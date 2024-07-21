Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг На чтение: 1 минута

Вознесенский С.В. Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг (1818–1918 гг.) / Сост. Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин. — СПб.: Нестор-История, 2009. – 426 с., ил.

Книга «Первые сто лет истории Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг (1818–1918 гг.)», посвящена изучению истории создания в России производства бумажных денежных знаков и других ценных бумаг, необходимых для финансового и экономического развития страны во второй половине XVIII – первой четверти XX в.

Предприятие, созданное в 1818 г. по выпуску бумажных денег получило название Экспедиция заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ), и именно с его появлением необходимо связывать рождение широкого государственного производства высококачественных бумажных денежных знаков в России. ЭЗГБ успешно функционировала в постоянном развитии вплоть до революции 1917 г. После — печатание денег было переведено в Москву.

К столетию Экспедиции (1918 г.) был подготовлен к изданию этот фундаментальный труд петербургского историка, в будущем профессора Ленинградского университета, Сергея Валерьяновича Вознесенского. Но полностью сверстанная и подготовленная к печати книга, в связи с «отсутствием типографской краски и бумаги на фабрике в 1918 г.», так и не вышла в свет в то время. Только сейчас оказалось возможным ее опубликовать. Данное издание представляет собой единственное существующее документальное, последовательное, подробное, доскональное изучение всех сторон деятельности ЭЗГБ.

Книга будет интересна ученым — историкам и экономистам, студентам этих специальностей, а также всем, интересующимся прошлым нашего Отечества.

Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг 1818–1918 гг.

Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 годах

ГЛАВА ПЕРВАЯ . Открытие Экспедиции, ее первоначальное устройство и деятельность в 1818–1820 гг.

ГЛАВА ВТОРАЯ . Штаты и бюджет Экспедиции в 1820–1861 гг.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ . Помещения и мастерские Экспедиции и их техническое оборудование в 1818–1861 годах

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Рабочие Экспедиции в 1818–1861 годы

ГЛАВА ПЯТАЯ. Управление и постановка счетоводства и отчетности в 1818–1861 годах

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Деятельность Экспедиции в 1818–1860-е годы

Приложение к первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Экспедиция во вторую половину XIX и в начале ХХ веков (1861–1918 гг.)

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Реформа Экспедиции в 60-е годы XIX столетия

ГЛАВА ВТОРАЯ . Деятельность Экспедиции в годы управления Ф.Ф. Винберга (1861–1889 гг.)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ . Конец XIX-го столетия

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ . Канун и начало XX-го столетия

ГЛАВА ПЯТАЯ . Годы войны и революции

ПРИЛОЖЕНИЯ:

О.В. Воробьева История Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг в лицах. Краткие биографические сведения

Й.-С. Йенсен, Т.Н. Смекалова Служба Я.Я. Рейхеля в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг

Обложка: обложка книги «Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг (1818–1918 гг.) / Сост. Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин. — СПб.: Нестор-История, 2009.»

Источник: https://nestorbook.ru