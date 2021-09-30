Операция «Тайфун». Кто опоздал, тот проиграл 30 сентября 1941 года началась стратегическая операция немецких войск по захвату Москвы, которая получила название «Тайфун» На чтение: 2 минуты

30 сентября – еще одна дата, связанная с началом Великой Отечественной войной. В этот день в 1941 году началась стратегическая операция немецких войск по захвату Москвы, которая получила название «Тайфун»

Запоздалое наступление

Мы уже неоднократно рассказывали о плане «Барбаросса», согласно которому немцы предполагали в кратчайшие сроки разгромить Красную армию и захватить Москву уже в сентябре 1941 года. Действительность нарушила все планы фашистской Германии. Красная армия действительно отступала с тяжелыми потерями, но не так быстро, как предписывалось ей в утвержденных немецких документах. А главное – не получалось ее окончательно разгромить. На конец сентября немцы так и оставались на расстоянии 350 километров от вожделенной цели. Но положение советских войск уже не предполагало решительных наступательных действий. Им пришлось отступить к Ленинграду, были оставлены Смоленск, Киев и Донбасс, а в направлении на Москву на тот период установилось относительное затишье. Немцы продолжали удерживать инициативу в своих руках, однако, встретившись с упорным сопротивлением Красной армии, и они понесли значительные потери в живой силе и технике. Требовалось время для восстановления сил и для перегруппировки. Был отдан приказ о переходе на московском направлении к временной обороне. В это же время немецкое командование начало планирование окончательного наступления на Москву под кодовым названием «Тайфун».

Накануне «последнего решающего сражения»

Основные задачи наступления были изложены в директиве ОКВ №35 от 6 сентября 1941 года, детали оформлялись в виде приказов, но итоговым руководящим документом стала версия плана, подготовленная руководством группы армий «Центр». К наступлению была привлечена 2-я танковая армия Гудериана, которая «освободилась» после разгрома советских войск под Киевом. Новый план предполагал три удара, а не два, как было задумано раньше. Теперь они нацелили свои войска на Брянск, Вязьму и Орел с перспективой выхода к Туле. Главной задачей стал разгром войск Тимошенко, то есть всех сил Западного направления. После этого должно было состояться «последнее решающее сражение» и окончание всей Восточной кампании.

Немцы не зря предвкушали долгожданную победу. На одном стратегическом направлении впервые было собрано такое количество войск. Всего на Москву было направлено 64 дивизии, в числе которых 16 танковых и 6 моторизованных, общая численность сил – 1 млн 800 тысяч человек. Против Красной армии было выставлено 14 тысяч орудий и минометов, 1320 самолетов и около 2000 танков. Противостоять этому полчищу должны были 83 дивизии Западного, Брянского и Резервного фронтов, всего – 1 млн 250 тысяч человек. Танков было всего около 1 тысячи, артиллерийских полков –71. Были еще 9 кавалерийских дивизий и некоторые резервы. Очевидно, что немцы обладали значительным перевесом сил.

Советское командование ожидало главный удар вдоль трассы М-1, на участке Смоленск – Ярцево – Вязьма были созданы основные центры обороны. Здесь были даже установлены морские 130-миллиметровые орудия. К сожалению, на все направления сил было недостаточно. К примеру, на Варшавском шоссе на 24 километрах фронта размещалась одна 53-я стрелковая дивизия с сотней орудий и минометов. Что-то эффективное в виде подвижных соединений Красная Армия не могла выставить против противника – их просто не было.

30 сентября 1941 года

Именно в этот день был нанесен первый удар по позициям советских войск. Танковая группа Гудериана нарушила все оборонные планы командующего фронтом Еременко и организовала очередные «клещи» у Брянска. Попытки отразить удар немцев своими силами положительных результатов не принесли, и наши войска были вынуждены отойти на вторую линию обороны Брянск – Десна.

Попытки остановить немецкое наступление были не очень эффективными, иногда резервы просто не успевали на встречу с противником. Танки Гудериана смогли захватить Орел и рвались к Туле. Здесь они были остановлены десантниками, которые продержались до 20 октября, когда их сменила 6-я стрелковая дивизия. Ожесточенные бои разгорелись в районе Мценска. Здесь бригада Катукова успешно сдерживала танковую дивизию Лангемана.

Против позиций нашего Западного фронта немцы нанесли удар 2 октября. Спрятанная до поры до времени 4-я немецкая танковая армия взломала жидкую оборону советского фронта. Против двух советских дивизий были брошены 10 пехотных, 5 танковых и две моторизованные дивизии немцев. Также развивались события против 30-й и 19-й армий. Командующий Западным фронтом И. С. Конев попытался остановить немецкие клинья 16-й армией К. Рокоссовского, но опоздал, и немцы сомкнули очередное кольцо. Вязьма оказалась в окружении, а сил деблокировать это окружение уже не было. Дорога на Москву фактически была открыта.

В этих условиях было принято решение предоставить окруженным войскам право действовать по собственным планам, а все усилия сосредоточить на Можайском направлении. 12 октября из ловушки выскользнули 16 дивизий, а позже из окружения выходили только отдельные группы бойцов. Многие окруженные подразделения перешли к партизанским действиям и пробились к своим только зимой 1941-1942 годов. То, что первый этап битвы за Москву в основном состоял из тяжелых поражений, – историческая данность. Но и эти бои задержали ряд немецких дивизий в районе Брянска и Вязьмы более чем на неделю, и они не успели к началу боев за Можайский рубеж. Также надо отметить, что действия бригады Катукова и ряда других подразделений смогли нанести немцам чувствительные потери. Именно они значительно ослабили немецкие части, которые готовились принять участие в «последнем решающем сражении», но были обескровлены еще в середине октября.

13 октября командующим Западным фронтом назначается Георгий Жуков. Начинается следующий этап битвы за Москву. До разгрома немецких войск, задействованных в операции «Тайфун», оставалось еще два месяца. Мы будем постоянно возвращаться к этой теме и расскажем обо всех перипетиях этой битвы.