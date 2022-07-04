Почему борщ русский? ЮНЕСКО внесло «украинский борщ» в список нематериального культурного наследия На чтение: 2 минуты

ЮНЕСКО внесло «украинский борщ» в список нематериального культурного наследия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала внесение «украинского борща» ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия, подлежащего особой защите. Она подчеркнула, что борщ при первом упоминании в путевых записках данцигского купца Мартина Груневега (датированы 1584-1585 гг.) был представлен как блюдо русских жителей Киева. «Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке», - написала Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Борщ также присутствует в кухне народов Белоруссии, Молдавии, Чехословакии и Румынии. Упоминания об этом блюде содержатся в «Домострое» - памятнике русской литературы XVI века. В национальных кухнях есть множество разновидностей борща.

Битва за борщ: мифы и легенды Древней Украины

Ожесточённые сражения за право носить гордое имя родины борща между Украиной и Россией начались несколько лет назад. Естественно, самой горячей точкой противостоя стал Интернет. И если российская сторона пыталась призвать к логике и здравому смыслу, то её оппонент пошёл иным путём. Путём мифов и легенд.

В принципе, это не должно удивлять. Достаточно вспомнить истории, как древние укры выкопали Чёрное море, создали грозный флот, а также вели активную торговлю с не менее древними греками и римлянами. Появился даже соответствующий «миф». В нём Геродот рассказывал про удивительный народ укров, чьим главным блюдом является… борщ – похлебка, которой не побрезговали бы даже боги Олимпа. А они, как известно, были теми ещё гурманами.

Шутки – шутками, но яростное отстаивание украинцами борща планомерно свелось к одному: злые русские захотели отнять у них то, что является «маркером национальной идентичности». Теперь живите с этим. Причём, «отбирание» борща шло постепенно, планомерно. Началось оно со времён Российской империи, а жирную точку попытался поставить Советский Союз. Если верить потомкам древних укров, то у СССР было две забавы: репрессии и присвоение всего украинского.

Досталось стране серпа и молота даже за котлету по-киевски. Её, мол, тоже хотели русифицировать. Но главный удар пришёлся всё же по борщу. И это подхватили украинские кулинары, блогеры и прочие уважаемые люди. Все, как один, размахивая тарелками с борщом, встали на защиту «национально маркера». И твердили мантру: «украинский, украинский, украинский».

По этой версии, население то ли Руси, то ли Российской империи, которое считало себя русским, придумало нерусское блюдо. Его окрестили «борщом». А чтобы ни у кого не возникло сомнения в том, что похлёбка «чужая», к ней добавили уточнение – «украинская». Память о древних украх была так сильна, что никто не сомневался – рано или поздно они возродятся и построят свою Украину с украинским борщом и горилкой. И сторонникам этой теории неважен тот факт, что вплоть до начала прошлого столетия этнонима «украинец» не существовало. И даже Шевченко его обходит стороной в «Кобзаре». Но это всё происки коварных русских, которые попытались стереть общеукрскую память. Ничего святого.

Под ту же гребёнку стёртой памяти относят и перепись населения 1897 года, где все славяне являлись русскими. И неважно, где они проживали: в Воронеже или Николаеве, в Полтаве или Великом Новгороде. Все были русскими. А у территории современной Украины было вполне определённое и конкретное название – Малороссия. Но и это гордые потомки не менее гордых укров предпочитают не вспоминать. А если и вспоминают, то с агрессией. Мол, моветон называться малороссами.

Борщ – всего лишь разновидность щей

Вообще, история появления борща – детектив. Разобраться, когда именно появилось это блюдо сложно. По версии многих историков, изначально борщ – это не блюдо, а съедобное растение. Со временем оно превратилось в борщевик обыкновенный и борщевик сибирский. Эти растения с давних времён употреблялись в пищу. О чём, собственно, и свидетельствует упоминание в «Домострое», книге середины XVI века. Говорится об этом и во время визита Ивана Грозного в Великий Новгород: «боршъ и всякои огороднои овощъ». Снедь тогда входила в оброк. О похлёбке из борща рассказывал английский путешественник Ричард Джеймс, побывавший в Холмогорах и Архангельске в начале семнадцатого столетия. Но, как известно, историю основательно переписали чекисты с нквдешниками то ли до Большого террора, то ли сразу после. В общем, верить благочестивому украинцу в это нельзя.

Примечательно, что современный борщ и «тогдашний», мало похожи друг на друга. А свёкла стала важным элементов далеко не сразу. Сначала она воцарилась на юге, а оттуда начала экспансию. Добралась до Москвы, Великого Новгорода, Польши и Литвы. И только веке в XIV стала узнаваемой в «лицо». Но ей потребовалось ещё пару столетий, чтобы окончательно обрусеть. И тогда же, русские научились заквашивать её в рассоле. А уже с XVIII века борщ более или менее приобрел очертания современного блюда. Рецепты похлёбки появились в «Поваренных записках» 1779 года (автор С. Друковцов), в «Старинной русской хозяйке 1790 года (автор Н. Осипов), в костромской «Постной поварихе» 1796 года (автор неизвестен). А также в «Русской поварихе» Василия Лёвшина, которая появилась несколько позже – в 1816 году. Авторы этих книг – русские. И знать не знали о том, что борщ является достоянием чесного украинского народа. Впрочем, велика вероятность, что знали. Просто опять чекисты баловались нейрализатором.

Борщ особо почитали в Малороссии – это факт. И ничего особенного в этом нет. По факту, борщ – это одна из разновидностей щей. А их, как несложно догадаться, превеликое множество. Славяне, проживавшие на огромной территории сразу нескольких государств, интерпретировали похлёбку исходя из своих предпочтений, а также доступности «продуктовой корзины». И поэтому борщ является частью кулинарной культуры и России, и Украины, и Белоруссии, и Польши, и Литвы, и других государств.

То, что ЮНЕСКО внесло «украинский борщ» в список нематериального культурного наследия, ни о чём не говорит. Посыпать голову пеплом не стоит. «Запатентованной» оказалась всего лишь одна из интерпретаций и не более того. Борщ наш, русский, славянский. Живи спокойно, страна! Немного жаль в этой истории Геродота. Мужик-то был неплохой…