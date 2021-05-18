Памяти героев Первой мировой войны Ровно 104 года назад Германия, член Тройственного союза, объявила войну Российской империи. В день годовщины вступления России в Первую мировую войну Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество провели Международную Акцию Памяти. Память жертв и Героев Первой мировой войны почтили на воинском захоронении в городе Мурмелон-ле-Гран (Франция), а также в населенных пунктах Познань и Мронгово (Польша). Церемонии возложения цветов к памятникам Героям Первой мировой войны прошли и в ряде городов России – Туле, Липецке, Оренбурге, Пскове, Саранске, Калининграде. В Москве памятные мероприятия прошли в Мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны, где Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и Министр культуры... На чтение: 2 минуты

Ровно 104 года назад Германия, член Тройственного союза, объявила войну Российской империи. В день годовщины вступления России в Первую мировую войну Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество провели Международную Акцию Памяти. Память жертв и Героев Первой мировой войны почтили на воинском захоронении в городе Мурмелон-ле-Гран (Франция), а также в населенных пунктах Познань и Мронгово (Польша). Церемонии возложения цветов к памятникам Героям Первой мировой войны прошли и в ряде городов России – Туле, Липецке, Оренбурге, Пскове, Саранске, Калининграде.

В Москве памятные мероприятия прошли в Мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны, где Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и Министр культуры РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский возложили цветы к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов».

Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны, расположенный в районе Сокол на севере Москвы, имеет длинную историю. В 1914 году городскими властями было принято решение о создании на месте сада села Всехсвятского Братского кладбища для захоронения погибших в Первой мировой. Открытие кладбища состоялось уже в 1915 году. В часовне неподалеку Епископ Можайский Димитрий отслужил панихиду, а после состоялись похороны пяти погибших воинов. После начала революции статус кладбища был фактически изменен. Здесь начали хоронить и жертв политических репрессий, и воинов РККА, и белогвардейцев. В 1925 году кладбище закрыли для захоронений, а в 1932 году его ликвидировали, разбив на его месте парк. И только в 90-е годы началась работа по возвращению парку его мемориального значения, которая завершилась в 2004 году. Приурочено это было к 90-й годовщине начала Первой мировой войны.

В том же 2004 году в парке был открыт обелиск «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов». Обелиск состоит из массивного основания, на котором стоит колонна. На вершине колонны – парящий бронзовый сокол. В центральной части колонны находится небольшой прямоугольный выступ, на котором золотой краской начерчен символ – «Всевидящее Око». На основание памятника нанесена надпись: «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов». Автор скульптурной части памятника – А. А. Пирогов.

Владимир Мединский и Сергей Нарышкин вместе с гвардейцами Преображенского полка возложили венок к монументу, а затем подойти к обелиску, чтобы почтить память погибших, смогли все желающие.

После обелиска памятные мероприятия прошли в часовне Спаса Преображения, где в 2015 году были перезахоронены останки великого князя Николая Николаевича (младшего), бывшего в годы Первой мировой войны Верховным Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи, и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны. Пришедшие зажгли поминальные свечи.

Также собравшиеся смогли поклониться частичке земли, привезенной сюда из Калининградской области. Там во время Первой мировой погибали наши воины, там они покоятся и по сей день.

По словам Министра культуры РФ, Председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского , память о сотнях тысяч героев, отдавших жизнь за Россию, долгое время «была забыта и вычеркнута из истории», но теперь она возвращается.

– Пять лет назад по инициативе Президента была предпринята целая программа по возвращению Героев Первой мировой войны в нашу историческую память. Появились первые художественные произведения, научные исследования, документальные фильмы. Всего по стране и за рубежом открыто 20 памятников и мемориалов, – отметил Владимир Мединский.

Позже памятные мероприятия прошли и на Поклонной горе, где 1 августа 2014 года при участии Президента России Владимира Путина Российским военно-историческим обществом был открыт первый общенациональный памятник героям и жертвам Первой мировой войны. Автор монумента – Народный художник России Андрей Ковальчук.

С портретами Героев Первой мировой войны в этот день прошли воспитанники Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского и курсанты МОО «Вятичи» им. Героя России И. В. Марьенкова.

Выступление Владимира Мединского

Выступление Юрия Петрова

Выступление Михаила Мягкова

Цветы к подножию памятника Героям Первой мировой войны возложили: Министр культуры РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский , референт заместителя Министра обороны РФ Александр Кирилин , Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин , исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский , Директор Института российской истории РАН Юрий Петров , Директор Музея Победы Александр Школьник , Посол по особым поручениям МИД России, Председатель научного совета РВИО Владимир Чуров , а также Народные художники России: Андрей Ковальчук , Василий Нестеренко и Салават Щербаков.