или техники. Она-то и определяла, какой тяжести груз должен был поднимать будущий воздушный грузовик. Ставку сделали на среднюю загрузку порядка 33 тонн, которые самолет должен был доставлять на три тысячи километров.

Но главным требованием к новинке была скорость полета. Ради нее решено было даже отказаться от повторения грузоподъемности и габаритов Ан-22. Образно говоря, убедившись, что в их распоряжении есть большой десантный корабль — самолет Антонова, военные захотели получить более маневренный и быстрый малый десантный корабль, которым должен был стать самолет Ильюшина. Если «Антей» летал с крейсерской скоростью 560 км/ч, а максимальная составляла 650 км/ч, то самолет ОК Ильюшина должен был достичь показателей 750-800 и 850 соответственно. Обеспечить это могли только турбореактивные двигатели. И тогда Сергей Ильюшин решился на достаточно рискованный шаг: он добился, чтобы ему разрешили проектировать новый самолет под еще только проектирующиеся двигатели!

Настоящий танк в ненастоящем самолете

Точнее сказать, двигатели существовали: они использовались на пассажирском лайнере Ту-134. Но для нужд нового военно-транспортного самолета их предстояло существенно доработать – прежде всего повысить тягу и надежность и сделать их проще в эксплуатации. Ведь летать новинке предстояло с грунтовых аэродромов, где в двигатели могло занести все что угодно, а обслуживать машину должны были не опытные команды служащих гражданских аэропортов, а в том числе солдаты-срочники.

Антарктическая» модификация грузового Ил-76 увеличенной дальности полета во время испытаний в Антарктиде

Источник: pinterest.ru

Пока в пермском ОКБ-19 бились над решением задач, поставленных Ильюшиным, его подчиненные тоже искали возможности сделать самолет как можно более простым и надежным. Прежде всего его сделали высокопланом, то есть разместили крыло на уровне верха фюзеляжа. Так уменьшались шансы заброса в двигатели посторонних предметов при эксплуатации вне специально подготовленных бетонных взлетно-посадочных полос. С той же целью гондолы шасси сконструировали так, что, выпустив колесные стойки, они снова почти герметично закрывались (такое решение, кстати, было революционным для отечественной транспортной авиации).

А история того, как в ОКБ Сергея Ильюшина проектировали грузовую кабину, достойна отдельного рассказа. Конструктор решил последовать знаменитому афоризму, гласящему, что эксперимент дешевле расчета, и на территории конструкторского бюро построили макет будущего самолета с настоящим, способным выдерживать тяжелую технику полом. После чего территория КБ, по воспоминаниям очевидцев, на две недели превратилась в филиал воздушно-десантной дивизии. Сюда пригнали чуть ли не всю стоящую на вооружении ВДВ и армии современную технику, в том числе недавно появившиеся БМП-1 и только-только принятые на вооружение боевые машины десанта БМД-1, не говоря о грузовиках, ракетных установках, артиллерии и даже танках. Все это размещали на полу макета так и этак, убеждаясь, что будущий самолет сможет уместить в своем чреве нужное военным оборудование. Руководил макетной комиссией главнокомандующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Георгий Пакилев, который в полном смысле слова осмотрел и ощупал каждый сантиметр будущего самолета. И дал добро.

Самолет на все руки

В итоге Сергею Ильюшину и его преемнику на посту руководителя КБ Герману Новожилову удалось создать самолет, который полностью соответствовал всем требованиям военных. За счет четырех новых двигателей и крыла умеренной стреловидности машина буквально подпрыгивала в воздух на взлете: длина разбега в среднем составляла полтора километра. Пробег при посадке был еще меньше, поскольку новые моторы оснастили мощными реверсивными устройствами, толкавшими приземлившийся самолет назад. В грузовом отсеке могли разместиться полторы сотни бойцов (парашютистов чуть меньше, поскольку часть пространства занимали их парашюты) или 114 раненых. Вместо них на борт можно было взять средний танк с экипажем и сопровождающими или бронетехнику ВДВ, чтобы десантировать ее с помощью недавно разработанной грузовой парашютной системы.

Две модификации одного и того же Ил-76: самолет-заправщик Ил-78 перекачивает топливо на самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50

Источник: pinterest.ru

Ценнее всего, впрочем, оказались не все эти показатели, а колоссальный модернизационный запас нового самолета, получившего индекс Ил-76, то есть возможность дорабатывать машину так, чтобы она не переставала отвечать требованиям современности. Плюс к этому транспортник оказался пригодным для перепрофилирования практически подо что угодно. Забегая вперед, надо сказать, что позднее на базе ильюшинского транспортника выпускали самые разные машины. Среди них есть, например, самолет-пожарный и самолет-госпиталь, самолет-лаборатория для создания искусственной невесомости для обучения космонавтов и самолет-заправщик. Есть обыкновенный гражданский транспортник, а есть командно-измерительный пункт для наблюдения за испытательными запусками баллистических ракет. Наконец, есть самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО) и даже самолет-носитель лазерного оружия!

Самолет Ил-82 — модификация Ил-76 в варианте воздушного командного пункта для руководства ядерными силами страны

Источник: pinterest.ru

Все эти разнообразные модификации Ил-76 ведут свою «родословную» от одного-единственного самолета, который впервые поднялся в воздух с московского Центрального аэродрома на Ходынском поле 25 марта 1971 года. До этого тяжелая машина непривычного силуэта успела совершить все полагающиеся перед испытаниями рулежки, пробеги и подлеты, то есть кратковременные отрывы от взлетной полосы. А в первый настоящий полет Ил-76 отправился из Москвы в подмосковный Жуковский на аэродром Летно-исследовательского института, ему предстояло пройти все основные испытания, в том числе и государственные. Особую пикантность этому событию придавал тот факт, что новую машину спроектировали, построили и подняли в воздух в шести километрах от Кремля и в пяти — от посольства США. Но американская разведка узнала о новинке только тогда, когда Ил-76 уже начал регулярные полеты. Обложка: wikimedia.ru