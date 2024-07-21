Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг
Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг
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Вознесенский С.В. Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг (1818–1918 гг.) / Сост. Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин. — СПб.: Нестор-История, 2009. – 426 с., ил.
Книга «Первые сто лет истории Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг (1818–1918 гг.)», посвящена изучению истории создания в России производства бумажных денежных знаков и других ценных бумаг, необходимых для финансового и экономического развития страны во второй половине XVIII – первой четверти XX в.
Предприятие, созданное в 1818 г. по выпуску бумажных денег получило название Экспедиция заготовления государственных бумаг (ЭЗГБ), и именно с его появлением необходимо связывать рождение широкого государственного производства высококачественных бумажных денежных знаков в России. ЭЗГБ успешно функционировала в постоянном развитии вплоть до революции 1917 г. После — печатание денег было переведено в Москву.
К столетию Экспедиции (1918 г.) был подготовлен к изданию этот фундаментальный труд петербургского историка, в будущем профессора Ленинградского университета, Сергея Валерьяновича Вознесенского. Но полностью сверстанная и подготовленная к печати книга, в связи с «отсутствием типографской краски и бумаги на фабрике в 1918 г.», так и не вышла в свет в то время. Только сейчас оказалось возможным ее опубликовать. Данное издание представляет собой единственное существующее документальное, последовательное, подробное, доскональное изучение всех сторон деятельности ЭЗГБ.
Книга будет интересна ученым — историкам и экономистам, студентам этих специальностей, а также всем, интересующимся прошлым нашего Отечества.
Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг 1818–1918 гг.
Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Экспедиция Заготовления Государственных Бумаг в 1818–1861 годах
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Открытие Экспедиции, ее первоначальное устройство и деятельность в 1818–1820 гг.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Штаты и бюджет Экспедиции в 1820–1861 гг.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Помещения и мастерские Экспедиции и их техническое оборудование в 1818–1861 годах
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Рабочие Экспедиции в 1818–1861 годы
ГЛАВА ПЯТАЯ. Управление и постановка счетоводства и отчетности в 1818–1861 годах
ГЛАВА ШЕСТАЯ. Деятельность Экспедиции в 1818–1860-е годы
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Экспедиция во вторую половину XIX и в начале ХХ веков (1861–1918 гг.)
ГЛАВА ПЕРВАЯ. Реформа Экспедиции в 60-е годы XIX столетия
ГЛАВА ВТОРАЯ. Деятельность Экспедиции в годы управления Ф.Ф. Винберга (1861–1889 гг.)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Конец XIX-го столетия
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Канун и начало XX-го столетия
ГЛАВА ПЯТАЯ. Годы войны и революции
ПРИЛОЖЕНИЯ:
О.В. Воробьева История Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг в лицах. Краткие биографические сведения
Й.-С. Йенсен, Т.Н. Смекалова Служба Я.Я. Рейхеля в Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг
Обложка: обложка книги «Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг (1818–1918 гг.) / Сост. Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин. — СПб.: Нестор-История, 2009.»
Источник: https://nestorbook.ru