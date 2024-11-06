ПОЛИТИКИ, ПРЕДАТЕЛИ, ПРОРОКИ ПОЛИТИКИ, ПРЕДАТЕЛИ, ПРОРОКИ На чтение: 1 минута

В этом году в московском издательстве «Книжный мир» вышла книга, на которую мне лично очень хотелось бы обратить внимание, в первую очередь, читателей думающих. Это книга Сергея Феликсовича Черняховского «Политики, предатели, пророки. Новейшая история России в портретах».

Автор – доктор политических наук, профессор Московского университета им. М.В. Ломоносова и постоянный член Изборского клуба, поставил перед собой задачу силой политического портрета донести в первую очередь до нового поколения весь трагизм развала августа и декабря 1991-го, октября 1993-го и дефолта 1998-го, а также рассказать о тех людях, которым выпало противостоять их последствиям и спасать нашу страну, вернуть ее гражданам надежду на будущее.

Галерею политических, или даже точнее сказать политико-психологических, глубоких портретов политических и общественных деятелей России двух минувших десятилетий, открывает честный и принципиальный портрет личности Михаила Горбачева, где автор сравнивает того с Геростратом, говоря о его одиночестве и пустоте, а также «несостоявшегося» Эдуарда Шеварднадзе и архитектора злобы – Александра Яковлева.

Образно и метафорично автор разбирает творчество Александра Солженицына, анализирует деятельность «экономистов» Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, под общим поименованием «одичавшие» рассказывает о либералах от Бурбулиса и Козырева до Немцова, «потерявшимися во времени» рисует создателей «Яблока». Не забыты в книге и зарубежные политики – Буш, Клинтон, Обама, Качинский. Полные горечи страницы посвящены жизни и гибели лидера социалистической народной ливийской арабской джамахирии полковника Муаммару Каддафи. Большая и подробная глава «На темной стороне силы» отведена роли Бориса Ельцина и Юрия Лужкова. Есть в книге главы, посвященные братьям Стругацкий, Сергею Лукьяненко, Сергею Кургиняну.

Отдельный большой раздел – «Принявший вызов» - автор уделяет подробному анализу политической деятельности Владимира Владимировича Путина, сравнивая его с Уинстоном Черчиллем, Шарлем де Голлем, Даниэлем Ортегой. А название раздела говорит само за себя.

Как и всякая глубокая книга, труд Черняховского вызывает различные мысли и чувства: хочется полностью и беспрекословно согласиться с описание той миссии, которая выпала на долю Министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского, которым, на мой взгляд, за три года работы возглавляемого им Министерства, сделано гораздо больше, чем его предшественниками, поспорить с автором относительно его трактовки роли Дмитрия Анатольевича Медведева в современной истории России, опровергнуть явно не соответствующую действительности авторскую оценку деятельности Лужкова, за восемнадцать лет на своем посту сделавшего для москвичей значительно меньше, чем Сергей Семенович Собянин за пять, и упрекнуть в ничтожно малой конкретике.

А в целом, рекомендую данную книгу прочитать всем. Чтобы не забывать…