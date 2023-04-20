Откуда взялись пожарские котлеты? В нашей стране набирает популярность – гастрономический туризм... На чтение: 1 минута

В нашей стране все больше набирает популярность модное туристическое направление – гастрономический туризм. Ведь это так здорово – полежать в какой-нибудь теплой стране на пляже и в свободное от этого занятия время познакомиться с ее экзотическими кулинарными традициями. Но так ли обязательно отправляться в гастрономический тур за тридевять земель? Может быть, что-то интересное поджидает нас на родине?

Конечно, поджидает! Например, в Смоленске проходит фестиваль вкусной еды «Ложка и кружка», в Калининградской области – фестиваль рыбной гастрономии, в Ярославской – фестиваль «Великая ростовская уха», в Астрахани – День арбуза. А в Тверской области проводится фестиваль «У Пожарского в Торжке…», о котором мы расскажем поподробнее.

Все началось еще в позапрошлом веке. Именно тогда котлеты из трактира Пожарского в Торжке стали широко известны во всей России. Легенда приписывает авторство этого блюда Дарье Пожарской, дочери хозяина трактира. Она позаимствовала рецепт у проезжего француза – настолько бедного, что за постой он мог расплатиться одним лишь рецептом.

Еще поговаривали, что как-то раз в трактире остановился император Александр I, и ему очень захотелось котлет из телятины. Телятины на тот момент не оказалось, и смекалистые трактирщики зажарили царю под видом телячьих котлет куриные. Императору котлеты очень понравились, после чего блюдо и стало местной достопримечательностью.

Дела у Пожарского стали налаживаться, в Торжке он открыл гостиницу, в которой останавливались многие известные люди того времени: Гоголь, Тургенев, Островский…

Александр Сергеевич Пушкин, регулярно проезжавший из Петербурга в Москву и обратно, прекрасно знал особенности придорожных заведений и в письме к своему другу Соболевскому предлагал своеобразный кулинарный путеводитель, где и что заказывать.

А знаменитое четверостишие Пушкина до сих пор украшает мемориальную доску на трактире Пожарского:

«…На досуге отобедай

У Пожарского в Торжке,

Жареных котлет отведай

И отправься налегке…»

Обложка: Пожарская котлета и картофель с маслинами в новосибирском кафе «Оливка». Фото: К.Артём.1 CC BY-SA 4.0

Источник: https://commons.wikimedia.org