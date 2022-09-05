Памятник Дзержинскому: законность событий 1991-го года В 1991 году памятник Дзержинскому убрали с Лубянской площади. Но, как выяснилось, незаконно. На чтение: 3 минуты

В 1991 году памятник Дзержинскому убрали с Лубянской площади. Но, как выяснилось, незаконно.

В СМИ опубликованы материалы о проверке в 2021 году законности сноса памятника Ф.Э. Дзержинскому. Прокуратура Москвы в ходе проведения указанной проверки, в том числе с использованием архивов, установила, что нормативные документы о сносе памятника Ф.Э.Дзержинскому с Лубянской площади отсутствуют (письмо Прокуратуры г. Москвы №ПИ/17-12/75 от 17.12.2020).

ГОСРОЗЫСК требует принять решение о возбуждении уголовных дел по ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия», 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения и использования объектов культурного наследия», а также ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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Памятник на Лубянке

20 июля 1926 года после выступления на пленуме ЦК, посвящённом экономике СССР, Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому стало плохо. Вечером того же дня его не стало. Через четыре месяца Лубянскую площадь переименовали в честь Дзержинского. В советские годы «Железный Феликс» воспринимался как человек, боровшийся со шпионажем, разгулом преступности, детской беспризорностью. Как дальновидный партийный деятель, сыгравший большую роль в восстановлении экономики страны.

Через 10 лет было принято решение об установке памятника Феликсу Дзержинскому на одноимённой площади. Затем объявили конкурс на лучший проект. Участие приняла и Вера Мухина, автор знаменитого монумента «Рабочий и колхозница». Однако ей удалось занять лишь второе место. Выиграла же конкурс Сарра Лебедева, которая была лично знакома с Дзержинским.

В проекте Лебедева изобразила Феликса Эдмундовича в шинели, с чуть опущенной головой. Однако грянула Великая Отечественная война. И установление памятника пришлось отложить.

К идее вернулись уже в 1950-х годах. Создание монумента поручили Евгению Вучетичу, обладателю нескольких Сталинских премий. В тандеме с архитектором Григорием Захаровым он создал из бронзы фигуру и постамент общим весом одиннадцать тонн. Параллельно из фанеры построили макет монумента в натуральную величину. Вучетич и Захаров хотели убедиться, что памятник гармонично впишется в облик площади, а заодно и скорректировали размеры.

В День чекиста, 20 декабря 1958 года, состоялось торжественное открытие. На церемонию приехало очень много людей. Прибыли и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, член политбюро Леонид Брежнев, секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов, заместитель председателя Совета Министров СССР Дмитрий Устинов, а также другие государственные деятели. Почётными гостями являлись вдова Дзержинского, Софья, и его сын Ян.

Летом 1960-го года работе Вучетича присвоили статус «памятника искусства, подлежащего охране как памятник государственного значения». Это означало: бронзовый монумент Дзержинского нельзя перемещать или сносить без специального решения правительства.

События августа 1991 года

И вот наступил август 1991 года… Вечером 22 числа окончательно стало ясно, что путч, организованный ГКЧП, провалился. Для многих это стало сигналом к действию. Взбудораженный народ собрался возле здания КГБ на Лубянской площади, ведь одним из лидеров государственного переворота был председатель КГБ Владимир Крючков.

Манифестанты решили снести памятник собственными силами. Откуда-то из толпы появился трос. К монументу подъехал автобус. Поскольку одиннадцать тонн бронзы не так-то просто «уронить», с первого раза ничего не получилось. Примечательно, что за вандализмом наблюдали сотрудники милиции. Но именно наблюдали, не вмешиваясь в происходящее. По одной версии, стражи порядка просто не знали, что им делать - конкретного приказа не поступало. По другой, приказ как раз был, и поэтому милиционеры не пытались обуздать разгорячённую толпу.

Так или иначе, падение огромного и тяжёлого памятника могло привести к человеческим жертвам и даже обрушению подземного перехода под площадью. Под угрозой оказались и коммуникации станции метро «Лубянка». Необходимо было что-то предпринять. В дело вступил депутат Моссовета Сергей Станкевич. Он вышел к толпе и попросил народ прекратить самосуд и дождаться официального сноса памятника. Понимая, что люди не простят обман и во второй раз остановить их не удастся, представители власти сработали быстро.

Уже через три часа на Лубянскую площадь прибыла необходимая техника. И в ночь на 23 августа памятник сняли с постамента, погрузили и увезли к Центральному дому художника. В то время туда отвозили и другие памятники, которые вызывали негодование толпы в том волнительном августе...

Вне закона

Памятник Дзержинскому снесли по постановлению мэра Москвы, Гавриила Попова. Правда, на подобное решение у градоначальника не было соответствующих полномочий.

Проблема заключалась в том постановлении от 1960-го года. Плюс - в 1978 году в РСФСР был принят Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». И в 41-й статье документа говорилось, что «снос, перемещение, изменение недвижимых памятников истории и культуры запрещаются. Исключение из этого правила может допускаться лишь с особого в каждом отдельном случае разрешения Совета Министров СССР — в отношении памятников общесоюзного значения, Совета Министров РСФСР — в отношении памятников республиканского и местного значения».

Соответственно, мэр Москвы превысил служебные полномочия, когда подписал бумаги о демонтаже памятника Дзержинскому. О том, что была совершена ошибка, власти столицы знали. И уже осенью попытались её исправить. Президиум Моссовета издал постановление «О сохранении, переносе в запасники и размещении в специальной экспозиции мемориальных сооружений политико-идеологической тематики советского периода». Но с юридической точки зрения этот документ нарушал закон 1978-го года.

Под уголовную ответственность попали и участники сноса: статья 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей», а также статья 243.1 УК РФ «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов культурного наследия».

Получилось так, будто бы 22 августа 1991 года творение Евгения Вучетича перестало представлять собой ценность. Люди, ответственные за снос монумента, это понимали, но никто в открытую об этом не говорил. А демонтаж памятника оправдывали «августовским путчем» и волей народа. Однако, когда события улеглись, всё чаще стали появляться неудобные вопросы. Касались они, в основном, действий властей Москвы и милиции.

Проблему требовалось решить. Памятник Дзержинскому начали понижать в статусе. Причём делали это незаметно, без лишней шумихи. В мае 1997 года президент Борис Ельцин подписал указ, который перевёл монумент в категорию памятников местного значения. И в ноябре творению Вучетича присвоили такой статус.

Спустя десять лет памятник получил статус культурного наследия региона. Произошло это по Постановлению Правительства города Москвы. Так или иначе, статуя, которая сейчас находится в парке искусств «Музеон», всё ещё официально имеет значение для истории и культуры.

Именно за это и зацепились сторонники возвращения памятника на Лубянскую площадь. Было сделано обращение в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в правомерности действий, произошедших в далёком 1991-м году.

После тщательной проверки прокуратура сообщила, что снос памятника незаконен. Но это не гарантирует его возвращение на Лубянскую площадь. Дело в том, что жителям Москвы в 2021 году предложили участвовать в голосовании и выбрать памятник: либо Невского, либо Дзержинского. Но затем вмешался мэр столицы Сергей Собянин. Он предложил оставить площадь без изменений и остановить голосование, поскольку оно превратилось в поле боя людей различных политических взглядов. Мэр заявил: памятники «должны не раскалывать, а объединять общество».

И монумент Дзержинского по сей день находится в «Музеоне». До часа икс…

Обложка: panorama.pub