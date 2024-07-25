Отражен общий штурм Порт-Артура 26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый – общий – штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 тысяч). Ее командующий впоследствии совершил харакири. На чтение: 3 минуты

УСТУПЛЕН РОССИИ

В конце 1897 г. русская эскадра заняла Порь-Артур, а 15 марта 1898 г. в Пекине подписано уполномоченными России и Китая соглашение, в силу которого Порт-Артур и Талиенван с соответствующими территорией и водным пространством, уступлены в пользование России на 25-летний срок, который по обоюдному согласию может быть продолжен; вместе с тем России предоставлена постройка железнодорожной ветви на соединение этих портов с сибирской магистралью. Порт-Артур решено сделать военным портом.

К началу войны 1904-1905 гг. был почти закончен фронт приморских батарей, числом 22; 9 были из бетона, остальные временные.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1907

МАТРОСЫ ПРОТИВ САМУРАЕВ

Порт-Артур расположен на южной оконечности Ляодунского полуострова. Ляодун соединяется с материком узким (всего 3 версты) перешейком у Цзиньчжоу, в 50 верстах от Артура. Если сравнить Ляодун с Крымом, а Порт-Артур с Севастополем, то Цзиньчжоу - Перекоп…

В первых числах ноября армия Ноги усилилась новой (7-й) пехотной дивизией. 13 ноября (ст.ст.) генерал Ноги предпринял четвертый - общий - штурм Артура. Удар был направлен с двух сторон - на Восточный фронт, где свелся к отчаянному, бешеному натиску, и на Высокую, где разыгралось девятидневное генеральное сражение всей осады.

Штурм 13-го был отбит и на Восточном фронте и на Высокой. Тогда Ноги, решивший нанести окончательный удар Артуру ночной внезапной атакой в разрез между Восточным и Северным фронтами, вызвал на это дело всех храбрецов своей армии. Собралось 3100 охотников - достойных потомков ронинов и самураев — назвавших себя «отрядом белых помочей».

В ночь на 14 ноября «отряд белых помочей», собравшись у Кумирненского редута, без выстрела ринулся в штыки, овладел Курганной батареей и вышел в тыл Восточного фронта, Порт-Артур повис на волоске... Но тут перед японским отрядом, словно из-под земли, выросла полурота русских моряков - 80 человек, ринувшихся на них с горы в приклады в кромешной темноте. Натиск этой горсти героев был настолько неожидан, стремителен и неистов, что ошеломленный отряд дал тыл. Крепость была спасена этими внуками «благодетелей» Хрулева. Белые помочи служили японцам для распознавания друг друга в темноте. Геройской морской полуротой командовал лейтенант Мисников, японским отрядом - генерал Накамура.

Керсновский А.А. История Русской армии. Защита Порт-Артура. М., 2006

ЧЕТВЕРТЫЙ ШТУРМ

Когда стало ясно, что штурм восточных укреплений не дал никаких результатов, огонь осадной артиллерии был перенесен на Курганную батарею; сотни снарядов в течение двух с половиной часов падали в ее расположение. Разрушения на батарее были огромные: все закрытия уничтожены, подбито много орудий, роты понесли потери.

В 6 1/2 часов вечера Накамура отдал приказ выступать. К Курганной батарее солдаты противника подошли в темноте незаметно и были случайно обнаружены на подступах прожектором с Кладбищенской батареи. Сразу же артиллерия крепости открыла огонь. Однако, не обращая внимания на потери, японцы, не стреляя, шли прямо к цели. В последнюю минуту на Курганной пробили сигнал тревоги, и не успели еще люди занять свои боевые места, как японцы перебрались через бруствер и появились у орудий. Дежурный у одного орудия с криком «японцы!» упал, сраженный прикладом, но, падая, успел дернуть за вытяжной шнур, и пушка, заряженная картечью, выстрелила. Сразу же начали стрельбу в упор по японцам и другие уцелевшие орудия. В ход пошли гранаты и штыки, но число японцев не уменьшалось, а увеличивалось: они начали было уже теснить защитников, но в бой вступила находившаяся в резерве рота моряков, и неприятель был отброшен за бруствер.

Накамура, перегруппировав свои потрепанные силы, снова бросил их в атаку. Он не заметил, что в критический момент боя на его фланге и в тылу со стороны укрепления № 3 появились три десантные роты моряков с «Победы», «Пересвета» и «Баяна». 500 матросов с хода ударили в штыки. Через несколько минут началось паническое бегство остатков отряда Накамура. Сам генерал был ранен и, пользуясь темнотой, едва удрал с остатками отряда от преследовавших его матросов.

Ночным боем на Курганной закончился первый этап четвертого штурма крепости. Наутро только перед батареей было обнаружено убитыми 37 офицеров и 743 солдата противника; из них 150 сгорели на электрической изгороди, которая была оборудована минным офицером броненосца «Пересвет» лейтенантом Кротковым. Это было обычное проволочное заграждение, через которое был пущен ток высокого напряжения.

За один день неприятель потерял до 4500 солдат. Большие потери были и у русских. Некоторые роты в этот день перестали существовать. В 3-й роте 25-го полка остались раненый командир, зауряд-прапорщик, унтер-офицер и один солдат. Моряки 26 ноября потеряли 417 человек убитыми и ранеными.

Сорокин А. И. Оборона Порт-Артура. Четвертый штурм крепости. М., 1952

ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА 1904-05

- оборона русскими войсками и силами флота 27.01(9.02).1904 – 20.12.1904(2.01.1905) приморской крепости Порт-Артур (Люйшунь) в русско-японской войне 1904-05. В ночь на 27 января японские миноносцы внезапно, до объявления войны, атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура, и вывели из строя 2 броненосца и 1 крейсер. Попытки главных сил японского флота (вице-адмирал Х. Того) утром 27 января уничтожить эскадру и 11 (24) февраля заблокировать её на внутреннем рейде Порт-Артура успеха не имели. 22 апреля (5 мая) севернее Порт-Артура высадилась японская 2-я армия, которая в начале июня, нанеся русским войскам поражения у Цзиньчжоу и Вафангоу, отрезала Порт-Артур от русской Маньчжурской армии. Кроме того, японцы высадили новую 3-ю армию (48 тыс. чел., 386 орудий; ген. М. Ноги), которая 17 (30) июля начала осаду Порт-Артура с суши. Крепость обороняли гарнизон (42 тыс. чел.) и до 12 тыс. моряков, 646 орудий (генерал-лейтенант А.М. Стессель), которые отразили 4 штурма врага: 6-11 (19-24) августа, 6-9 (19-22) сентября, 17 (30) октября, 13-22 ноября (26 ноября - 5 декабря). Но 2 (15) декабря погиб организатор Порт-Артурской обороны генерал-лейтенант Р.И. Кондратенко (начальник сухопутной обороны крепости), что крайне негативно отразилось на дальнейших событиях. Русская эскадра в конце ноября была уничтожена японской артиллерией. 20 декабря Стессель сдал Порт-Артур. Потери сторон: русские - ок. 27 тыс. чел. убитыми и ранеными; японцы - св. 110 тыс. чел. и 15 кораблей; ещё 16 кораблей были сильно повреждены. В ходе Порт-Артурской обороны получила значительное развитие оборона с применением долговременный инженерных сооружений и различных заграждений, стрельба артиллерии с закрытых огневых позиций, минное оружие, в т.ч. и на море, взаимодействие сухопутных войск с флотом. Она также показала, что длительная оборона приморской крепости возможна только при условии её тесного взаимодействия с флотом и сухопутной армией.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ночь с 7 на 8 августа 1941 года полковник Е.Н. Преображенский во главе флагманского экипажа участвовал в нанесении первого бомбового удара по военным объектам столицы гитлеровской Германии - Берлина. Полк под его командованием в августе-сентябре в 7 групповых налётах 1941 года выполнил 52 боевых вылета на Берлин, дошли до цели и отбомбились по Берлину экипажи 33-х самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года полковник Преображенский Евгений Николаевич удостоен звания Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С апреля 1945 года - заместитель командующего, а с февраля 1946 года - командующий ВВС Тихоокеанского флота. Отличился в советско-японской войне, подготовив и лично возглавив рейд отряда гидросамолётов в Порт-Артур. Приводнившись в гавани, экипажи высадили десант моряков, которые заняли порт и разоружили японский гарнизон.

Герои страны

22 августа 1945 года, в соответствии с распоряжением командующего фронтом от 18 августа по захвату портов на Ляодунском полуострове, в Порт-Артуре был высажен авиадесант от 9-го гвардейского механизированного корпуса во главе с заместителем начальника оперативного отдела штаба корпуса гвардии майором И.К. Белодедом. После высадки десант, насчитывавший 200 человек, захватил портовые сооружения, крупные склады и базы и разоружил гарнизон в составе более 5 тыс. солдат, офицеров и генералов. Один из японских офицеров торжественно передал И.К. Белодеду тяжелую связку ключей от Порт-Артура, отобранного в начале века Японией у России. К вечеру 23 августа в город прибыла 21-я танковая бригада 6-й гвардейской танковой армии во главе с подполковником И.Л. Третьяком, а еще через два дня в порт вошли корабли советского Тихоокеанского флота.

Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». Том пятый. Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией

Обложка: Худяков Л.В. Отражение штурма Порт-Артура 27 июля (9 августа) 1904 г. 1937 г. Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург).

Источник: https://navalmuseum.ru