По итогам благотворительного концерта На чтение: 2 минуты

28 января 2014 года в 19.00 в Большом зале Центрального Академического Театра Российской Армии состоялся благотворительный концерт-телемарафон «Помним всех». Главной задачей Проекта стал сбор средств на установку памятника российским героям Первой мировой войны. Организатором концерта выступило Российское военно-историческое общество, а главным идейным вдохновителем его - Председатель, Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский.

Зал был переполнен. На концерте присутствовали ветераны войны и труда, офицеры в запасе и отставке, военнослужащие Российской Армии, представители региональных отделений РВИО, участники поискового и военно-реконструкторского движения, курсанты военных училищ, воспитанники учебных заведений Министерства обороны РФ, первые лица Министерств и ведомств Российской Федерации, политики, бизнесмены, деятели науки и культуры, послы 8 иностранных государств, суворовцы и юные десантники. Билеты на концерт распространялись бесплатно, как пригласительные.

В фойе при входе в зал была организована выставка фотографий, исторических документов и образцов военной формы стран-участниц Первой мировой войны.

Под звуки марша при вносе Государственного Флага Российской Федерации зал встал. Знаменная группа Батальона почетного караула 154-го Отдельного комендантского полка, носящего почетное наименование «Преображенский», внесла на сцену Государственный Флаг Российской Федерации и флаг Вооруженных Сил РФ.

Перед началом концерта с речью выступил Председатель Российского военно-исторического общества, Министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский, который подчеркнул значимость этого Проекта и обратил особое внимание присутствующих на то, что памятник будет создан полностью на средства пожертвований всего народа России, тем самым явится поистине народным достоянием нашей Страны.

Без особого пафоса, с душевной теплотой Владимир Ростиславович Мединский подчеркнул: «Мы собрались здесь, чтобы вспомнить о подвиге русского народа, всех народов России, которые в далеком 1914-м году встали на защиту своего Отечества. И если для современников это война была «Великая», «священная», «Вторая Отечественная», то сейчас наиболее справедливым будет, наверное, эпитет «забытая». Поэтому наш долг – вспомнить о тех событиях, в равной степени героических и трагических, а также отдать дань памяти тем, кто жертвовал собой во имя величия России».

Речь была встречена бурными аплодисментами и живо обсуждалась в кулуарах.

Прекрасно оформленные декорации с проецированием фотографий участников Первой мировой войны, карт и кинохроники боевых действий. В ходе концерта выступления известных артистов по этой тематике неоднократно прерывались бурными аплодисментами.

Звучали задушевные песни в исполнении Иосифа Кобзона, Олега Газманова, Льва Лещенко, Татьяны Булановой и Марка Тишмана, Витаса, Валерии, Надежды Бабкиной и Александра Ф. Скляра, Дмитрия Певцова и Зары, Александра Розенбаума и многих других. Особенно хотелось бы отметить прекрасные выступления детского театра-студии «Непоседы», театра танца «Казаки России» из города Липецка, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова. Трогательно прозвучал романс «Белой акации гроздья душистые» в исполнении великолепной Элины Быстрицкой. Ведущими концерта выступили Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева.

В ходе концерта зал неоднократно аплодировал стоя – так в душах зрителей находили свой отклик исполняемые песни.

Не погрешу против истины, если скажу – в зале не осталось ни одного равнодушного человека! Каждого пришедшего на этот уникальный концерт, подобного которому отечественная культурная жизнь не знала уже более двадцати лет, тронул за душу.

Не успели отгреметь последние аккорды концерта, как телефоны устроителей концерта стали разрываться от поздравлений и благодарностей. И это продолжалось до глубокой ночи – ведь телеканал «Россия-1» практически сразу по окончании концерта организовал его телетрансляцию.

Владимир Ростиславович Мединский тепло поблагодарил артистов и организаторов концерта.

А самой ценной благодарностью было пожелание зрителей увидеть этот концерт повторно, особенно 23 февраля с.г. Просьба повторить показ концерта по телеканалу «Россия-1» заключалась в том, что в ночное время его смогло посмотреть незначительное количество телезрителей. Показ концерта по Центральному телевидению в рейтинговое время очень поможет патриотическому воспитанию молодого поколения, повысит его интерес к героической истории России, её Армии и Флоту.

Мне хотелось бы особенно подчеркнуть самоотверженный труд сотрудников Исполнительной дирекции при подготовке и в ходе концерта. Особенно хотелось бы выделить Садовникова Дениса Владимировича, Семенова Андрея Эдуардовича, Жуковскую Евгению Валерьевну и многих других.

Подводя итоги работ по подготовке и проведению концерта, можно уверенно заявить: задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем Российского военно-исторического общества, Министром культуры Российской Федерации Владимиром Ростиславовичем Мединским выполнены, о чем свидетельствуют многочисленные устные и письменные отклики зрителей, поступающие в адрес Исполнительной дирекции РВИО. А это – самая главная оценка нашей работы.