Открыта Антарктида Открытие Антарктиды произошло во время кругосветного плавания шлюпов «Восток» под командованием Ф.Ф.Беллинсгаузена и «Мирный» под командованием М.П.Лазарева (1819-21). На чтение: 7 минут

ОДИССЕЯ РУССКИХ КАПИТАНОВ

Окончательное, достоверное открытие Антарктиды датируется 1820 г. Раньше люди лишь предполагали, что она существует. Самые первые догадки возникли у участников португальской экспедиции 1501 - 1502 гг., в которой принял участие флорентийский путешественник Америго Веспуччи (его имя благодаря причудливому стечению обстоятельств впоследствии было увековечено в названии огромных материков). Но экспедиция не смогла продвинуться дальше острова Южная Георгия, лежащего довольно далеко от антарктического континента. «Холод был так силен, что никто из нашей флотилии не мог переносить его», - свидетельствовал Веспуччи. Дальше других проник в антарктические воды Джеймс Кук, развенчавший миф о гигантской Неведомой Южной Земле. Но и он вынужден был ограничиться лишь предположением: «Я не стану отрицать, что близ полюса может находиться континент или значительная земля. Напротив, я убежден, что такая земля есть, и возможно, что мы видели часть ее. Великие холода, огромное число ледяных островов и плавающих льдов — все это доказывает, что земля на юге должна быть...». Он даже написал специальный трактат «Доводы в пользу существования земли близ Южного полюса».

Однако честь открыть шестой континент выпала русским мореплавателям. Два имени навсегда вписаны в историю географических открытий: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778-1852) и Михаил Петрович Лазарев (1788-1851).

Беллинсгаузен родился в 1778 г. на острове Сааремаа (ныне территория Эстонии) в Балтийском море, образование получил в Морском кадетском корпусе. С раннего детства он мечтал о морских просторах. «Я родился среди моря, - писал он, - как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря». В 1803-1806 гг. Беллинсгаузен принял участие в первом русском кругосветном путешествии на корабле «Надежда» под руководством Ивана Крузенштерна. На десять лет моложе был Лазарев, совершивший за свою жизнь три кругосветных путешествия. В 1827 г. он участвовал в Наваринском морском сражении против турок; позднее почти 20 лет командовал Черноморским флотом. Среди учеников Лазарева были выдающиеся русские флотоводцы Владимир Корнилов, Павел Нахимов, Владимир Истомин.

Судьба свела Беллинсгаузена и Лазарева в 1819 г. Морское министерство запланировало экспедицию в высокие широты Южного полушария. Двум хорошо оборудованным кораблям предстояло совершить нелегкое путешествие. Одним из них, шлюпом «Восток», командовал Беллинсгаузен, другим, носившим имя «Мирный», - Лазарев. Много десятилетий спустя в честь этих кораблей будут названы первые советские антарктические станции.

16 июля 1819 г. экспедиция отправилась в плавание. Цель ее формулировалась кратко: открытия «в возможной близости Антарктического полюса». Мореплавателям предписывалось исследовать Южную Георгию и Землю Сандвича (ныне Южные Сандвичевы острова, открытые некогда Куком) и «продолжать свои изыскания до отдаленной широты, какой только можно достигнуть», употребляя «всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколь можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли». Инструкция была написана «высоким штилем», но никто не знал, как ее удастся реализовать на деле. Однако удача сопутствовала «Востоку» и «Мирному». Был подробно описан остров Южная Георгия; установлено, что Земля Сандвича - не один остров, а целый архипелаг, и самый большой остров архипелага Беллинсгаузен назвал островом Кука. Первые предписания инструкции оказались выполнены.

Уже виднелись на горизонте бесконечные ледяные просторы; вдоль их кромки корабли продолжали путь с запада на восток. 27 января 1820 г. они пересекли Южный полярный круг и на следующий день подошли вплотную к ледяному барьеру Антарктического материка. Только более чем через 100 лет эти места снова посетили норвежские исследователи Антарктиды: они назвали их Берегом Принцессы Марты. 28 января Беллинсгаузен записал в своем дневнике: «Продолжая путь на юг, в полдень в широте б9°21'28», долготе 2°14'50» мы встретили льды, которые представлялись нам сквозь шедший снег в виде белых облаков». Пройдя еще две мили на юго-восток, экспедиция оказалась в «сплошных льдах»; вокруг простиралось «ледяное поле, усеянное буграми».

Корабль Лазарева находился в условиях гораздо лучшей видимости. Капитан наблюдал «матерый (т. е. очень мощный, сплошной) лед чрезвычайной высоты», и «простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение». Этот лед и был частью ледяного щита Антарктиды. А 28 января 1820 г. вошло в историю как дата открытия Антарктического материка. Еще два раза (2 и 17 февраля) «Восток» и «Мирный» близко подходили к берегам Антарктиды. Инструкция предписывала «отыскивать неизвестные земли», но даже самые решительные из ее составителей не могли предвидеть столь поразительного ее выполнения.

В Южном полушарии приближалась зима. Сместившись к северу, корабли экспедиции бороздили воды Тихого океана в тропических и умеренных широтах. Прошел год. «Восток» и «Мирный» снова направились к Антарктиде; трижды пересекали они Южный полярный круг.

22 января 1821 г. глазам путешественников предстал неизвестный остров. Беллинсгаузен назвал его островом Петра I - «высоким именем виновника существования в Российской империи военного флота». 28 января - ровно год минул со дня исторического события - в безоблачную, солнечную погоду экипажи кораблей наблюдали гористый берег, простиравшийся к югу за пределы видимости.

На географических картах впервые появилась Земля Александра I. Теперь уже не осталось никаких сомнений: Антарктида - не просто гигантский ледяной массив, не «материк льда», как называл его в своем отчете Беллинсгаузен, а настоящий «земной» материк. Впрочем, сам он ни разу не говорил об открытии материка. И дело тут не в чувстве ложной скромности: он понимал, что делать окончательные выводы можно, лишь «переступив за борт корабля», проведя исследования на берегу. Ни о размерах, ни об очертаниях континента Ф. Беллинсгаузен не мог составить даже приблизительного представления. На это потребовались многие десятилетия.

Завершая свою «одиссею», экспедиция подробно обследовала Южные Шетлендские острова, о которых прежде было известно лишь то, что англичанин В. Смит наблюдал их в 1818 г. Острова были описаны и нанесены на карту. Многие спутники Беллинсгаузена участвовали в Отечественной войне 1812 года. Поэтому в память об ее сражениях отдельные острова получили соответствующие названия: Бородино, Малоярославец, Смоленск, Березина, Лейпциг, Ватерлоо. Однако впоследствии они были переименованы английскими мореплавателями, что представляется несправедливым. Между прочим, на Ватерлоо (современное название его - Кинг-Джордж) в 1968 г. основана самая северная советская научная станция в Антарктиде - Беллинсгаузен.

В конце января 1821 года Беллинсгаузен направил изрядно потрепанные штормами и плаванием во льдах корабли на север и после ремонта в Рио-де-Жанейро привел их в Кронштадт 24 июля 1821 года. Плавание российских кораблей продолжалось 751 день, и протяженность его составила почти 100 тыс. км (столько же получится, если два с четвертью раза обогнуть Землю по экватору). 29 новых островов были нанесены на карту. Так началась летопись изучения и освоения Антарктиды, в которую вписаны имена исследователей из многих стран.

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского

ОПИСАНИЕ АНТАРКТИДЫ

«Я называю обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезала за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и крутые скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен или, по крайней мере, состоит не из той только части, которая находилась перед глазами нашими».

Ф.Ф. Беллинсгаузен, 29 января 1821 г.

СЛЕДОМ ЗА РУССКИМИ

Через две недели после того, как 16 января 1820 года русская экспедиция Э. Беллинсгаузена и М. Лазарева подошла к ледяному материку, Эдуард Бранцфильд, двигаясь к югу от Южных Шотландских островов, увидел высокий, покрытый снегом берег. Он назвал его Землей Тринити (Троица). А через день из тумана показались две высокие горные вершины. Это был северный выступ Антарктического полуострова, вытянувшийся в направлении Южной Америке на тысячу двести километров. Другого такого узкого и длинного полуострова нет на Земле.

Впервые после русских ледяной материк увидели моряки двух зверобойных судов английской торгово-промышленной фирмы «Эндерби», совершавших кругосветное плавание под начальством шкипера Джона Биско. В конце февраля 1831 года суда подошли к гористой земле (они ее приняли за остров), которая потом была определена как выступ Восточной Антарктиды. На карте появились названия Земля Эндерби и гора Биско - самая высокая на ней вершина.

А в следующем году шкипер Джон Биско делает еще одно открытие - за нулевым меридианом он встречает несколько небольших островов, за которыми высились горы Земли Грейама - так он назвал эту сушу, продолжавшую на восток Землю Александра I. Биско увековечил в названии имя первого лорда Адмиралтейства Джеймса Грейама. А его собственным именем названа цепь небольших островов, хотя и «земли», открытые им, еще долго после него считали тоже островами.

В последующее десятилетие плавания промышленников в Южном океане принесли открытие еще двух-трех «берегов». Но ни к одному из них их первооткрыватели не подходили.

Особое место в истории открытия Антарктиды занимает французская экспедиция Жюля Сезара Дюмон-Дюрвиля. В январе 1838 года два его судна «Астролябия» и «Зеле» («Усердный») шли из Атлантического в Тихий океан, огибая с юга Америку. В поисках свободной ото льда воды он ушел далеко на юг и приблизился к северной оконечности Антарктического полуострова, названной им Землей Луи-Филиппа. Выйдя в Тихий океан, Дюмон-Дюрвиль повел свои суда в тропические воды. Но затем от Тасмании повернул на юг и на широте полярного круга встретил ледяной берег, который назвал именем своей жены - Землей Адели. Произошло это 20 января 1840 года В этот же день французы высадились на маленький остров. Можно считать, что в этот день люди впервые вступили на землю шестого материка, хотя это все еще не был материк.

Непосредственно к материку подошел в том же году американский военный моряк Чарльз Уилкс на шлюпе «Винсен». Он двигался вдоль кромки морского льда на запад и все время видел слева по борту материковый лед. Раза три совсем близко подходил Уилкс к мысам и бухтам Земли Адели, и в 1841 году в середине февраля у меридиана на 109°30ґ в. д. в бухте Винсен несколько моряков в лодке добрались до берега и поднялись на холм, водрузив на нем американский флаг. Этот участок суши назван Берегом Нокса (по имени одного из офицеров корабля). Был открыт шельфовый ледник Шеклтона, один из грандиознейших ледовых потоков Антарктиды. Большая часть открытых Уилксом (протяженностью больше двух тысяч морских миль) берегов - ледяные. Уилкс объединил открытые им участки под названием «Антарктическая часть света». Конечно, это был далеко еще не весь материк. Но название Земля Уилкса, данное Дугласом Моусоном, на карту легло рядом с Землей Адели вполне справедливо.

В том же 1841 году к берегам Антарктиды на меридиане 170° в. д. подошли корабли Джеймса Кларка Росса «Эребус» («Преисподняя») и «Террор» («Страх»). Д.К. Росс своей целью поставил магнитные наблюдения в высоких южных широтах и поиск Южного магнитного полюса. 28 января Росс открыл два рядом расположенных вулкана, назвав их именем своих кораблей - Эребус (действующий) и Террор (потухший). Первый - высотой 3794 м, второй - 3262 м. Уже потом было установлено, что они находятся на острове. Неподалеку от вулканов он открыл бухту Мак-Мердо, и дальше перед ним возникло невиданное явление - гигантская ледяная стена высотой до 50 метров, тянувшаяся на сотни километров. Корабли Росса прошли мимо нее почти 470 километров и нигде не видели прохода. Росс решил прервать плавание и занялся магнитными измерениями. Он правильно вычислил местоположение магнитного полюса в 300 км от берега на Земле Виктории. Вдоль ее берега Росс прошел около тысячи миль, нанеся береговую линию на карту. Он поставил рекорд свободного плавания в южных широтах и нахождения за южным полярным кругом, где он провел 63 дня.

В ноябре 1841 года Росс вернулся к открытому им Ледяному барьеру и на этот раз проследил его весь на расстоянии тысячи километров.

Третье плавание Росса у берегов Антарктиды было вовсе неудачным. Но в целом Росс внес огромный вклад в ее исследование. Ближе всех он подошел к полюсу. В то же время после его экспедиции появилось много сомнений в том, существует ли вообще шестой материк.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В АНТАРКТИДУ

Первые российские исследователи вступили на берег Антарктиды лишь 5 января 1956 года, спустя 136 лет после ее открытия мореплавателями из России.

В 1953 году в Академии наук СССР в соответствии с правительственным решением была организована Комплексная Антарктическая экспедиция (КАЭ). Перед ней поставлена задача всестороннего исследования Антарктики: материка и омывающих его морей. В соответствии с международной программой, в Западной Антарктиде основную деятельность развернут американские исследователи, в Восточной - советские, хотя в различных частях материка организовывали станции и другие страны. Впервые исследование материка стало интернациональным делом. Комплексная Антарктическая экспедиция должна была создать на побережье океана базовую обсерваторию и две внутриконтинентальные станции: одну вблизи Геомагнитного полюса, другую - в самой удаленной от побережья точке, на Полюсе Недоступности (82°30ґ ю. ш., 107° в. д.). Первые Антарктические экспедиции были укомплектованы в основном теми, кто имел арктический опыт. В первую из них, руководимую М.М. Сомовым, отправились крупнейшие ученые, много работавшие в Арктике и высокогорных районах, - Г.А. Авсюк, Б.Л. Дзердзеевский, К.К. Марков, П.А. Шумский.

У Берега Правды, в районе острова Хасуэлл, на четырех скалах, выступавших из-под края ледяного купола, началось строительство станции, названной именем одного из кораблей - первооткрывателей Антарктиды - Мирный. Организовав основную базу у побережья, где могли разгружаться корабли, экспедиция стала продвигаться в глубь материка.

В начале апреля 1956 года началось продвижение в глубинные области материка с использованием санно-тракторных поездов. Пробный поход был предпринят на расстояние всего 375 км от Мирного, но подъем по склону ледникового щита составил 2700 м над уровнем моря. В этом походе полярники выявили основные трудности передвижения по Антарктиде, недостатки в технике и оборудовании. А в том месте, где остановился поезд, решено было основать станцию Пионерская. Самолетом доставили все необходимое для организации жилья в ледяной пустыни и проведения научных наблюдений. 27 мая 1956 года первая в Антарктиде внутриконтинентальная станция была открыта. Впервые в истории группа людей осталась зимовать в центральной части ледяного панциря шестого континента планеты. Их было четверо: метеоролог и начальник станции А.М. Гусев, гляциолог И.Д. Долгушин, радиотехник Е.Г. Ветров и механик Н.Н. Кудрявцев. Они получили данные о погоде зимой на ледниковом куполе, где минимальная температура достигала -67°С, а штормовые стоковые ветры дули постоянно.

В октябре 1956 года в 370 км к востоку от Мирного была создана советская научная станция в не покрытом льдом оазисе Бангера, обнаруженном с воздуха американцем Д. Бангером ровно десять лет назад. Станция проводила наблюдения вплоть до окончания Международного геофизического года, а потом была передана Польской Академии наук. Еще в начале года оазис посетила группа российских ученых, составившая самое первое его описание, и высказала предположение о его происхождении, которое тогда представлялось загадочным.

Вторая экспедиция (1956-1958) под руководством Алексея Федоровича Трешникова прибыла в Мирный с тягачами АТТ, более надежными, чем трактора. Самолеты были оснащены турбокомпрессорами для взлета в условиях высокогорья. Учитывая опыт предшественников, сразу же, в разгар южнополярного лета, начали подготовку промежуточных баз. Созданы станция Восток-1, а весной, на развилке маршрутов к двум полюсам - Геомагнитному (на восток) и Недоступности (на запад) - открыта станция Комсомольская. Впервые проведено было исследование ледникового покрова Восточной Антарктиды по маршруту Мирный - Пионерская с применением для измерения толщины покрова льда сейсмической съемки: производились взрывы и измерялось время прохождения сейсмических волн от ложа ледника к поверхности. Постепенно вырисовывался подледный рельеф материка, впервые установлено, что часть подледного ложа находится ниже уровня океана. К Полюсу недоступности продвигались поэтапно - в течение осени, зимы и весны 1958 года. На расстоянии 1420 км от Мирного создана промежуточная станция Советская. Она начала вести регулярные наблюдения 18 февраля и была законсервирована 30 декабря 1958 года. Несколькими днями раньше (14 декабря) санно-тракторный поезд Третьей КАЭ, штурманом которой был геодезист Ю.Н. Авсюк, прибыл в район, наиболее удаленный от всех берегов материка, преодолев от побережья моря Дейвиса 2110 км. Была создана станция под названием Полюс Недоступности. Во время похода продолжались сейсмическая и гравитационная (изменение силы притяжения) съемки, в результате которых составлена карта подледного рельефа Восточной Антарктиды. На глубине 800-1000 метров от поверхности ледника обнаружен «замурованнный» во льду горный хребет, поднимающийся над уровнем моря на три тысячи метров. Его назвали горами Гамбурцева, в честь известного русского геолога.

С самолета была открыта широкая (до 600 км) и протяженная (около тысячи километров) Долина МГГ, по которой движется в ледяных берегах и по ледяному дну величайший на Земле ледник Ламберта. Его длина - 450 км, ширина - до 120 км.

Первым начальником новой станции Восток стал Валентин Сидоров. Он всю жизнь работал в полярных регионах планеты, сначала в Арктике, а затем в Антарктиде, где четыре раза зимовал на внутриконтинентальной станции Восток. Именно он измерил в конце декабря 1958 года наиболее низкую температуру воздуха, когда-либо наблюдавшуюся на Земле: -88,3°С. И хотя в августе 1959 года на Востоке зарегистрирована еще более низкая температура - -89,3°С, первооткрывателем Полюса холода на Земле считается В.С. Сидоров, установивший, что на поверхности нашей планеты возможны температуры, близкие к 90° ниже нуля.

Научно-исследовательская станция Восток - единственная из всех российских антарктических станций работает без перерывов на протяжении уже более 40 лет.

В 1958 году российские гляциологи Игорь Зотиков и Андрей Капица обнаружили в районе станции Восток подо льдом, на глубине более 3500 м обширный водоем. Его предполагаемая длина - 250 км, ширина - 40 км, глубина - более 500 м, а площадь - не менее 10 тыс. кв. км. В ледяном керне скважины на станции Восток найдены микроорганизмы, сохранившие свою жизнеспособность. Биологи считают вероятным сохранение в древней подледниковой воде микроорганизмов, живших на Земле около миллиона лет назад. На международном совещании исследователей Антарктики было решено соблюдать при дальнейшем бурении скважины на Востоке крайнюю осторожность, чтобы не допустить и малейшего загрязнения уникального водоема, миллионы лет изолированного от окружающей среды мощной ледяной защитой.

Исследование Антарктиды не прекратилось с окончанием Международного геофизического года. Продолжали работать научные станции из разных стран, добавились и новые, в МГГ не участвовавшие. Помимо китайской, аргентинской, южноафриканской станций совсем недавно появилась украинская станция Вернадский. В среднем каждый год работает по 20-30 научных станций. Постоянно работают две американские станции Мак-Мердо на полуострове Росса (Земля Виктории) и Амундсен-Скотт на Южном полюсе, на высоте 2800 м над уровнем моря. В разное время существовало 12 советских научных станций.

Приходько В.И.

Обложка: Шлюпы "Восток" и "Мирный" у берегов Антарктиды.

Источник: https://litau.ru