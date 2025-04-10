Первые племена и цивилизации в Палестине Первые поселения на территории Палестины появились в эпоху палеолита, то есть древнего каменного века. Здесь проживали различные племена, занимавшиеся охотой, рыболовством и собирательством. На чтение: 5 минут

Первые поселения на территории Палестины появились в эпоху палеолита, то есть древнего каменного века. Здесь проживали различные племена, занимавшиеся охотой, рыболовством и собирательством.

Одной из первых цивилизаций, возникших на территории Палестины, была шумерская цивилизация, которая возникла в Месопотамии (современный Ирак) в IV тысячелетии до н. э. Шумеры основали свои колонии на побережье Средиземного моря, в том числе в современном Израиле и Палестине.

Следующей крупной цивилизацией, появившейся на территории Палестины, были египтяне. Египетские фараоны начали захватывать земли на востоке, в том числе Палестину. В XIII веке до н.э. фараон Тутмос III завоевал большую часть Палестины и Сирии.

Также на территории Палестины в бронзовом веке существовали другие цивилизации, такие как ханаанеи, хетты и митаннийцы. Однако они не смогли противостоять натиску более мощных держав того времени и были поглощены ими.

Наконец, в железном веке на территории Палестины возникли несколько государств, таких как Израильское царство, Иудейское царство и другие.

Климатические условия Древней Палестины были весьма благоприятными: страна располагалась на восточном побережье Средиземного моря, что обеспечивало доступ к его ресурсам, а долина реки Иордан была покрыта лесами, а Заиорданье — богатыми пастбищами, что способствовало развитию скотоводства. Кроме того, земледелие в Палестине было очень успешным благодаря плодородным почвам и благоприятному климату. Таким образом, местные жители в основном занимались земледелием, используя медные орудия труда, и скотоводством.

Но жизнь жителей древней Палестины была не спокойной: их соседи-филистимляне постоянно пытались захватить эти плодородные и богатые земли.

В период бронзового века, III—II век до н.э., на территории Палестины возникло множество царств различного размера. Некоторые из них были завоеваны египетскими фараонами и стали платить им дань. Позже на смену египетским фараонам в Палестину пришли новые завоеватели — филистимляне и еврейские племена. Вначале произошло вторжение с запада с островов Эгейского моря. Это были загадочные “народы моря”, среди которых были и филистимляне. Они обосновались в прибрежных районах Палестины и принесли с собой новые погребальные обряды, расписную керамику в микенском стиле и передовые методы строительства из камня. Другой новой этнической группой, появившейся в это время в Палестине, были евреи. Они изначально обосновались в небольших поселениях в центральных горных районах. Скорее всего, евреи были кочевниками, которые ранее занимались земледелием.

Период железного века стал временем расцвета единого Израильского царства, которое достигло своего пика при царе Соломоне. До него правили Саул и Давид. Он построил в столице Иерусалиме знаменитый Иерусалимский храм. После его смерти царство разделилось на два государства. Также к этому моменту филистимляне уже были вытеснены с прибрежной равнины. Об успехах израильтян того времени свидетельствуют археологические находки, такие как технологии изготовления керамики и обработки железа, фигурные изделия из слоновой кости, печати и литературные памятники, среди которых особенно выделяется еврейское Священное Писание.

Термин «Палестина» имеет долгую и сложную историю, с истоками, уходящими корнями в древние времена. Название “Палестина” происходит от древнееврейского слова “пелешет”, что означает “земля филистимлян”. В Ветхом Завете Палестина упоминается как земля, где поселился Авраам. В период между заветами название “Палестина” начало ассоциироваться с названием “Филистия”, которое дали этой территории филистимляне – древний народ, которые происходили из района Эгейского моря и поселились на восточном побережье Средиземного моря, в районе современной сектора Газа и Израиля, примерно в XII веке до н.э. Филистимляне были одними из важнейших противников древних израильтян в библейские времена.

В 63 г. до н.э., после завоевания Палестины римским полководцем Помпеем, она стала римской провинцией под названием “Сирия Палестина”. В этот период Палестина стала местом распространения христианства и родиной христианства. Название “Сирия” осталось на некоторых картах до XIX века.

После разделения Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую) в 395 году, Палестина осталась в составе Византии. В 636 году Палестина была завоевана арабами и стала частью халифата Омейядов, а затем Аббасидов.

В этот период в арабском мире Палестина стала известна как “Фаластын”.

С 1098 по 1187 год Палестина находилась под контролем крестоносцев, которые основали здесь несколько королевств. После завоевания Иерусалима Салах ад-Дином в 1187 году, название “Палестина” стало ассоциироваться со всей территорией от Египта до Дамаска, включая Иерусалим и его окрестности.

Во времена Османской империи в 1516-1918 годах название “Палестина” продолжало использоваться для обозначения территории, включающей в себя Иерусалим, Иорданскую долину и часть Синая.

Современный термин “Палестина”, обозначающий территорию, был введен британцами после окончания Первой мировой войны. В 1922 году они разделили эту территорию на две части - “Палестина” под управлением Великобритании и “Трансиордания” под управлением эмира Абдаллы.

Таким образом, название “Палестина” произошло от названия “Филистия” и первоначально обозначало территорию, населенную филистимлянами.

О материальном прошлом региона вы узнаете из статьи Археология Древней Палестины