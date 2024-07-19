Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX веке Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX веке На чтение: 1 минута

В.И. Мусаев. Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX веке. Второе издание, исправленное и дополненное. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2003. — 450 с., ил.

В монографии, основанной на широком круге документальных материалов из российских и финляндских архивов, рассматривается история прибалтийско-финских народов российского Северо-Запада — ингерманландских финнов, ижоры и води — в новое и новейшее время. Особое внимание уделено проблеме ингерманландского национального движения в годы революции и гражданской войны (1917-1920 гг.), культурного подъема этнических меньшинств Ленинградской области в период «коренизации» (1920-е – 1930-е гг.) и последующие репрессии по национальному признаку в годы «большого террора», а также истории финской лютеранской церкви Ингрии.

Книга предназначена для специалистов — историков и этнографов и для все, кто интересуется новой и современной историей Петербурга, Северо-Запада России и Финляндии.

Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX веке

Предисловие ко второму изданию

Глава I. Истоки ингерманландской проблемы: Ингерманландия до 1917 года 1. Прибалтийско-финское население Ингерманландии в Средние века и Новое время 2. Зарождение ингерманландского движения в конце XIX — начале ХХ вв.

Глава II. Ингерманландское движение в годы революций и гражданской войны (1917–1920 гг.) 1. Революция 1917 г. и начало освободительного движения в Ингерманландии 2. Ингерманландское движение в конце 1918 — первой половине 1919 гг.: поиск внешней ориентации 3. Военно-политические события в Северной и Западной Ингерманландии летом — осенью 1919 г. 4. Судьба ингерманландских формирований в 1920 г. Ингерманландский вопрос и Тартуский мир

Глава III. Ингерманландская культурная автономия и ее ликвидация (1920-е–1930-е гг.) 1. Ингерманландия в 1920-е гг. 2. Ингерманландская диаспора в Финляндии. Ингерманландский вопрос и советско-финляндские отношения 3. Коллективизация и раскулачивание в Ингерманландии (начало 1930-х гг.) 4. Репрессии середины — второй половины 1930-х гг. и уничтожение ингерманландской автономии

Глава IV. Ингерманландия и ингерманландцы в 1940-е–1990-е гг. 1. Ингерманландцы и Вторая мировая война (1939–1944 гг.) 2. Перемещение ингерманландского населения во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. 3. Современный период ингерманландской истории (1950-е–1990-е гг.)

Заключение

Приложения

Именной указатель

Источники и литература

Tiivistelmä. V. Musajev. Inkerinmaan poliittiset vaiheet 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvulla

Обложка: обложка книги «В.И. Мусаев. Политическая история Ингерманландии в конце XIX – XX веке. Второе издание, исправленное и дополненное. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2003.»

Источник: https://www.livelib.ru