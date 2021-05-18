Полярным победам России - быть! С 2021 по 2023 год Россия станет председательствовать в Арктическом совете – организации, объединяющей восемь государств, имеющих в своем составе приполярные территории. Во многих областях полярных исследований и технологий наша страна на протяжении длительного времени занимает лидирующие позиции в мире. Убедительные доказательства тому представлены на проходящей на территории Кронштадтского адмиралтейства выставке «Полярные победы России». Она организована совместно Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское Военно-историческое общество в Ленинградской области и г. Санкт-Петербург» и Музейно-выставочным центром технического и технологического освоения Арктики. В её основе - уникальные материалы из собрания Музейно-выставочного центра: подлинная техника, принимавшая участие в полярных экспедициях, фотографии, карты и плакаты.... На чтение: 2 минуты

С 2021 по 2023 год Россия станет председательствовать в Арктическом совете – организации, объединяющей восемь государств, имеющих в своем составе приполярные территории. Во многих областях полярных исследований и технологий наша страна на протяжении длительного времени занимает лидирующие позиции в мире. Убедительные доказательства тому представлены на проходящей на территории Кронштадтского адмиралтейства выставке «Полярные победы России». Она организована совместно Региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское Военно-историческое общество в Ленинградской области и г. Санкт-Петербург» и Музейно-выставочным центром технического и технологического освоения Арктики. В её основе - уникальные материалы из собрания Музейно-выставочного центра: подлинная техника, принимавшая участие в полярных экспедициях, фотографии, карты и плакаты.

Посетители смогут узнать обо всех этапах отечественного освоения Арктики – от путешествий землепроходцев XVII века до применения современных ледоколов и ледостойких платформ. Разделы выставки освещают историю создания отечественного ледокольного флота, советских полярных станций, экспедиций 1920–1930-х гг., а также послевоенную историю полярных исследований.

Из раздела «Народы Арктики» можно получить информацию, как в наши дни живут морские зверобои Арктики (чукчи) и оленеводы (ненцы). Сочетание элементов традиционной и современной культур, характерное для их жизни, прослеживается и в представленных предметах: сегодняшние нарты имеют усиление из алюминиевой дуги, в байдаре неожиданно можно увидеть поворотный гарпун и копьё для охоты на моржей, рядом с традиционным чумом возвышается его современный вариант, покрытый брезентом.

Любой знакомый с историей нашей страны знает об особой роли российских военных моряков в изучении Северного Ледовитого океана. Многие выдающиеся экспедиции XIX в. отправились в путь именно из Кронштадта, здесь служили Ф.Ф. Беллинсгаузен, Ф.П. Литке, Ф.П. Врангель, С.О. Макаров. С Кронштадтом связаны технические эксперименты, положившие начало отечественному ледокольному флоту. Ярчайшая страница этих походов – история открытия шестого материка и экспедиции под руководством Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, 200-летие которой отмечается в наши дни.

Раздел «Полярная станция Бухта Тихая» посвящён, прежде всего, самой станции и проводившимся на ней исследованиям. Но также здесь можно узнать обо всей истории изучения острова Гукера и о предлагаемом проекте музея в Бухте Тихой. Радуют глаз и привлекают особое внимание бюсты знаменитых полярных исследователей, изучавших эту землю и работавших в бухте Тихой – С.О. Макарова, Г.Я. Седова, О.Ю. Шмидта, В.Ю. Визе, И.Д. Папанина, М.И. Водопьянова, Н.П. Демме (скульптор – Анастасия Лужина).

Напоминанием о героических подвигах советской полярной авиации 1930-х гг. служит реплика самолёта-амфибии Ш-2, построенная в 2004–2016 гг. любителем-энтузиастом В.А. Захаровым. Подобные машины в 1930-х гг. действительно работали на станции. С большим интересом, во всех подробностях можно рассматривать детальные макеты как сам о й полярной станции, так и будущего музея, который предполагается разместить в ангаре.

Исследования и научные открытия всегда предваряют хозяйственное освоение территории. Его успех был бы невозможен без мощной техники, способной работать в суровых северных условиях. Поэтому в большом тематическом разделе «Освоение Арктики» представлены подлинные образцы наземной арктической техники: вездеходы и трактора, работавшие на Севере. И, конечно же, значительное внимание уделено первым арктическим вездеходам. Появление в Арктике в 1930-е гг. специализированной техники – полугусеничных автомобилей НАТИ-3 – связано с именем выдающегося полярного геолога Н.Н. Урванцева. На выставке можно увидеть одну из таких машин, а также изучить работавшие там в послевоенное время полугусеничный вездеход ЗИС-42 (1940-е гг.) и вездеход на шасси самоходного орудия СУ-100 (начало 1960-х гг.). Они вывезены из Арктики в ходе экспедиций Музейно-выставочного центра в 2010-х гг. и затем частично восстановлены. Не меньший интерес вызывают аэродромный кран, прицеп и волокуши, применявшиеся в 1930–1940-е гг.

Важная тема - организация добычи полезных ископаемых на Севере. В 1920–1940-е гг. она проводилась с использованием системы принудительного труда заключенных. В экспозиции представлены вывезенные с о. Вайгач вагонетки двух типов, являющиеся наглядной иллюстрацией тяжелых условий Вайгачлага, в которых велась добыча медных и полиметаллических руд.

Трагическая и одновременно вызывающая особое уважение тема – «Война в Арктике». Это история опасных рейсов по трассе Северного морского пути, полярных конвоев и программы ленд-лиза. В частности, в экспозиции можно увидеть машины, доставленные в СССР по ленд-лизу: автомобиль «Виллис», грузовик «Студебекер» и моторную лодку М-2. Все они бережно восстановлены до действующего состояния.

Представленная на выставке ярко-оранжевая палатка КАПШ-2, специально разработанная для арктических экспедиций, позволяет всем погрузиться в подлинную атмосферу научных исследований Арктического бассейна в середине ХХ в.

Настоящим украшением подраздела «Атомные ледоколы и Северный морской путь» служит лопасть винта первого судна, покорившего в надводном положении Северный полюс в 1977 г. – атомохода «Арктика». Вес самого экспоната превышает 7 тонн.

Конечно, российские полярные победы – это не только Арктика, но и Антарктика. В 1956 году, спустя много лет после экспедиции Беллинсгаузена-Лазарева, наша страна вернулась на шестой континент и сейчас является одним из лидеров антарктических исследований. В посвященном этой теме разделе выставки представлен вездеход – реальный участник южнополярных экспедиций.

Выставка «Полярные победы России» рассчитана на самый широкий круг посетителей и призвана дать максимально полное представление о достижениях России в Арктике и Антарктике.