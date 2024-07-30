Первый Берлинский кризис Первый Берлинский кризис — блокада Советским Союзом с 21 июня 1948 г. по 11 мая 1949 г. железнодорожных и автомобильных путей западных союзников в западные секторы Берлина, находящиеся под их контролем. Стала ответом на план поэтапного создания западногерманского государства, его включения в план Маршалла и интеграцию в западный блок. На чтение: 5 минут

СПОРЫ О БУДУЩЕМ ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Наступательный характер американской политики к середине 1948 г. продолжал нарастать. США не опасались реакций Москвы, полагая, что И.В.Сталин скован пониманием ядерного превосходства Вашингтона и сосредоточен на консолидации своих позиций в Восточной Европе. Признаков агрессивности вне этой зоны СССР не обнаруживал. Американские эксперты считали, что собственную атомную бомбу Советский Союз сможет создать только к середине 50-годов. Кроме того, было известно, что у СССР не было стратегических бомбардировщиков, радиус действий которых позволял бы достигать территории США и возвращаться обратно. Военные аналитики СНБ США указывали и на отсутствие в Советском Союзе аэродромов, способных принимать тяжелые боевые машины необходимого класса, и нехватку высокооктановых бензинов для их заправки. В общем, военная готовность СССР к конфликту с Западом оценивалась низко.

Денежная реформа 18 июня 1948 г. в западных зонах предполагала введение в них новых денежных знаков и последующее их распространение в Западном Берлине, хотя юридически последний, находясь в центре советской зоны оккупации, в финансово-экономическом смысле являлся ее частью, то есть имел общие с ней источники снабжения, транспортные коммуникации и т.д. Меры западных держав вызвали наплыв в советскую зону обесцененных старых денежных знаков, которые продолжали иметь хождение в Восточной Германии. Это вызвало угрозу экономического хаоса на востоке, и Москва прореагировала на ситуацию резко. 24 июня 1948 г. Советский Союз ввел запрет на передвижение и перевоз товаров из западных зон в восточную. Одновременно были прекращены и поставки из советской оккупационной зоны в западные секторы Берлина. Западная часть города оказалась отрезанной от источников снабжения в советской оккупационной зоне и лишилась возможности получать товары по суше из западных. Эта ситуация получила в литературе название «блокады Западного Берлина».

Сохранение такого положения означало экономическое удушение и гражданского населения города, и дислоцированных там служащих вооруженных сил США, Британии и Франции. В ответ на советские меры США и Великобритания, используя имеющийся в Западном Берлине аэродром, организовали воздушный мост между западными оккупационными зонами и Западным Берлином, по которому силами военно-транспортной авиации в город стало доставляться все необходимое для обеспечения его жизнедеятельности. Западные военные самолеты нарушали воздушное пространство над советской оккупационной зоной и пролетали над расположением советских частей на восточногерманской территории. Все сопровождалось жесткой риторикой и взаимными угрозами, которыми обменивались Москва и Вашингтон. Ни СССР, ни США не были готовы воевать. Но война могла начаться случайно, если бы один из самолетов оказался сбит, упал на какой-то из советских военных объектов и т.п. Вероятность столкновения была высока, обе державы балансировали на грани войны.

Описанная ситуация в литературе называется берлинским кризисом, под которым понимается резкое обострение международно-политической ситуации из-за обстановки вокруг города, при котором стала расти вероятность военного столкновения Советского Союза с западными державами. Берлинский кризис по счастью не перерос в войну. Западные державы получили возможность осуществлять поставки по воздуху беспрепятственно, СССР не пытался сбивать самолеты или иным образом препятствовать их навигации. Пик кризиса продолжался с 24 июня по 30 августа 1948 г. После переговоров послов четырех держав в Москве было достигнуто частичное соглашение о мерах для урегулирования ситуации. Оно не было выполнено, и ситуация оставалась напряженной. Но было уже ясно, что она по-своему устойчива и противостоящие стороны не стремятся к эскалации. Конфронтация вокруг Берлина по нисходящей продолжалась до 23 мая 1949 г. (VI сессия СМИД в Париже), после чего СССР отменил ограничения на транспортировку грузов с запада и ситуация нормализовалась.

В западных столицах события вокруг Берлина были оценены как поражение сталинской дипломатии и признак слабости Советского Союза. В Вашингтоне победа казалось полной. Г. Трумэн окончательно уверился в правильности наступательной линии и стал форсировать решение вопроса о прекращении режима оккупации в Западной Германии и о создании отдельного западногерманского государства. В ноябре 1948 г. Г. Трумэну предстояло пройти через президентские выборы. Берлинская ситуация дала ему серьезный козырь.

В Москве случившееся вызвало большое раздражение И.В. Сталина, который предпочел найти виноватых. В 1949 г. В.М. Молотов был удален с поста министра иностранных дел. Его место занял А.Я. Вышинский.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/obostrenie_germanskogo_voprosa_i_perviy_berli-a866.html

«ВОЗДУШНЫЙ МОСТ»

Согласно расчетам военного губернатора американской зоны оккупации генерала Люсиуса Клэя, чтобы лишь как-то выжить в условиях полной изолированности от внешнего мира, западноберлинским жителям требовалось ежедневно 4,5 тыс. тонн продовольствия, а также несколько тысяч тонн топлива, ведь электро- и водоснабжение также было прекращено. Отдавая приказ о начале регулярного снабжения Западного Берлина с помощью авиации, генерал Клэй, наверное, не слишком верил в длительный успех этой акции. Ведь даже при мобилизации для крупномасштабной транспортной операции всех возможных средств он считал реальной ежедневную переброску в заблокированный город не более 700 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

В отчаянии военный губернатор даже собирался расчистить наземные пути снабжения города с помощью танков. Но добро на эту рискованную операцию Вашингтон не дал. Президент Гарри Трумэн не хотел рисковать началом третьей мировой войны. А вот на операцию "Виттлз" ("Провиант"), предусматривавшую открытие воздушного моста в Западный Берлин с территории ФРГ, Белый Дом пошел с легким сердцем. "Я не могу гарантировать, что у нас это получится, - писал тогда генерал Клэй западноберлинскому бургомистру Эрнсту Ройтеру. - Я убежден, что в лучшем случае люди будут голодать и замерзать". В успех западного воздушного моста не верили и советские организаторы блокады.

В считанные недели американцы собрали в Западной Германии военно-транспортную авиацию своих союзников и партнеров буквально со всего мира. Очень скоро по воздушному мосту начали курсировать более современные и грузоподъемные четырехмоторные американские транспортники C-54 "Скаймастер" - именно они обрели среди немцев имя "изюмных бомбардировщиков". Вскоре к операции "Виттлз" подключились и пилоты Королевских ВВС Великобритании, а также прибывшие специально в Германию экипажи из Канады, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии. Англичане использовали даже летающие лодки "Шорт Сандерлэнд", которые могли садиться на западноберлинском озере Ваннзее. Обычные самолеты использовали аэродромы в берлинском районе Темпельхоф и в пригороде Гатов, которые согласно расчетам довольно скоро должны были оказаться не в состоянии справляться с бесконечной чередой взлетов и посадок "изюмных бомбардировщиков". Но одновременно с началом блокады и воздушного моста в Западном Берлине началось строительство нового аэропорта Тегель. Стройка в условиях блокады завершилась за 85 дней.

Из Западной Германии грузы перебрасывали самолетами с американских баз "Рейн - Майн" во Франкфурте-на-Майне и с аэродрома под Висбаденом. В обоих этих городах в ближайшие дни пройдут главные памятные мероприятия. Власти Берлина решили отказаться от "празднования" юбилея начала блокады города, в немецкой столице торжества запланированы на весну будущего года - 11 мая 1949 года в 24 часа 00 минут советская блокада Западного Берлина в соответствии с соглашениями между западными союзниками и СССР была официально завершена.

Статистика воздушного моста шестидесятилетней давности потрясает воображение и сегодня. Так, 16 апреля 1949 года оказалось рекордным днем, когда было доставлено 12,940 тонн грузов (в пересчете это 22 товарных поезда по 50 вагонов каждый). В общей сложности в операции участвовали 57 тыс. человек. Всего за 279 962 рейса в Западный Берлин поступило почти два с половиной миллиона тонн грузов. Общее время, проведенное самолетами авиамоста в воздухе, превышает 35 лет, а совокупное расстояние - 175 млн километров.

Ю. Шпаков. «Изюмные бомбардировщики» над Берлином

http://www.aviaport.ru/digest/2008/06/23/151548.html

НЕУДАЧИ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Согласно сообщению ЦРУ, основывавшемуся на достоверном источнике, советские оккупационные власти испытали своего рода шок после сообщения восточногерманского руководства о всех вероятных последствиях западной контрблокады восточной зоны. 28 июня, спустя четыре дня после введения блокады, советские и восточногерманские власти провели тщательное обсуждение экономических последствий свертывания транспортных и торговых связей с Западом. Советский военный комендант был поражен выводами аналитического доклада об ужасающей перспективе блокады для восточногерманской промышленности. До этого весь расчет делался на то, что экономика восточной зоны сможет выжить даже в условиях блокады.

Тем не менее, скорее из пропагандистских соображений, советская поемная администрация объявила о повышении норм выдачи продовольствия в своей зоне оккупации. Это привело, однако, к совершенно обратному результату — к росту отрицательных настроений, которые, к примеру, широко распространились среди населения земли Бранденбург и были зафиксированы Бюро информации СВАГ. Так, заводской рабочий Скомеда из Эберсвальде заявил: «...Надо быть артистом, чтобы прожить целый день с прибавкой 50 грамм хлеба и 50 грамм картофеля и быть сытым». Председатель производственного совета верфи имени Э. Тельмана в г. Бранденбурге, член СЕПГ (фамилия не указана)», только с трудом мог успокоить возмущенных рабочих, когда им было объявлено о размерах повышения рационов».

Ситуацию усугубили серьезные события, произошедшие в советской зоне оккупации. 9 сентября 1948 г. состоялась демонстрация восточных немцев у Бранденбургских ворот. Сначала митингующие выдвигали экономические требования, затем из толпы все чаще стали раздаваться политические лозунги антисоветской направленности. Кто-то из митингующих сорвал советский флаг. Со стороны советских солдат раздались одиночные выстрелы по толпе.

События 9 сентября оказались не досадной случайностью. Они стали вспышкой недовольства политикой советских властей, накопившегося у значительной части немецкого населения в восточной части Берлина. Характерно в этом отношении открытое письмо доктора Фриденсбурга, одного из лидеров Христианско-демократического союза Восточного Берлина, адресованное полковнику Тюльпанову, заместителю советского военного коменданта Берлина генерала Котикова:

«Даже наиболее доброжелательно настроенные люди чувствуют все большее разочарование и отчаяние в связи с позицией, которую Советский Союз занял по отношению к нашим примитивным и естественным демократическим воззрениям. Советская политика в отношении Германии, опирающаяся лишь на коммунистическую партию, заранее обречена на провал.

Непрерывные усилия наших коммунистов, несмотря на их малочисленность, навязать свою волю подавляющему большинству населения с помощью оккупационной власти непрерывно вызывают рост антикоммунистических настроений и на будущих выборах в Берлине, точно так же, как и в каком-либо другом месте, приведут к сокрушительному поражению коммунистической партии.

Немцы считают, что наши упреки в адрес других оккупационных держав являются перышком по сравнению с тем гнетом, которому советская оккупационная держава ежедневно подвергает наши сердца и нашу собственную и частную жизнь».

Вооруженное подавление демонстрации привело лишь к нарастанию антисоветских настроений в Восточном Берлине. Этому способствовали и проведенные восточногерманскими властями многочисленные аресты среди нарушителей общественного порядка. Бюро информации зафиксировало ряд высказываний, в которых выражалась одна мысль: проведенные аресты являются лишь доказательством слабости, «чрезвычайной нервности русских, везде видящих измену».

С.Я. Лавренов, И.М. Попов. Советский союз в локальных войнах и конфликтах

http://militera.lib.ru/h/lavrenov_popov/06.html

ОБРАЗОВАНИЕ ГДР

1 октября Советское правительство направило правительствам США, Великобритании и Франции ноту, в которой изложена позиция Советского Союза в отношении положения в Германии, создавшегося ныне в связи с образованием 20 сентября с. г. сепаратного правительства в городе Бонне (западная часть Германии). При этом Советское правительство заявило, что создание боннского сепаратного правительства является грубым нарушением Потсдамских решений, согласно которым правительства СССР, США, Великобритании и Франции взяли на себя обязательство рассматривать Германию как единое целое и содействовать ее преобразованию в демократическое и миролюбивое государство, а также обязательство по заключению мирного договора с Германией.

(…)

На пути восстановления единства Германии создан теперь целый ряд препон. Кому, например, не ясно, что созданное в Бонне марионеточное "правительство" не может служить делу восстановления единой, демократической, миролюбивой Германии? Образование боннского правительства направлено, напротив, на углубление раскола Германии.

В этих условиях нельзя не признать законным стремление германских демократических кругов взять в свои руки восстановление единства Германии и ее возрождение на демократических и миролюбивых началах. Именно в этом Советское правительство видит смысл решений Немецкого Народного Совета о введении в действие конституции Германской Демократической Республики и об образовании в Берлине Временного правительства Германской Демократической Республики.

(…)

В связи с указанными решениями Немецкого Народного Совета Советское правительство решило передать Временному Правительству Германской Демократической Республики функции управления, принадлежавшие до сего времени Советской Военной Администрации.

Вместо Советской Военной Администрации в Германии будет создана Советская Контрольная Комиссия, которая будет иметь своей задачей контроль за выполнением Потсдамских и других совместных решений четырех держав в отношении Германии.

Заявление Главноначальствующего советской военной администрацией Германии генерала армии Чуйкова В. И. в связи с решениями Немецкого Народного Совета о введении в действие Конституции Германской Демократической Республики и об образовании в Берлине Временного Правительства Германской Демократической Республики, 11 октября 1949 г.

Обложка: Жители Берлина наблюдают за посадкой «изюмного бомбардировщика»C-54 в аэропорту Темпельхоф. 1948 год.

Источник: ttps:// commons.wikimedia.org