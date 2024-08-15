Подвиг Гастелло 26 июня 1941 г. – Первый в истории Великой Отечественной войны таран вражеских позиций экипажем бомбардировщика ДБ-3Ф под командой капитана Н.Ф. Гастелло. На чтение: 1 минута

26 июня 1941 г. в 4 утра эскадрилья 207-го дальнебомбардировочного авиаполка под командованием капитана Н.Ф. Гастелло наносила бомбовые удары по механизированной колонне врага на дороге Молодечно – Родошковичи. Сбросив груз, экипаж Гастелло возвращался обратно. В пути его самолет был подбит снарядом зенитки. Загорелся бензобак. Объятая пламенем машина не смогла бы дотянуть до своей базы. И капитан Гастелло направил горящий самолет в скопление бензоцистерн и автомашин противника. Так был совершен подвиг – наземный таран немецко-фашисткой техники. Экипаж, в который входили лейтенант Григорий Николаевич Скоробогатый, лейтенант Анатолий Акимович Бурденок, младший сержант Алексей Александрович Калинин геройски погибли. Они не захотели покинуть самолет на парашютах и пошли на смерть вместе со своим командиром.

В наградном листе о представлении капитана Гастелло к званию Героя Советского Союза отмечалось: «Звено Гастелло, сбросив бомбы на груду скопившихся на заправку горючим танков и расстреливая из пулемёта экипажи фашистских машин, стало уходить от цели. В это время фашистский снаряд догнал машину капитана Гастелло. Получив прямое попадание, объятый пламенем, самолёт не мог уйти на свою базу, но в этот тяжелый момент капитан Гастелло и его мужественный экипаж были заняты мыслью не допустить врага на родную землю. По наблюдению старшего лейтенанта Воробьёва и лейтенанта Рыбаса, они видели, как капитан Гастелло развернулся на горящем самолёте и повёл его в самую гущу танков. Столб огня объял пламенем танки и фашистские экипажи. Такой дорогой ценой заплатили немецкие фашисты за смерть лётчика капитана Гастелло и смерть героического экипажа...».

26 июля 1941 г. капитану Гастелло Николаю Францевичу было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). После войны приказом министра обороны СССР капитан Гастелло Н. Ф. навечно зачислен в списки одного из авиационных полков. Всего за период Великой Отечественной войны было совершено 14 морских таранов, 52 танковых, 600 воздушных и 506 наземных.

Обложка: рисунок с обложки книги Нины Францевны Гастелло "Рассказ о брате", 1977 г.

Источник: https://www.livelib.ru