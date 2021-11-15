Основана Академия наук Петербургская акадмия наук основана указом Петра I. Регулярные заседания - с 1725. На чтение: 2 минуты

ТО АКАДЕМИК, ТО ГЕРОЙ

Московская Русь до Петра, конечно, не была некультурной страной - мы видим в ней своеобразную, пожалуй, богатую культурную жизнь, сложившуюся веками, но научная творческая работа не входила в ее состав, и русское общество впервые вошло в мировую научную работу с реформой Петра...

Петр не сделал научных открытий. Выдающихся научных работников в области точных наук никогда не было среди крупных государственных деятелей. Но Петр принадлежит истории науки потому, что он положил прочное начало научной творческой работе нашего общества.

Вернадский В.И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВА

Создание Академии наук прямо связано с реформаторской деятельностью Петра I , направленной на укрепление государства, его экономической и политической независимости. Петр понимал значение научной мысли, образования и культуры народа для процветания страны. И он начал действовать «сверху».

По его проекту Академия существенно отличалась от всех родственных ей зарубежных организаций. Она была государственным учреждением; ее члены, получая жалование, должны были обеспечивать научно-техническое обслуживание государства. Академия соединила функции научного исследования и обучения, имея в своем составе университет и гимназию.

27 декабря 1725 г. Академия отпраздновала свое создание большим публичным собранием. Это был торжественный акт появления нового атрибута российской государственной жизни.

Академическая Конференция стала органом коллективного обсуждения и оценки результатов исследований. Ученые не были связаны какой-нибудь господствующей догмой, пользовались свободой научного творчества, активно участвуя в противоборстве картезианцев и ньютонианцев. Практически неограниченными были возможности публиковать научные труды.

Первым президентом академии был назначен медик Лаврентий Блюментрост. Заботясь о соответствии деятельности Академии мировому уровню, Петр I пригласил в нее ведущих иностранных ученых. В числе первых были математики Николай и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах, физик Георг Бюльфингер, астроном и географ Жозеф Делиль, историк Г.Ф. Миллер. В 1727 г. членом Академии стал Леонард Эйлер.

Научная работа Академии в первые десятилетия велась по трем основным направлениям (или «классам»): математическому, физическому (естественному) и гуманитарному. Фактически Академия сразу включилась в умножение научного и культурного богатства страны. В свое распоряжение она получила богатейшие коллекции Кунсткамеры. Были созданы Анатомический театр, Географический департамент, Астрономическая обсерватория, Физический и Минералогический кабинеты. Академия имела Ботанический сад и инструментальные мастерские…

Деятельность Академии с самого начала позволила ей занять почетное место среди крупнейших научных учреждений Европы. Этому способствовала широкая известность таких корифеев науки, как Л. Эйлер и М.В. Ломоносов.

Осипов Ю.С. Академия наук в истории Российского государства. М., 1999

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АКАДЕМИИ НАУК И ХУДОЖЕСТВ, 1724

К розпложению художеств и наук употребляются обычайно два образа здания; первый образ называется универзитет, второй - Академия, или Социетет художеств и наук.

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Универзитет есть собрание ученых людей, которые наукам высоким, яко феологии и юрис пруденции (прав искусству), медицины, филозофии, сиречь до какого состояния оные ныне дошли, младых людей обучают. Академия же есть собрание ученых и искусных людей, которые не токмо сии науки в своем роде, в том градусе, в котором они ныне обретаются, знают, но и чрез новые инвенты (издания) оные совершить и умножить тщатся, а об учении протчих никакого попечения не имеют.

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Хотя Академия из тех же наук и тако из тех же членов состоит, из которых и универзитет, однакожде обои сии здания в иных государствах для множества ученых людей, из которых разные собрания сочинить можно, никакого сообщения между собою не имеют, дабы Академия, которая токмо о приведении художеств и наук в лутчее состояние старается, учением в спекуляциях (розмышлениях) и розисканиях своих, отчего как профессоры в универзитетах, так и студенты пользу имеют, помешательства не имела, а универзитет некоторыми остроумными розисканиями и спекуляциями от обучения не отведен был, и тако младые люди оставлены были.

Российская Академия наук

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

Блументрост Лаврентий Лаврентьевич - первый президент Академии наук, родился в Москве в 1692 г. 15-ти лет он уже слушал лекции медицины в Галльском университете, откуда перешел в Оксфордский, а затем, вскоре, к знаменитому Бургаве в Лейден, где защитил диссертацию, за которую получил степень доктора. В 1718 г. звание лейб-медика перешло к Блументросту; кроме того, ему поручено было управление императорскою библиотекой и кунсткамерой, по которым ближайшим помощником его был Шумахер. В феврале 1721 г. этому последнему приказано было ехать за границу, между прочим, «для сочинения социетета наук подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и других местах», причем он должен был представить в Парижскую академию, членом которой был Петр Великий, грамоту последнего с картой Каспийского моря. Петр Великий утвердил в начале 1724 г. проект об учреждении Академии наук, составленный Блументростом вместе с Шумахером, и сделал распоряжение о приглашении в Петербург иностранных ученых. По разным причинам вначале дело с учеными затягивалось; тем не менее, к концу 1725 года заседания в академии начались, хотя существование ее официально еще и не было признано. На эти заседания собирались те из ученых, которые раньше других прибыли в Петербург. Официально еще не был назначен и президент, хотя делами академии заведовал Блументрост, в котором все видели будущего президента. Современник и очевидец всего Мюллер хвалит вежливое и дружеское обхождение его с академиками; и после того, как Екатерина I определила его 21 декабря 1725 г. президентом, он не изменился в своем обхождении с сослуживцами, был всеми любим и уважаем. В короткое царствование свое Екатерина I оказывала внимание и милости к академии, которую сама часто посещала. Но со вступлением на престол Петра II около государя появились новые лица с новыми взглядами на вещи, и академию стали забывать; и президент ее, увлеченный общим потоком, предоставил ее в полное распоряжение библиотекаря Шумахера, честолюбивый и властолюбивый характер которого скоро восстановил против него почти всех его сослуживцев…

По Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрон

Обложка: Здание Российской Академии Наук в Санкт-Петербурге. Фото: Alex 'Florstein' Fedorov CC BY-SA 4.0

Источник: https://ru.wikipedia.org