От Охотской флотилии до Тихоокеанского флота 290 лет назад, 21 мая 1731 года, в Москве был издан указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии с базой в Охотске. На чтение: 2 минуты

290 лет назад, 21 мая 1731 года, в Москве был издан указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии с базой в Охотске.

На дальних берегах

Начинался русский флот на Дальнем Востоке с создания флотилии, которая в дальнейшем несколько раз переименовывалась, а теперь носит гордое название – Краснознаменный Тихоокеанский флот ВМФ России.

Мы не будем забегать вперед, а остановимся на том, как и кто начинал строить русский флот на дальнем конце страны.

Началом этой героической эпопеи можно считать 1639 год. В этот год отряд казачьего сотника И. Ю. Москвитина впервые вышел на побережье Охотского моря. Здесь казаки остались на зимовку, соорудили верфь, построили два мореходных коча. С уверенностью можно сказать, что именно они и были первыми русскими кораблями на этих дальних берегах. На этих корабликах первопроходцы отправились осваивать новые земли. В 1641 году москвитинцы вернулись в Якутск. Начало было положено, и по проторенным дорогам вскоре отправляются новые землепроходцы и мореходы – Поярков, Хабаров, Шелковников, Дежнев, Попов и другие. В XVIII веке тихоокеанское побережье уже исследуют государственные экспедиции под командованием военных моряков. Во многом переломным стал 1716 год, когда в Охотске был основан военный порт, который, по сути, 140 лет оставался единственным центром, занимавшимся освоением этого региона. Именно в порту был построен первый русский военный корабль. Главным корабелом стал мастер Плотницкий. Ладья «Восток», кроме исследовательских рейсов, постоянно совершала военно-транспортные рейсы на Камчатку. В 1723 году к ладье «Восток» добавились боты «Лев» и «Восточный Гавриил». Это был еще не флот, но участие кораблей в освоении новых земель было весьма ощутимым.

Охотск – военный порт

21 мая 1731 года императрица Анна Иоанновна издала именной указ об учреждении Охотской военной флотилии с базой в Охотске. То, что императрица, несмотря на большую загруженность балами, дворцовыми увеселениями и интригами, нашла время для принятия такого указа, дорогого стоит. Новой флотилии вменялось в обязанность нести дозорную службу и заниматься охраной рыбных промыслов. Под защитой русских кораблей были все новые открытые земли. Как ни странно, Анна Иоанновна не забыла про Дальний Восток, и в 1733 году по ее указу была организована Великая Северная экспедиция. На воду были спущены два 14-пушечных пакетбота, которые возглавили капитан-командор Витус Беринг и капитан-лейтенант А. И. Чириков.

Итоги проведенных экспедиций у берегов Америки и Японии превзошли все мыслимые ожидания и с лихвой окупили все затраты. Некоторое время русское правительство особой активности не проявляло, и все военные транспорты стали делом частных предпринимателей. Все изменилось в 1799 году, когда созданная Российско-Американская компания попала под покровительство императора Павла I. Экономические интересы России потребовали наличия здесь регулярных военно-морских сил. Прошло время, и суда Охотского порта стали той первоначальной силой, которая способствовала зарождению морских сил России на Тихом океане. Суда были малотоннажными, и было их не очень много, тем не менее они смогли обеспечить защиту интересов страны.

Этапы славного пути

В 1850 году новой базой флотилии стал Петропавловск (сегодня Петропавловск-Камчатский). Именно здесь русский флот получил серьезное боевое крещение. В 1854 году, во время Крымской войны 1853-1856 годов, Петропавловск выдержал штурм превосходящих сил англо-французской эскадры. В защите города приняли участие экипажи фрегата «Аврора» и транспорта «Двина». В 1856 году местом приписки флотилии стал Николаевский порт (Николаевск-на-Амуре), где флотилия получила название Сибирской.

В 1871 году постоянным портом приписки флотилии стал город Владивосток.

Морские сражения Русско-японской войны 1904-1905 годов, хотя и оказались не в пользу Российской империи, но героизм и самоотверженность русских моряков и сквозь века окутаны неувядаемой славой. По итогам войны были приняты меры к усилению Сибирской военной флотилии. Первая мировая война не затронула Тихий океан в такой же мере, как западные моря. Часть кораблей ушла на усиление других флотов, а оставшиеся корабли конвоировали транспорты, в основном из Америки.

Революционные годы были не лучшими для флота, который практически перестал существовать. Часть кораблей угнали за границу, часть – пришла в негодность. Моряки покинули корабли и ушли воевать на суше. Только в 1922 году был сформирован отряд особого назначения Тихого океана, который и стал основой будущего Красного флота. В годы Великой Отечественной войны часть кораблей воевала в составе Северного флота. В 1945 году моряки-дальневосточники освобождали Северную Корею и провели Южно-Сахалинскую и Курильскую десантные операции.

После войны на флоте началась коренная реорганизация. Сегодня основу флота составляют атомные и дизельные подводные лодки, ракетные крейсера, противолодочные корабли. Тихоокеанский флот постоянно пополняется современным вооружением и военной техникой, а это означает, что способен обеспечить военную безопасность Российской Федерации в этом регионе.

P.S.

15 апреля 1999 г. приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России установлен день Тихоокеанского флота – 21 мая. Дата выбрана не случайным образом, а в соответствии с той, что значилась в указе императрицы Анны Иоанновны в 1731 году.

Редакция сердечно поздравляет весь личный состав Тихоокеанского флота России с этим замечательным праздником – с 290-летием со дня основания. Семь футов под килем вам, дорогие товарищи!