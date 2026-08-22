"Поэтичный" министр юстиции Иван Иванович Дмитриев – министр юстиции и член Государственного совета в 1810-1814 гг., сенатор в 1806-1814 гг.

Иван Иванович Дмитриев получил известность прежде всего как литератор "допушкинской" эпохи, поэт (представитель т.н. "сентиментализма"), известнейший баснописец, давший, кстати, "путёвку в жизнь" Ивану Андреевичу Крылову. Однако, была ещё одна менее известная сторона жизни этого талантливого человека: помимо этого, был он сенатором и членом Государственного Совета, в 1810-1814гг (т.е. в период войны с Наполеоном) он занимал ответственный пост министра юстиции.

Родился будущий поэт и министр в1760г в имении Богородское Казанской губернии. Семья была не простая: Дмитриевы вели род от смоленских князей, да и мать принадлежала к богатому роду Бекетовых, дворян с 1621 года. Получил домашнее образование, затем обучался в частном пансионе. Но тут случилось восстание Пугачёва, и семья вынужденно бежала в Москву. Карьеру юный Иван, как и многие дворянские дети, начинал военную: в 12 лет записан солдатом в лейб-гвардии Семёновский полк, по окончании полковой школы в 1776г стал унтер-офицером, а ещё через 2 года – сержантом.

Ещё на службе начал писать стихи, в основном – сатирического характера, хотя потом многие сам же уничтожил. Первое стихотворение напечатал в журнале Новикова "Санкт-Петербургские учёные ведомости". Образцом для себя считал стихи Ломоносова и Сумарокова. Кроме того, Дмитриев основательно ознакомился с произведениями лучших писателей французской литературы, с римскими и греческими классиками (во французских переводах), а познакомившись в 1783г с Николаем Карамзиным, под его влиянием обратился к трудам французских просветителей. В круг литераторов попал благодаря знакомству в 1790г с Гавриилом Державиным, в доме которого он познакомился с такими со многими известными поэтами и писателями того времени: Фонвизиным, Богдановичем, Львовым, Капнистом. Писал, публиковался. Что интересно, составил и выпустил "Карманный песенник, или собрание лучших светских и простонародных песен" со своими и чужими стихами.

Однако, поэзия – поэзией, а служба службой. В начале 1796 года в чине капитана гвардии взял годичный отпуск с намерением выйти в отставку, что удалось только после смерти Екатерины II в декабре 1896г. Был арестован по ложному доносу о якобы подготовке покушения на Павла I, но когда недоразумение выяснилось, всегда пользовался милостями императора.

В мае 1797г назначен одним из четырёх товарищей (заместителей) министра Департамента уделов" (управлявшим имуществом дома Романовых), и в том же году в чине статского советника стал обер-прокурором 3-го департамента Сената, заведовавшего делами Малороссии, Польши, Лифляндии, Курляндии, Эстляндии и Финляндии. Здесь он столкнулся с необходимостью руководствоваться помимо российских законов Литовским Статутом, Магдебурским правом и другими местными положениями на латыни, шведском и немецком языках. Причём переводов на русский либо не было вовсе, либо были они крайне неудолетворительные. Как писал сам Дмитриев, при этом " заведовавший польскими делами не знал польского языка, а остзейских провинций и Курляндии — ни немецкого, ни латинского ". Какое тут может быть управление?! Дмитриев обращался к генерал-прокурору Сената с предложением перевести все документы на русский, но безрезультатно. Тогда он вышел в отставку, купил домик в Москве и вернулся к литературным занятиям: публиковался в журнале Карамзина "Вестник Европы" и готовил издание своих "Сочинений и переводов" в трёх томах. Тогда-то, в 1805г, в гостях у него побывал начинающий баснописец Крылов, талант которого Дмитриев оценил и буквально уговорил его писать именно басни.

Вернулся на службу Иван Дмитриев по приглашению Александра I в 1806г и назначен был сенатором 7-го Московского департамента Сената. Выполнял ответственные поручения: так в 1807г курировал сбор земского ополчения в четырёх губерниях. Проводил следствия по злоупотреблениям губернаторов и хищениям (например, в Рязани по тамошнему "питейному откупу").

В 1809г Дмитриев в московской усадьбе графа Бутурлина встретился с маленьким Александром Пушкиным и впоследствии способствовал поступлению его в Царскосельский лицей. Они много лет состояли в переписке, причём Дмитриев именовал Пушкина "любимым нашим автором".

С 1810г Дмитриев стал членом Государственного Совета, а с января 1810г по август 1814г занимал пост Министра юстиции. Он серьёзно занимался кадрами, провёл работу по ускорению делопроизводства за счёт сокращения количества инстанций и устранения злоупотреблений в гражданской и уголовной палатах. Это дало эффект и на государственном уровне: вместе с министром финансов на одном только упорядочении торгов по винному откупу увеличили доход государства на несколько миллионов рублей. За что получил премию в 50 тыс. рублей и орден св. Александра Невского. Став министром, наконец-то Иван Иванович смог осуществить своё давнее намерение – перевести на русский местные узаконения и Литовский Статут. Кроме того, создал комиссии для рассмотрения переводов уложения грузинского царя Вахтанга и для рассмотрения неоконченных дел Финляндии, а "Коллегия финляндских дел" и вовсе была ликвидирована.

При этом в должности министра Дмитриев строго следовал букве закона, сторонился интриг и не принимал ходатайств даже очень не последних людей (того же Г.Державина). На него писали доносы и жалобы, и в итоге Дмитриев подал в отставку. Прощаясь с ним, Александр I, явно сожалея об отставке, говорил: "Даешь ли слово со временем опять сойтиться?" Но Дмитриев честно ответил, что перенёс столько неприятностей, что слова дать не может.

Он уехал в Москву, где на участке, купленном ещё в 1812г, начал строить дом по проекту известного архитектора Витберга. Однако в 1816-1819гг вернулся к общественной деятельности: был председателем комиссии для пособия жителям Москвы, разоренным от пожара и неприятеля в 1812г (было рассмотрено 20 959 прошений, из которых на удовлетворение 15 320 было израсходовано 1 391 280 рублей). За эту успешную работу он получил свою последнюю награду – чин действительного тайного советника и орден св. Владимира 1-й степени.

Умер Иван Иванович Дмитриев в Москве в 1837г, всего на несколько месяцев пережив своего литературного крестника – Александра Пушкина. Похоронен в Москве на Донском кладбище.