«Оружие и приборы маскировать известью». Трофейная немецкая записка о том, как выжить в русскую зиму В последние годы было рассекречено и опубликовано немало ярких документов о Великой Отечественной войне. Многие из них развеивают недавние мифы о том, что немцы, дескать, умели здорово воевать и лишь случайно не одолели «кровавый сталинский режим». Вот небольшая записка о том, как немцу вести себя в тяжёлых зимних условиях. Текст особых комментариев не требует, с такой подготовкой к войне в незнакомых условиях гитлеровцам выиграть было попросту невозможно.26.12.1941 г.тов. СТАЛИНУ И. В.Секретно ДВЕНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ (Перевод с немецкого из документов штаба батальона 422 пехотного полка 126 пехотной дивизии) 1. Находчивость и самодеятельность всех офицеров и унтер-офицеров в создании условий для... На чтение: 2 минуты

В последние годы было рассекречено и опубликовано немало ярких документов о Великой Отечественной войне. Многие из них развеивают недавние мифы о том, что немцы, дескать, умели здорово воевать и лишь случайно не одолели «кровавый сталинский режим». Вот небольшая записка о том, как немцу вести себя в тяжёлых зимних условиях. Текст особых комментариев не требует, с такой подготовкой к войне в незнакомых условиях гитлеровцам выиграть было попросту невозможно. 26.12.1941 г. тов. СТАЛИНУ И. В. Секретно

ДВЕНАДЦАТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ

(Перевод с немецкого из документов штаба батальона

422 пехотного полка 126 пехотной дивизии)

1. Находчивость и самодеятельность всех офицеров и унтер-офицеров в создании условий для повышения боеспособности и подвижности частей, их обеспечения, а также в деле вывоза раненых с поля боя — неограниченны. Все мероприятия, способные помочь этому делу, должны проводиться быстро, не считаясь ни с чем, кроме целесообразности.

2. Для быстрого и целесообразного использования зимней одежды и зимнего обмундирования и снаряжения не следует ждать предписания и распоряжения высшего командования, а думать непрестанно о том, как самостоятельно найти выход из положения. Мероприятия высшего командования носят дальнейшее улучшение нашего снаряжения.

3. Сильный холод уменьшает боеспособность человека. Мы должны её сохранить и повысить. Для этого следует использовать соответствующие жилища. Каждый должен быть обучен умению избежать повреждения самопомощью.

4. Вся одежда должна быть свободной, особенно сапоги. Это даст возможность избежать застывания крови. Лучше иметь несколько тонких одежд, одетых одна на другую, чем одна толстая, так как самое существенное это сила воздуха? Газетная бумага является самым лучшим заменителем при отсутствии зимней одежды и универсальным средством для сохранения тепла и противостояния ветру. Чтобы защитить грудь, живот и спину, необходимо иметь некоторое пространство между нижней рубахой и френчем, кальсонами и брюками. Газетная бумага является зимним снаряжением человека. В сапоги одевать несколько пар носков, ноги завёртывать в газетную бумагу, подкладывать стельки из соломы, бумаги или картона. Рукавицы лучше перчаток, они могут быть изготовлены из лоскутов.

5. Важнейшее требование к каждому жилищу и крову, — это защита от ветра людей, животных. Утеплённые палатки представляют хорошее убежище. Следует использовать все возможности для сооружения палатки, или шалаша. Палаши из сосновых ветвей, специальных полотнищ засыпаются на половину, или целиком землёй, или снегом; подстилкой могут служить еловые ветви, сено, солома, бумага.

6. Движение самое лучшее средство защиты от холода. При длительных привалах, в сильный холод следует периодически будить людей и принуждать их к движению. Не садиться в снег, а подкладывать палатку. В движении следует быть легко одетым, без шинели, предохранять от мороза руки и уши. Во время отдыха необходимо, по возможности переменить покрытое потом белье и носки, предохранить разгорячённое тело шинелью или чем-либо другим от остывания.

7. Каждый смотри за своим соседом. Обмороженная часть тела в начале белеет, а затем становится красной (уши, нос, руки), её нужно натереть снегом, а затем постепенно согревать. Смазывание жирами предохраняет от обмораживания.

8. Алкоголь наибольший враг зимой в любой форме, при любых обстоятельствах. Перед боем, маршем, или во время их, он усыпляет тело и делает его легко доступным для пищи и подносчиков еды.

9. Для предохранения лошадей от ветра, следует создавать свежие насыпи, укрывая их ветвями. При остановке лошадей на определённое время следует делать им выводку, как после питья холодной воды.

10. Оружие требует зимой особого ухода. Ствол винтовки может получить раздутие в случае попадания в него снега. При больших морозах оружие смазывать легко, так как масло и жир замерзают и тормозят подвижные части. Избегать резкого изменения температуры — оружие, вынесенное из тёплого помещения на мороз, быстро потеет и замерзает и при стрельбе в большой мороз, возникает опасность разрыва ствола. Надо подогревать оружие одиночными выстрелами. Оружие и приборы маскировать известью.

11. Средства передвижения и транспорта.

Лыжи с простым креплением лучшее средство передвижения и не требует никакого специального снаряжения. Снаряжение частей лыжами является проблемой дня. Ходьба на лыжах по ровному месту не искусство, а только дело привычки и выдержки.

Транспортное средство при глубоком снеге. Оружие, снаряжение, боеприпасы, продукты небольших подразделений и отрядов могут перевозиться лыжниками на лёгких санях, образца русских «Волхоуш», или финских «Аскияс». Каждая рота должна иметь несколько таких саней для перевозки раненых.

12. Военные действия в зимних условиях.

Холод, снег, ветер и темнота — особенности русской зимы. Соответствующее снаряжение, одежда и умение пользоваться лыжами делают зиму менее страшной и превращают её в ценного союзника. Русские имеют незначительное количество небольших лыжных отрядов, а в основном, они в снежную зиму медлительны и неповоротливы.

Атака

Фронтальная атака при большом снеге без лыж требует большого напряжения сил для прорыва и редко успешна. Обход противника даже небольшими группами, в силу своей неожиданности, даёт большой успех над застигнутым врасплох и малоподвижным противником. Необходимо сокращать время между подготовкой атаки и самой атакой, так как расположение вблизи врага, в большой мороз, невозможно.

Оборона

Принимать меры против окружения, удерживать врага местными резервами из глубины можно на лыжах. При глубоком снеге достаточно иметь на фронте слабые укрепления, так как нападающие ограничены в своих движениях. Обороняющийся находится в укрытии, в более выгодном положении. Резервы на лыжах вводятся для прорыва по заранее проложенным лыжням. К контратакам в зимних условиях необходимо специально готовиться. Дефиле при обороне охранять лыжными отрядами и использовать, как опорные пункты.

Охранение

Охранение месторасположения войск производить во всех направлениях. Самое лучшее охранение — разведка. Вокруг расположения войск проводить замкнутую линию. Старые следы, пересекающие лыжню, заметать. Наблюдатели и связные могут пересекать лыжню только в заранее указанных местах. Линия охранения постоянно патрулируется. Посты, стоящие на флангах, находятся в палатках или в укрытиях от ветра.

Руководство для действий. Перед каждым командиром лежит особая обязанность всеми средствами создавать защитные средства и проводить защитные мероприятия, чтобы преодолеть тяжёлые зимние условия.

Начальник направления капитан (Мишин)

«24» декабря 1941 г.