Описание боевой жизни 44-го драгунского Нижегородского полка в минувшую войну 1877–1878-го годов Описание боевой жизни 44-го драгунского Нижегородского полка в минувшую войну 1877–1878-го годов На чтение: 1 минута

Описание боевой жизни 44-го драгунского Нижегородского Его Величества Короля Виртембергского полка в минувшую войну 1877–1878-го годов / Сост. штаб-ротмистр Рикман и корнет Порембский. Под ред. артиллерии генерал-майора Чернявского. Репр. воспр. текста изд. 1885. СПб.: Нестор-История, 2010. — 172 с. (Серия «Полковые истории»). Место вып. ориг. изд. и изд-во: Тифлис, Типография Штаба Кавказского военного округа.

У русских офицеров XIX – начала XX в. существовала традиция издавать историю своего полка. Общее число полковых историй превышает две сотни. В них подробно прослеживается боевой путь гвардейских и армейских частей. Обычно прилагаются списки офицеров полка и другие документы. При написании полковых историй широко привлекались полковые архивы и воспоминания офицеров. Поскольку большая часть этих материалов утрачена, этот комплекс изданий является ценнейшим источником для истории русской армии. Кроме того, это замечательный памятник русской культуры своего времени. Он демонстрирует высокий уровень образования лучших представителей русского офицерского корпуса, позволявший им излагать сложный материал на хорошем научном уровне.

Обложка: обложка книги «Описание боевой жизни 44-го драгунского Нижегородского Его Величества Короля Виртембергского полка в минувшую войну 1877–1878-го годов / Сост. штаб-ротмистр Рикман и корнет Порембский. Под ред. артиллерии генерал-майора Чернявского. Репр. воспр. текста изд. 1885. СПб.: Нестор-История, 2010.»

Источник: https://nestorbook.ru