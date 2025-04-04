История появления первого назначенного "западом" врага "свободного мира" После падения Ассирийской империи в конце VII века наиболее сильными государствами были Мидия, Лидия и Вавилон. Вавилон стал самым могущественным центром Азии. Ему подчинились Сирия, Палестина и Финикия. На чтение: 5 минут

После падения Ассирийской империив конце VII века наиболее сильными государствами были Мидия, Лидия и Нововавилонское царство. Вавилон стал самым могущественным центром Азии. Ему подчинились Сирия, Палестина и Финикия. В течение длительного времени, Нововавилонское царство было сильнейшим и возможно какой-то момент крупнейшим государством на территории Междуречья. Но в VI веке господство Вавилона сменилось господством Персидской державы.

На западе Малой Азии располагалась Лидия -«золотая земля» между Эгейским, Средиземным и Черным морями. Лидия обрела свое богатство благодаря активной торговой деятельности и богатым залежам золота. По легендам, именно там впервые начали впервые стали чеканить монеты. Столица Лидии– город Сарды. Последний правитель Лидии - Крёз, обладал таким огромным состоянием, что и по сей день существует поговорка “богат как Крёз”.

Восточнее Лидии находилось третье великое царство — Мидия. Оно располагалось на высоком Иранском нагорье в восточной части Междуречья. Столицей Мидии был город Экбатана. Природно-климатические условия этого региона были весьма суровыми, поскольку большая часть нагорья находилась под властью знойных пустынь и степей. В состав Мидии входили разные племена, но некоторые из них, насколько мы можем судить, подчинялись местному правителю исключительно номинально. Одним из таких племён были персы, жившие рядом с Персидским заливом. Горы и земли персов были богаты природными ископаемыми, а плодородные долины могли обеспечить богатый урожай. С давних времен персы имели доступ к глине, камню, металлам и другим необходимым для жизни ресурсам. В дополнение к земледелию и обработке металлов, коневодство служило важным занятием для персидского народа.

В середине VI века до н. э. Кир II Великий поднял восстание против Мидии и разрушили её. Покорив Мидию, КирII продолжал свои завоевания и подчинял себе всё новые территории и народы.

Царь Кир II Великий был основателем древнеперсидской монархии и происходил из рода Ахеменидов. Он был сыном перса Камбиса и Манданы — дочери мидийского царя Астиага. Но в 553 г. до н.э. Кир восстал против своего деда и овладел его престолом.

После завоевания Мидии Кир II со своей армией пошел дальше на запад — на Лидию. В то время держава персов угрожала всему Среднему Востоку. В 547 до н.э. царь Лидии Крёз возглавил армию, направленную против царя Кира, в которую входили лидийцы и наёмники.. Существует легенда, что оракул предсказал лидийскому царю, что «если царь пойдёт на персов, он сокрушит великое царство». Обрадовавшись такому известию, Крёз даже не спросил у оракула, о каком именно государстве он говорил. Персы одержали победу. Кир и его армия преследовали Крёза до самой Лидии и там захватили его в плен.

Далее Кир II направился в Нововавилонское царство. Персы разгромили его и начали осаду их неприступной столицы. Жители Вавилона были готовы к осаде, запасов еды и воды в городе было много. Для того, чтобы захватить крепость, Кир, по версии Геродота, схитрил — он увидел, что через город протекает река Евфрат и сказал своим солдатам копать канал, чтобы отвести воду в другое русло. Персидская армия использовала обмелевшее русло реки, чтобы попасть в город. В 539 году до н. э. Кир величественно вошёл в побежденный Вавилон.

Согласно легенде, во время осады вавилонский царь Валтасар устроил роскошный праздник для тысяч знатных людей. Они пили вино из драгоценных сосудов, которые когда-то силой забрали из Иерусалимского храма, и славили своих богов. Веселящийся царь прекрасно понимал, что это — священная посуда, из которой нельзя пить, но опьянев от вина и гордыни, решил показать, как он велик и могуч, что не боится самого Бога. Как вдруг в воздухе появилась огненная рука и написала на стене зала загадочные слова: «Мене, мене, текел, упарсин». Валтасар изменился в лице, пришел в ужас от такого зрелища. Он вызвал своих мудрецов, пообещал огромную награду за разъяснение этих слов, но никто из них не смог объяснить эту надпись. Тогда они вспомнили о плененном еврейском пророке Данииле. Позвали его, и он смог истолковать загадочный текст. «Исчислено царство твоё, взвешено и отдано персам» - так объяснил Даниил смысл трех загадочных слов. В ту же ночь погиб Валтасар, последний правитель вавилонский, а город был захвачен персами. И по сегодняшний день используется выражение «Валтасаров пир» — символ беззаботного веселья накануне неминуемой беды.

Империя Кира становилась все больше и больше. Значительную роль в этом играла сильная персидская армия того времени. А простой и непритязательный образ жизни персов поддерживал их силу, делая их здоровыми и выносливыми. Как свидетельствуют древнегреческие историки, персы учили своих детей всего трем вещам: верховой езде, стрельбе из лука и честности. Они вырастали отважными охотниками и воинами, а их честность поражала; это были «всадники, искусные в стрельбе из лука, страшные видом, ужасные в бою».

Со временем персы начали перенимать и обычаи покоренных мидян. Они стали носить шерстяные рубашки с длинными рукавами, головные повязки (тиары), кафтаны, широкие штаны. Вместо шкур животных они стали надевать роскошные одежды пурпурного цвета, появилось изысканное оружие, ковры, золотые серьги, ожерелья, браслеты и дорогие перстни; у египтян они переняли чешуйчатый панцирь, у вавилонян — их привычку румянить лицо, натирать тело ароматическими маслами, тщательно укладывать волосы и бороду. Исчезла строгая система воспитания, а вместе с ней и старый, простой образ жизни персов. На их месте возникли новые обычаи народов, покоренных ими. При этом они уважали законы и обычаи побежденных, уважали их веру.

Ни одному военачальнику до этого не удавалось добиться такого количества значительных побед, как Киру Великому. До него ни одному царю не удавалось владеть столь обширной империей. В истории народов Востока основатель империи Ахеменидов запомнился как мудрый и справедливый правитель, который по этой причине и получил прозвище Великий.

В 530 году до н. э. Кир начал военный поход против массагетов - кочевых общин, населявших степи к северу от Гирканского царства и к востоку от Каспийского моря. Эти общины неоднократно совершали разбойничьи набеги на территории Персидской империи. Для устранения угрозы таких нападений, Кир первоначально построил на самом северо-востоке своей империи ряд военных укреплений. Но во время сражения к востоку от реки Амударья, на самом северо-востоке его огромной империи, он потерпел сокрушительное поражение от массагетов и был убит.

Геродот описывает, что сначала Кир хитростью захватил лагерь массагетов и уничтожил их. Но затем основные силы массагетов во главе с царицей Томирис нанесли персам крупное поражение, а отрубленная голова Кира была брошена в мешок, наполненный кровью, чтобы жаждавший новых завоеваний владыка Персии наконец-то мог насытиться кровью.

Тело его было перенесено в столицу - Пасаргады и захоронено в знаменитом склепе предков. Кир навсегда остался в народной памяти, как идеальный образец царя и человека, и высоко почитался древнегреческими историками. Ему были воздвигнуты величественные памятники. Рядом со вторым древним центром Персидской империи, Персеполем сохранились руины гробницы с барельефом царя Кира, созданным по приказу сына Кира, Камбиса, с надписью: “Я Куруш, царь Ахеменид”.

Согласно рассказам древних историков, во время своего восточного похода Александр Македонский посетил гробницу персидского правителя. В мавзолее его воины увидели бальзамированное тело Кира, облаченное в драгоценные одежды и покоящееся на богато украшенном коврами смертном одре, окруженное золотыми кувшинами, украшениями и оружием. Александр поручил своему приближённому Аристобулу следить за сохранностью усыпальницы своего великого предшественника.

Империя Ахеменидов - одна из самых могущественных и длительно существовавших империй в мировой истории. Правящую династию основал Ахемен - вождь союза персидских племен. Его потомок, Кир II Великий, создал династию правителей древнеперсидского государства Ахеменидов (559 - 329 годы до н.э.). Империя Ахеменидов под управлением Дария I достигла своего наивысшего расцвета, охватывая большую часть Ближнего и Среднего Востока. Страна отличалась организованностью и централизацией власти, объединяя множество народностей и культур под руководством мощного административного аппарата. Армия Ахеменидов обладала большой мощью, позволявшей расширять границы империи и подчинять новые народы. Империя была известна относительной терпимостью к разным религиям и культурам, что было одной из ее ключевых особенностей. Ключевой религией считался зороастризм, который персидские правители распространяли с переменным успехом. Долгие годы единство страны и политика правителей способствовали благоприятному развитию городов, а также развитию торговли и сельскохозяйственного производства.

Вторым царем древней Персии был Камбис, сын Кира. Во время своего правления он продолжил завоевания отца и расширил границы своего царства, покорив Египет и часть Эфиопии в 525 г. до н. э., после чего провозгласил себя фараоном. Согласно некоторым источникам, он совершил самоубийство. После его смерти власть в Персии захватил мидийский маг Гаумата, который выдавал себя за младшего сына Кира. Однако несколько месяцев спустя его сверг Дарий, представитель более молодой ветви Ахеменидов.

Дарий Iбыл самым влиятельным правителем Персии. Он управлял страной с 522 по 486 год до н. э. и принадлежал к династии Ахеменидов, к которой также относились Кир и Камбис. Дарий укрепил власть Ахеменидов и сформировал структуру управления государством. До его правления Персидская империя, значительно расширившись, не была объединена. Она состояла из отдельных регионов и народов. Дарий стал первым из царей, кто решил создать основы государственности. Он , в целом, сохранил языки, религии, законы и традиции каждого из покоренных народов, а также их нравы и обычаи. Однако надо всем этим поставил единое правительство. Персидская империя делилась на сатрапии - территории, которые значительно превышали по размерам прежние провинции и включали земли целых государств со схожими языками и культурой. Во главе каждого из них стоял сатрап, как правило, из персов, ответственный перед царём. Реформы, проведенные Дарием, были направлены на концентрацию власти в его руках.

Когда Персидской империей руководил Дарий, она была невероятно огромной, и количество её жителей оценивается, впрочем весьма приблизительно, в 50 миллионов человек. Ориентировочно, в то время это число было равно половине всего населения мира.

Дарий обладал безграничной властью, только он мог носить одежды из пурпура. Любые высокопоставленные чиновники страны вынуждены были выражать ему почтение, падая ниц. Никто из правителей не обладал таким количеством золота и столь великолепными дворцами, как Дарий.Личная охрана персидского царя состояла из десяти тысяч прекрасно обученных и вооружённых воинов, «бессмертных». Их число было постоянным: если кто-то выбывал, его немедленно заменяли другим.

Чтобы обезопасить себя от возможных восстаний, персидский правитель создал сеть тайных агентов и осведомителей («глаза и уши» царя), которые вели слежку за населением и сообщали ему о любых подготовках к заговору. Изменников жестоко наказывали.

Крупнейшие города древней Персии были соединены широкой дорогой, известной как Царская. Через каждые 20-30 километров вдоль нее были расположены станции с лошадьми и персоналом, что позволяло гонцам, меняя друг друга, быстро добираться до крупных городов, чтобы доставить важное сообщение или письмо.

Административной столицей империи при Дарии I стал город Сузы. Там располагалась царская администрация, контролирующая деятельность чиновников по всей стране. Была введена новая система налогообложения, согласно которой каждая сатрапия должна была выплачивать определенную сумму денежного сбора, размер которого зависел от количества обрабатываемых земель и их плодородия. Жители покоренных стран платили налоги. В казну империи ежегодно поступало множество тонн серебра из Египта и Вавилона. Только персам были предоставлены налоговые льготы, поскольку они считались господствующим народом. Главной же столицей империи Дарий сделал Персеполь («город персов») с его величественной крепостью в плодородной цветущей долине. Здесь располагались роскошный царский дворец, а также сокровищница и усыпальница персидских царей. Персеполь оставался официальной столицей до конца империи.

После 517 г. до н.э. Дарий провел денежную реформу, введя единую монетную систему. Основой этой системы стал золотой «дарик». Только царский монетный двор имел право чеканить монеты, и благодаря неизменно высокому качеству золота «дарик» на протяжении многих веков считался самой надежной валютой Востока.

В результате проведенных реформ в Вавилонии, Египте и других регионах была создана новая система управления, которая до окончания правления династии Ахеменидов практически не претерпела изменений.

Дарий умер в 486 г. до н. э. при подготовке к великой войне с греками. Он оставил после себя сильное государство и огромную империю. Могущество его царствования было безграничным, и его потомки продолжали править империей. Они не знали предела своей власти. Существует легенда, как сын Дария, Ксеркс, вздумал однажды бросить вызов разбушевавшейся стихии: он приказал бить плетьми разбушевавшееся море и кидать в него цепи, когда непогода разрушила построенную персами переправу через Геллеспонт. Но Персидская империя не была единой. Ее стабильность во многом зависела от личности правителя, которого все уважали и боялись. Да, после смерти Дария к власти пришли другие правители из династии Ахеменидов, но их звезда уже начала угасать. Хотя их империя все еще была огромной и могучей, качество их армии видимо ухудшилось, а управление осуществлялось не без проблем Боевой дух воинов ослабел, и они уже не были той закаленной и непобедимой силой, какой были при Кире Великом. И вот огромное Персидское государство не смогло покорить, греческие полисы, которые объединились перед лицом грозного врага. В конце-концов после множества войн, в которых удача то улыбалась, то отворачивалась от персов, великая империя Кира пала. Это произошло в IV веке до н.э., когда знаменитый Александр Македонский со своей армией вторгся в Персию и завоевал могущественную Ахеменидскую державу. Окончательно она прекратила своё существование в 329 году до н.э.

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