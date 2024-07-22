Поэтические места России Близится славный юбилей Великой Победы, и хочется как-то по-особенному выразить еще с детства спящее в нас причастие к событиям ушедшей войны. На чтение: 1 минута

Близится славный юбилей Великой Победы, и хочется как-то по-особенному выразить еще с детства спящее в нас причастие к событиям ушедшей войны. И что как не стихи могут лучше всего передать это чувство, не утихающее год за годом. Так и родился представляемый вниманию читателей проект, вобравший в себя 5 стихотворений, прочитанных замечательным чтецом Егором Серовым, главным редактором Радио-книги, и проиллюстрированных, помимо моих фотографий, репортажами с полей сражений знаменитого фотокорреспондента «Красноармейской правды» Михаила Ивановича Савина (1915-2006), прошедшего всю войну с первых дней до Победы. И пусть память о бессмертном подвиге победителей, спасших все человечество, никогда не угаснет в наших сердцах!

Война

Прохоровское поле

28 панфиловцев

День Победы

В День Победы

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