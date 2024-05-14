Полярник Ушаков. О людях и о гвоздях Полярник Ушаков. О людях и о гвоздях На чтение: 3 минуты

От редакции. Сегодняшний герой рубрики «Цвет нации» подходит под редакционные установки чисто формально. Он действительно родился до революции, но всемирная слава к нему пришла уже в советскую эпоху. А вот и ну их, эти формальности. По существу же вот что получается. Наш сегодняшний рассказ – о человеке, выросшем и воспитанном в Российской Империи, в пространстве извечных российских ценностей. Наш рассказ – о человеке, который сделал свою страну хозяйкой Арктики.

…Когда начинаешь пытаться понять, откуда и как возникло это совершенно уникальное поколение советских людей тридцатых годов, поколение героев, лётчиков, геологов и полярников, сразу отчего-то вспоминаешь знаменитое стихотворение Николя Тихонова. Ну, то самое, «Баллада о гвоздях»: «Гвозди б делать из этих людей: крепче не было б в мире гвоздей». И до тебя доходит, что делать из этих людей гвозди – это какое-то совершенно бездарное и бесхозяйственное использование сверхценного и сверхпрочного уникального человеческого материала.

…Выдающийся советский полярный исследователь, ученик великого Владимира Арсеньева Георгий Алексеевич Ушаков, родился в семье амурских казаков, в селе Лазарево Амурской области Российской Империи (ныне Еврейская Автономная область) фактически одновременно с двадцатым веком – 17 (30 по старому стилю) января 1901 года. И даже в этой дате рождения было уже заложено нечто вполне себе даже и символическое.

Рубеж веков.

Откуда в маленьком русском «казачонке» такая неистовая тяга к знаниям, – удивлялись даже родители. Но, тем не менее, его учителем тогда мог стать единственный человек – его отец. И тут нет ничего сверхъестественного – других грамотных людей в Лазареве просто не было. Учебником грамоты же была единственная на селе «светская» книга – отцовский томик стихов Александра Сергеевича Пушкина.

А единственным настоящим «университетом» – глухая амурская тайга.

Кстати, специальное лирическое отступление для тех, кто рисует «пасторальные картины» той Российской Империи. Село было зажиточным, казацким, родители Ушакова – «справными». Но вот только с учёбой и получением знаний для было для мальчишки не из «образованного сословия», мягко говоря, нелегко.

И в одиннадцатилетнем возрасте, посоветовавшись с родителями, маленький таёжник в одиночку отправляется в Хабаровск «за образованием». Поступает в коммерческое училище имени П.Ф. Унтербергера. Живёт в ночлежке, как сейчас бы сказали, «с бомжами». Чтобы не умереть с голоду, работает разносчиком газет, учеником парикмахера и ювелира, таможенным переписчиком.

И упорно учится.

Оплачивает образование сам – из своих невеликих «доходов», экономя на всём. Воля у будущего великого советского полярника была по-настоящему стальной.

А в 1916 году пятнадцатилетнему Ушакову в первый раз в жизни по-настоящему везёт: живого, способного, трудолюбивого юношу замечает великий русский исследователь Дальнего Востока, блестящий офицер, полковник Генерального штаба и действительный член Императорского Русского Географического общества Владимир Клавдиевич Арсеньев. И берёт его в одну из своих экспедиций «мальчиком» и помощником: именно с этого момента начинается их дружба, продолжавшаяся всю жизнь.

Революцию, позволившую ему учиться дальше бесплатно, будущий полярник принимает, естественно, «на ура».

Поступает во Владивостокский университет, но окончить его не дало время: Гражданская война и действительная служба в армии. Тем не менее, всю жизнь занимаясь самообразованием, Георгий Алексеевич стал энциклопедически эрудированным географом-естествоиспытателем, геологом, топографом, этнографом. А вот доктором географических наук honoris causa, без защиты диссертации, Ушаков стал только в 1950 году, будучи уже всемирно известным учёным, по представлению таких видных деятелей науки, как О.Ю. Шмидт и академик В.А. Обручев и ведущих научных учреждений нашей с вами страны.

Но это было после.

А пока молодой, но уже признанный коллегами коммунист-естествоиспытатель (с 1924 года, в 23-летнем возрасте действительный член Русского Географического общества!) готовит и проводит первую в своей жизни «большую» экспедицию. В 1926-29 гг. он становится первым представителем России по управлению и заселению островов Северного Ледовитого океана – Врангель и Геральд – и начальником экспедиции, проведённой по предложенному им плану. В результате острова с необыкновенно богатой фауной («родильный дом» белых медведей) и стратегически уникальным расположением, на которые претендовали и Британия, и Канада, и США, были фактически и окончательно закреплены за нашей с вами страной. Он же тогда и создал первую детальную карту берегов о. Врангеля, собрал большой научный материал о природе и экономических возможностях островов, об этнографии привезённых им с Чукотки эскимосов и чукчей, об условиях навигации в районе. За своё первое «комендантство на Острове Метелей» молодой учёный был награждён хроническим заболеванием насмерть застуженных почек и Орденом Трудового Красного Знамени.

В 1930 году по прежнему молодой, но уже именитый и знаменитый Г.А.Ушаков становится заместителем директора ленинградского Всесоюзного Арктического института, и сразу же совершает экспедицию на Северную Землю с высадкой на берегу, не посещавшемся до этого времени. Экспедиция закрепила приоритет России в первичном обследовании, картировании и изучении этого последнего самого крупного участка суши в мировом океане.

Результатом работ явился установленный факт, что Северная Земля – обширный архипелаг из четырёх больших и множества малых островов. Была создана первая точная карта архипелага, немедленно поступившая в практическое пользование. Ушаков и геолог Урванцев иной раз в совершенно нечеловеческих условиях (в Арктике иногда по нескольку суток по пояс в ледяной воде) полностью обошли архипелаг на собаках, картографировали, провели первые геологоразведки региона. По общему признанию мировой географической общественности, эта экспедиция по результатам и героизму явилась одним из самых выдающихся предприятий XX века и поставила имя Ушакова в ряд самых известных полярных исследователей мира.

В 1933 г. Георгий Алексеевич был «за Северную Землю» награждён Орденом Ленина – высшим орденом СССР того времени.

Немаловажная деталь: Ушаков, будучи помимо всего прочего ещё и умелым хозяйственником, несмотря на полную поддержку советских институтов, по его собственному выражению, «не хотел напрягать бюджет молодой республики». И провел экспедицию – что, боюсь, перевернёт представления многих «неодемократических специалистов по кровавому советскому прошлому» – на деньги… полученные в кредит (!) в кооперативном коммерческом (!) банке. Которые, оказывается, в сталинские времена вполне себе были. Что только ещё раз подтверждает теорию, что «новая экономическая политика» была свёрнута только Хрущёвым, разогнавшим пром- и потребкооперацию. А до этого «советский малый и средний бизнес» в лице «кооператоров» и «артельщиков» вполне нормально себя чувствовал, и даже имел свои коммерческие (!) банки. Ушаков специально включил в состав экспедиции охотника и промысловика Журавлёва, за счёт трофеев которого (прежде всего шкуры белых медведей) этот кредит и был «отбит».

Ну, а практическим результатом экспедиции стал в том числе и Северный морской путь, первое сквозное плавание по которому на теплоходе «Сибиряков» и стало возможно благодаря изысканиям Ушакова на архипелаге Северная земля.

Да и после великой экспедиции на счету Г.А. Ушакова было, что называется, «немало славных дел». В 1934 г. в качестве уполномоченного Правительственной комиссии по спасению челюскинцев руководил спасательными работами в Номе на Аляске, в Ванкареме и в самом ледовом лагере. В 1935 г. руководил Первой Высокоширотной экспедицией на ледоколе «Садко», расшифровавшей огромное белое пятно на карте между Землей Франца-Иосифа и Северной Землёй, поставившей мировой рекорд свободного плавания во льдах (82°42' с.ш.). Тогда же, в частности, была обнаружена у берегов Северной Земли ветвь тёплого течения Гольфстрим. Был открыт остров, получивший название о. Ушакова. Был создателем и первым руководителем Главного Управления Гидрометслужбы СССР. Забавно – в свете только что проведённой приватизации «Башнефти»: руководил Башкирской нефтяной экспедицией Академии Наук, эту самую нефть в Башкирии и нашедшей. Участвовал с академиком П.П. Ширшовым в создании Института Океанологии АН СССР в качестве заместителя директора. Да даже и переоборудованием рядового теплохода в знаменитое на весь мир научное судно «Витязь» – руководил именно он.

При этом – всю жизнь лечился, тяжко страдая от хронической болезни почек, заработанной ещё тогда, во времена знаменитого «первого комендантства» на острове Врангеля. Даже в свою знаменитую экспедицию на Северную землю уходил, будучи тяжело и хронически больным. Какие уж тут «гвозди делать»: совершенно бессмысленный перевод бесценного человеческого материала, повторюсь.

А ещё Георгий Алексеевич, как и его учитель Арсеньев, был замечательным русским писателем. Его книгами «Остров метелей» и «По нехоженой земле», написанными отличным, ясным и точным русским литературным языком, зачитывались миллионы советских и не только советских мальчишек, и я в том числе. Не потеряли они своей актуальности и сейчас. Был он и талантливым художником-графиком. Созданные им в арктических экспедициях серии зарисовок по этнографии эскимосов и метеорологическим явлениями пейзажам Севера украшают музеи.

Имя Ушакова многократно увековечено на географической карте мира: остров в Карском море; мыс и поселок на о. Врангеля; ледник, река и мыс на архипелаге Северная Земля; гора в Антарктиде. Тут всё понятно и, что называется «по честному»: ученик Арсеньева оказался вполне достоин славы своего учителя. Мировая географическая наука вполне согласна со словами другого великого русского советского ученого, академика Обручева: «Его географические исследования и открытия в Арктике являются самыми крупными достижениями ХХ века по исследованию полярных стран».

А похоронен Г.А. Ушаков именно там, где и завещал: на острове Домашний архипелага Северная земля, где и базировалась когда-то его первая Североземельская экспедиция.

Гвозди, говорите?

Ну да…