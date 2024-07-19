Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков На чтение: 2 минуты

Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков: Сборник статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. — СПб.: Издательство «Нестор-История», 2007. — 612 с.

Ответственный редактор Р.Ш. Ганелин

Редакционная коллегия: Б.В. Ананьич, Т.В. Андреева, Л.А. Вербицкая, А.В. Гоголевский, А.Н. Кирпичников, В.Н. Плешков, А.А. Фурсенко, В.Г. Чернуха

Рецензенты: Е.М. Балашов, А.Л. Дмитриев

Сборник посвящен 75-летию видного ученого, доктора исторических наук Алексея Николаевича Цамутали. В тематических разделах раскрываются важнейшие аспекты внутри- и внешнеполитической истории России, истории общественной мысли и общественного движения XIX–XX веков, по-новому освещаются многие актуальные проблемы. В сборнике приняли участие ученики, коллеги, друзья А.Н. Цамутали из Петербурга, Москвы, Архангельска, Саратова, Тбилиси, Твери.

Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков Сборник статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

При составлении предлагаемого сборника статей, посвященного 75-летию со дня рождения Алексея Николаевича Цамутали, челны редколлегии руководствовались стремлением не только представить читателю новые материалы, оригинальные интерпретации различных вопросов политической, экономической, военной истории России XIX–XX вв., истории общественного движения и общественной мысли этого времени, всего того, чем юбиляр занимается всю свою творческую жизнь, но и привлечь в качестве авторов близких ему людей. Это — друзья, коллеги, ученики Алексея Николаевича, те, кто окружали его в течение десятилетий. Поэтому в издание вошли материалы различных жанров — исследовательские статьи, очерки, эссе, воспоминания.

В сборнике, имеющем широкий проблемный диапазон, представлено около 60 работ как сотрудников Санкт-Петербургского института истории, так и ученых других академических и высших учебных заведений нашего города, а также московских, саратовских, петрозаводских, тверских, тбилисских коллег. Сборник состоит из шести разделов. В первый раздел вошли статьи, посвященные различным вопросам отечественной исторической науки от дореволюционной эпохи до современности, а также истории высшей школы в России. Второй раздел включает статьи, дающие представление о сложном процессе развития общественной мысли и общественного движения на протяжении XIX–XX вв. Третий, самый большой, представлен работами по истории внутренней политики Российской империи и советской России. В четвертый раздел вошли статьи по военной истории от Отечественной войны 1812 г. до Великой Отечественной войны. Пятый раздел посвящен связям России с внешним миром и включает статьи, освещающие внешнеполитические аспекты российской истории. Шестой раздел под названием «Люди и судьбы» составили главным образом материалы мемуарного жанра — воспоминания о Ленинградской блокаде, которую пережил Алексей Николаевич, и эссе о российских и зарубежных государственных деятелях.

Ганелин Р.Ш., Кирпичников А.Н. Слово и нашем друге

I. ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Искюль С.Н. Вольтер и его «История российской империи»

Медведев И.П. Алексей Николаевич Оленин как византинист

Воробьева И.Г. Труды слависта Н.А. Попова по истории русской исторической науки

Сафронов С.В. «Русская старина» и цензура (Эпизод с Н.Ф. Дубровиным и И.А. Бычковым)

Иванов А.Е. Российская абитура начала XX в.

Каганович Б.С. М.К. Гринвальд. Контуры биографии

Сулаберидзе Ю.С. М.А. Полиевктов и его личный фонд в Центральном государственном историческом архиве Грузии

Вовина-Лебедева В.Г. А.А. Шахматова — текстолог и «Русские младограмматики»

Беляев С.Г. С.Ф. Платонов, Б.В. Александров, Б.А. Романов и петроградские архивы в 1918 г.

Ананьич Б.В., Толстая Л.И. Петербургский университет в январе-феврале 1911 г. (Власть и профессура)

Соломонов В.А. «Устранение собственных научных сил — факт непостижимо беспримерный в жизни просвещения» (Министр Л.А. Кассо и судьбы русских университетов)

Купайгородская А.П. Институт истории Ленинградского отделения Коммунистической академии (1929–1936)

Панеях В.М. Борис Александрович Романов и Николай Леонидович Рубинштейн

Ивина Л.И. «Работаю, пока есть силы …»: А.А. Зимин в его письмах друзьям. (Из переписки А.А. Зимина с Л.И. Ивиной и А.Н. Цамутали)

II. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Андреева Т.В. М.М. Сперанский и декабристы

Рудницкая Е.Л. Просвещение и становление русского интеллигентского сознания

Ильин П.В. Обманувшие следствие: к изучению методов и приемов защиты обвиняемых на процессе декабристов 1825–1826 гг.

Жуковская Т.Н. С.С. Уваров и Кирилло-Мефодиевское общество или кризис «официальной народности»

Кононов А.А. К истории перевода и издания на русском языке записок Н.А. Саблукова

Егоров Б.Ф. В.В. Берви-Флеровский как утопист

Гинев В.Н. Революция или эволюция? Спор бывшего народовольца Льва Тихомирова с ветераном народнического движения Петром Лавровым

Гоголевский А.В. Кадеты в Первой Государственной думе

Вандалковская М.Г. Общественно-политическая мысль эмиграции: либеральный консерватизм (20–30-е гг. XX в.)

III. ИСТОРИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Лизунов П.В. Биржевые артели Петербурга: два века истории (XVIII – начала XX в.)

Шепелев Л.Е. М.М. Сперанский и чиновники

Николаенко П.Д. Князь В.П. Кочубей — учредитель Императорского Ботанического сада в Санкт-Петербурге

Чернуха В.Г. Из истории паспорта в России: Столичные адресные конторы (1809–1888)

Китанина Т.М. На подходе к рабочему законодательству: правительственная и буржуазная «концепции» рабочего вопроса 30–50-х гг. XIX в.

Дорская А.А. Изучение вероисповедного вопроса в Российской империи в конце XIX – начале XX в.: научно-педагогическая деятельность М.Е. Красножена

Андреева Н.С. К вопросу о реформе лютеранского прихода в Прибалтийских губерниях в начале XX в.

Нардова В.А. Правительственная программа преобразования городского самоуправления и городская общественность 1905-1907 гг.

Назаренко А.М. Благотворительные фонды и общества взаимопомощи Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции

Лукоянов И.В. С.Ф. Шарапов и С.Ю. Витте

Ерофеев П.В. А.Г. Рафалович — агент Министерства финансов и представитель деловых кругов юга России

Флоринский М.Ф. Николай II и кабинет П.А. Столыпина (К истории взаимоотношений)

Петрова Е.Е. Коллективное великокняжеское послание от 29 декабря 1916 г.: история создания

Куликов С.В. «В самых лучших отношениях»: бюрократическая элита и Временное правительство

Дубровская Е.Ю. Символическое присутствие империи в финляндской столице и трансформация городской символики Гельсингфорса в 1917 г.

Чистиков А.Н. Будущие управленцы: студенты Коммунистического университета им. тов. Зиновьева в 1920-е гг.

Яров С.В. Оправдание диктатуры: пропагандистские импровизации в Петрограде в 1920–1921 гг.

IV. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Носков В.В. Чарлз Эмори Смит — посланник доброй воли

Смирнов Н.Н. Франция, Великобритания и русский эмигранты (1916–1917 г.)

Мусаев В.И. «Красный тыл революции»: Финляндия и русское революционное движение в начале XX в.

Лебедев С.К. Вокруг Кривого Рога: А.Л. Животовский и другие в 1920-хх гг.

Шишкин В.А. К истории первого послереволюционного кризиса во взаимоотношениях России и Запада (англо-советский конфликт 1927 г.)

Фурсенко А.А. Об изучении истории Кубинского кризиса 1962 г. Очерк-воспоминание

VI. ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Ганелин Р.Ш. М.В. Джервис (Бродский) — сотрудник ЛОИИ

Давидсон А.Б. Первая блокадная зима. Воспоминания

Рогова Н.Б. Воспоминания учительницы Н.В. Мансветовой о блокаде Ленинграда

Соболев Г.Л. Блокадная повседневность в дневниках ленинградцев

Ваксер А.З. Никита Сергеевич Хрущев. Штрихи к историческому портрету

Хронологический указатель трудов А.Н. Цамутали за 2002–2006 гг.

Вкладка

Обложка: обложка книги « Отечественная история и историческая мысль в России XIX–XX веков: Сборник статей к 75-летию Алексея Николаевича Цамутали. — СПб.: Издательство «Нестор-История», 2007».

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