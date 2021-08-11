Открытие Музея истории военной комендатуры 21 февраля 2019 года на Басманной улице в Москве состоялась торжественная церемония открытия Музея истории военной комендатуры. Музей был открыт по инициативе председателя Российского военно-исторического общества, министра культуры РФ Владимира Мединского. Он поддержал идею военного коменданта города Москвы генерал-лейтенанта Евгения Селезенева о создании современного интерактивного и многофункционального музея, который мог бы служить не только непосредственно музейной площадкой, но и выполнять другие культурные и просветительские функции. Институт военной комендатуры имеет вековую историю, датой создания структуры считается 23 июля 1918 года. Музей охватывает весь этот период существования комендантской службы в городе Москве. Интересно, что интерактивная составляющая позволяет проследить историю зарождения гарнизонной службы,... На чтение: 2 минуты

21 февраля 2019 года на Басманной улице в Москве состоялась торжественная церемония открытия Музея истории военной комендатуры. Музей был открыт по инициативе председателя Российского военно-исторического общества , министра культуры РФ Владимира Мединского. Он поддержал идею военного коменданта города Москвы генерал-лейтенанта Евгения Селезенева о создании современного интерактивного и многофункционального музея, который мог бы служить не только непосредственно музейной площадкой, но и выполнять другие культурные и просветительские функции.

Институт военной комендатуры имеет вековую историю, датой создания структуры считается 23 июля 1918 года. Музей охватывает весь этот период существования комендантской службы в городе Москве. Интересно, что интерактивная составляющая позволяет проследить историю зарождения гарнизонной службы, когда царь Иван IV Грозный принял «Приговор о станичной и строевой службе» , и дальнейшее становление её вплоть до 1918 года, когда военная комендатура приняла уже свой современный вид.

В музее разместились три зала, в которых посетители могут увидеть и подлинные предметы, характерные для той или иной эпохи, и образцы военной формы. Каждый желающий может воспользоваться интерактивной «Лентой времени», которая на экранах расскажет и покажет основные пути становления военной комендатуры в Москве и стране. С помощью интерактивного макета Красной площади посетители получат возможность посмотреть любой из проводившихся на ней военных парадов, введя самостоятельно дату от сурового военного 7 ноября 1941 года до наших дней.

1-й зал Музея знакомит с основными вехами существования военной комендатуры с момента ее создания – 23 июля 1918 г. Особый акцент здесь сделан на определении служебных обязанностей личного состава в 1920-1930-е годы, на преемственности воинских традиций.

2-й зал посвящен Великой Отечественной войне . Большое внимание здесь уделено боевым задачам, стоявшим перед военнослужащими Управления коменданта г. Москвы при проведении исторического Парада 7 ноября 1941 г. и Парада Победы 24 июня 1945 г., а также работе, которая проводилась личным составом для охраны и обеспечения безопасности столицы осенью 1941 года и на протяжении всей войны.

В экспозиции 3-го зала отражена деятельность военной комендатуры на современном этапе. Среди приоритетных направлений – обеспечение воинской дисциплины в Московском территориальном гарнизоне; проведение военных парадов на Красной площади; встреча глав иностранных государств и военных ведомств в рамках официальных визитов; организация салютов в дни памятных дат и государственных праздников; выполнение задач военной полиции на территории Сирийской Арабской Республики. Этот же зал может служить местом проведения торжественных церемоний, например принятия военнослужащими присяги. Площадь и оснащение зала позволяет проводить здесь культурные мероприятия, просмотры фильмов на большом экране. Зал оборудован интерактивной картой мира, которая отражает деятельность российской военной комендатуры как в нашей стране, так и за её пределами.

В 10 часов утра у входа в новый музей выстроился почетный караул 154 отдельного комендантского Преображенского полка, личный состав военной полиции, юнармейцы, кадеты и ветераны. Все с нетерпением ждали возможности ознакомиться с экспозицией нового музея. В церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко. После торжественной встречи караулом и доклада офицеров они перерезали традиционную красную ленточку. Долгожданный музей открыл свои двери.

Сначала почетные гости, среди которых были Евгений Селезенев – генерал-лейтенант, военный комендант г. Москвы, Владимир Ивановский – генерал-лейтенант, начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ, Ростислав Мединский – Советник Председателя Российского военно-исторического общества, а также ветераны, ознакомились с экспозицией нового музея. Экскурсию для них провёл начальник научного отдела РВИО к.и.н. Юрий Никифоров. Гости высоко оценили работу РВИО по созданию музея. Надо отметить, что работа над проектом длилась более 9 месяцев.

Затем почетные гости переместились в просторный третий зал музея, где была проведена официальная часть церемонии открытия музея.

Первым слово взял генерал-полковник Андрей Картаполов. В своем выступлении он поблагодарил собравшихся, и всех специалистов, трудившихся над созданием музея. Он подчеркнул важность изучения отечественной военной истории. «Знаково, что в канун 74-й годовщины Великой Победы, в канун Дня защитника Отечества в самом центре столицы открылся современный музей военной комендатуры города Москвы», – сказал Андрей Картаполов. Высоко оценив деятельность военной организации на протяжении векового своего существования, А. Картаполов особенно подчеркнул: «Сегодня военная комендатура – самая современная структура, которая может решать самые сложные задачи. Сотрудники военной полиции и комендатуры не всегда работают здесь, недалеко от Кремля. Они гораздо чаще находятся на полигонах, там, где выполняются учебно-боевые задачи, в том числе с риском для жизни».

Следующим выступил заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко. Он подчеркнул важность совместной работы российских министерств и ведомств, отметил высокую продуктивность такой работы и важность современной военно-музейной работы, которая позволяет гражданам узнавать новые и интересные факты нашей истории. После этого было зачитано приветствие к собравшимся от министра культуры РФ Владимира Мединского.

Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский рассказал собравшимся о деятельности современной российской военной полиции, о её участии в Сирийской кампании.

Научный директор РВИО Михаил Мягков привел примеры из отечественной истории, связанные с военной комендатурой, которая исполняла свой долг и в непростые времена революции, и в грозные годы Великой Отечественной войны.

Затем для гостей был устроен небольшой концерт, подготовленный коллективом Театра Российской армии . Артисты исполнили несколько танцевальных композиций, всеми любимых песен, таких как «Смуглянка» и «На безымянной высоте». После выступления собравшимся продемонстрировали на современном большом экране, которым оборудован зал музея, небольшой фильм о процессе создания музея.

Военнослужащие московской комендатуры пригласили всех гостей подробнее ознакомиться с музейной коллекцией и интерактивной составляющей. Отрадно было видеть, как офицеры лично проводили экскурсию для юнармейцев и учащихся кадетских школ, рассказывали им о военной службе и экспонатах. С уверенностью можно сказать, что интерес к истории нашей армии, военной комендатуры, которая уже более ста лет поддерживает дисциплину и порядок, не иссякнет.