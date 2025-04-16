Откуда началась Греция: Кикладская цивилизация Древняя Греция стала одним из важнейших источников формирования современной европейской культуры, но долгое время об истоках самой древнегреческой цивилизации было известно крайне мало. На чтение: 5 минут

Древняя Греция стала одним из важнейших источников формирования современной европейской культуры, но долгое время об истоках самой древнегреческой цивилизации было известно крайне мало. Только благодаря открытиям археологов, лингвистов и генетиков XIX–XXI вв. перед нами предстал удивительный мир Крита, Микен, Трои.

Море и суша

Главным географическим фактором формирования древнегреческой цивилизации стало Эгейское море. Богатое бухтами, заливами и островами побережье востока Балканского полуострова и запада Малой Азии благоприятствовало раннему развитию мореходства, торговых связей и культурного обмена. Во всей Греции нет места, удаленного от моря более чем на 100 км, а в открытом море – точки, удаленной от суши более чем на 60 км. По этой причине даже примитивные суденышки древних мореплавателей могли двигаться от острова к острову, не теряя из виду землю. По этим островам культура древних цивилизаций Востока продвигалась в Европу.

Юг Балканского полуострова представлял собой горную систему, которая разделяла сушу на отдельные внутренние и прибрежные равнины. Подобная изоляция способствовала сложению множества независимых городов-государств (полисов). Вплоть до македонского завоевания IV века до н.э. Греция, имея общее культурное пространство, оставалась политически раздробленной, лишь изредка объединяясь в крупные союзы под властью Спарты, Афин или Фив.

Средиземноморский климат с жарким и сухим летом, мягкой и влажной зимой давал возможность для выращивания обильного урожая оливок, винограда, овощей, фруктов и злаков. На холмистых равнинах пасли скот, преимущественно овец и коз. Лесистые горные склоны служили источником древесины для строительства домов и кораблей. В совокупности моря с обилием островов, плодородные равнины и горные склоны создали уникальную среду для появления одной из величайших цивилизаций древнего мира.

Истоки

В III тысячелетии до н.э. территорию материковой Греции занимали племена элладской культуры. Именно тогда в Эгейском регионе зародилась металлургия. Наиболее ранние свидетельства выплавки меди находят на Кикладских островах и острове Лемнос. К середине тысячелетия выплавка меди и бронзы распространилась по всей материковой Греции. Считается, что основным догреческим населением Греции являлись пеласги, принадлежавшие к хетто-лувийской группе индоевропейских языков. Впрочем, это мнение оспаривается многими учеными, и вопрос нельзя считать решенным.

Особо важное место на первых этапах древнейшей истории Эгейского региона занимал Кикладский архипелаг. Археологи считают, что он был заселен в конце V тысячелетия до н.э., а в III тысячелетии до н.э. кикладцы достигли высокого уровня мореходства. Они строили парусные корабли с килем и веслами, позволявшие заниматься торговым мореплаванием между Грецией, Критом и Анатолией. Помимо оборудованных портов, археологи нашли на Кикладах укрепленные крепости в глубине островов (Филакопи на Мелосе, Халандриани на Сиросе), что позволяет сделать вывод о не всегда мирной жизни кикладцев.

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