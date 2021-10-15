Освобождение Ельни 6 сентября 1941 г. – Освобождение города Ельни в ходе первой успешной наступательной операции Красной Армии в Великой Отечественной войне. На чтение: 1 минута

Итогом Ельнинской наступательной операции явилась ликвидация ельнинского выступа, который мог угрожать Москве. Значительно улучшилось оперативное положение войск Резервного фронта. Пяти фашистским дивизиям был нанесен значительный урон. Потери их в живой силе составили до 45 тыс. человек.

Ельнинский выступ образовался в середине июля в результате прорыва 2-й танковой группы Гудериана южнее Смоленска и овладения ею 19 июля городом Ельня. Выступ опасно угрожал флангу западного фронта, к тому же представлял собой удобный плацдарм для наступления на Москву.

Первая попытка ликвидировать ельнинский выступ была предпринята 24-й армией в конце июля — начале августа 1941 г., однако «срезать» выступ сходу не получалось. Под руководством Жукова штаб Резервного фронта разработал план операции, согласно которому 24-я армия генерала К.И. Ракутина получила задачу встречными ударами под основание выступа окружить и уничтожить ельнинскую группировку противника (4-я армия группы армий «Центр», командующий Гюнтер фон Клюге) и продолжать наступление на запад.

Не имея превосходства в силах и средствах кроме артиллерии, 24-я армия 30 августа возобновила наступление и прорвала вражескую оборону. Отразив все контратаки, войска армии к 4 сентября глубоко охватили основные силы противника на ельнинском выступе. Столкнувшись (впервые с начала Второй Мировой войны) с перспективой реального окружения войсковой группировки, немцы немедленно начали отвод войск.

24-я армия 6 сентября освободила Ельню. Войска армии продвинулись на 25 километров и 8 сентября вышли к берегам рек Устрой и Стряна. Дальнейшее наступление успеха не имело, поскольку у немцев на этом участке были хорошо подготовлены оборонительные рубежи. Тем не менее, ельнинский выступ был ликвидирован.