Олимпийский сезон 1968 г. К моменту окончания международного сезона 1966-67 гг. родина хоккея Канада уже 6 лет подряд не выигрывала чемпионаты мира. Предстояли очередные зимние Олимпийские игры (Гренобль), а в этих турнирах хоккеисты Канады не побеждали с 1952 г. Сборная СССР, готовясь к Олимпиаде, на январском турнире 1968 г. в Канаде взяла реванш за поражение в аналогичном прошлогоднему соревновании, дважды обыграв и опередив национальную сборную хозяев. Покидая Северную Америку, за день возвращения на Родину, сборная СССР в Оттаве проиграла сборной Канады 2 : 8. Не столько сам факт крупной победы, сколько стиль, в котором канадцы провели игру, воодушевил хоккейную общественность. По общему мнению, это была победа подлинно канадского стиля игры над «русской версией» хоккея с шайбой. (10.01.1968). На чтение: 7 минут

К моменту окончания международного сезона 1966-67 гг. родина хоккея Канада уже 6 лет подряд не выигрывала чемпионаты мира. Предстояли очередные зимние Олимпийские игры (Гренобль), а в этих турнирах хоккеисты Канады не побеждали с 1952 г. Сборная СССР, готовясь к Олимпиаде, на январском турнире 1968 г. в Канаде взяла реванш за поражение в аналогичном прошлогоднему соревновании, дважды обыграв и опередив национальную сборную хозяев. Покидая Северную Америку, за день возвращения на Родину, сборная СССР в Оттаве проиграла сборной Канады 2 : 8. Не столько сам факт крупной победы, сколько стиль, в котором канадцы провели игру, воодушевил хоккейную общественность. По общему мнению, это была победа подлинно канадского стиля игры над «русской версией» хоккея с шайбой. (10.01.1968) .

Состав нашей команды на Олимпиаду в Гренобль был почти оптимальным. Линия обороны несомненно усилилась за счет долгожданного привлечения В.Блинова – он, составив пару А.Рагулину, заменил славного, но заметно сдавшего в новом сезоне Э.Иванова. Лишь немного не согласовывалось с привычным форматом коллектива привлечение пятерки Е.Мишакова из ЦСКА. Это «боевое формирование», с оригинальной трактовкой игровых функций полевых игроков, являлось проводником одной из новаторских идей А.Тарасова. Отличающиеся высокоскоростными возможностями и обладающие большой выносливостью, игроки этой пятерки своей неустанной активностью обескураживали, подавляли и изматывали многих соперников. Тренер армейцев настоял на их включении в состав олимпийской команды, но по ходу турнира «пятерка» заметного вклада в трудную победу СССР на Олимпиаде не внесла. Получилось так, что эти спортсмены, находясь в предельном возрасте атлетической активности (28-29 лет), исполнили роль умеренных статистов, обеспечивающих в своих отрезках хотя бы равновесие в игре. Тарасов позднее признал это своё настойчивое решение ошибкой (личное сообщение, 1985).

Заключительная встреча турнира СССР – Канада определяла чемпиона – перед матчем обе команды имели по одному поражению. Советская сборная не оставила канадцам ни малейших шансов, победив соперников со счетом 5:0, и снова завоевала золото Олимпиады. И опять Анатолий Тарасов во всеуслышание заявил о несоответствии уровня любительского хоккея Канады уровню развития этой игры в европейских странах (Швеция, ЧССР и, прежде всего, СССР). Хотя об этом больше всего рассуждали сами канадцы. Тяжесть очередного поражения усугублялась осознанием безнадежности дальнейших попыток победить русских силами и средствами подлинных хоккейных любителей. Главный творец этой идеи патер Дэвид Бауэр публично признал крушение его 4-летней программы: «Мне трудно представить, что станет в недалёком будущем с Олимпиадами? Посмотрите вокруг себя – в радиусе 100 миль здесь нет ни одного спортсмена-любителя!» Это откровение прозвучало в пресс-центре Гренобля на собрании всей канадской олимпийской спортивной делегации, которая пришла поддержать и поприветствовать своих огорченных хоккеистов. Но с лиц присутствующих уныние смахнуло как рукой, как только в микрофон заговорила хрупкая молодая леди по имени Нэнси Грин (Nancy Greene): «Да, мы проиграли этот матч, но мы не проиграли сражение». Эти слова принадлежали Олимпийской и мировой чемпионке по слалому-гиганту 1968 года, позднее, лучшей канадской спортсменке ХХ столетия. «Настало время распрощаться со старой олимпийской концепцией. Необходимо проводить открытые международные соревнования спортсменов. В них должны участвовать лучшие, независимо от того, любители они или профессионалы», - подвела черту 24-летняя Нэнси Грин.

Конечно, постоянные поражения канадской сборной от советских хоккеистов были обидными. Но канадских болельщиков утешало осознание того, что лучшие хоккеисты СССР 11 месяцев в году занимаются только хоккеем. И на этом фоне настоящие студенты Университета Британской Колумбии, оказывавшие достойное сопротивление чемпионам мира, выглядели почти героями, хотя вот уже пять лет подряд не могли выиграть чемпионат мира.

А ещё больше канадцев успокаивало то, что лучшие хоккеисты страны, мастера НХЛ не имели доступа на международную арену. Профессиональный статус был серьёзным препятствием к соревнованиям с «любителями» (точнее, существовало табу на встречи с профессионалами для любителей). По умолчанию, и в СССР специалисты хоккея понимали, что наши мастера - подлинные профессионалы. Правда гонорары их меркли в сравнении с заработками даже не звезд НХЛ, но такова была социалистическая экономика, где труд материально оценивался не по достижениям и вкладу, а по уравнительному ранжиру. В такой обстановке к началу 1969 г. у канадского хоккея на международной арене сформировалась новая сверхзадача – выиграть во что бы то ни стало чемпионат мира 1970 года (Монреаль, Виннипег).

В июне 1968 г. новым «министром спорта» в СССР был назначен Сергей Павлов, хорошо знакомый Тарасову по работе первым секретарем ЦК ВЛКСМ и помогавший ему (с весны 1964 г.) в создании Всесоюзного школьного хоккейного соревнования «Золотая шайба». Тем же летом в Канаде к власти пришла либеральная партия и сформировала во главе с Премьер-министром Пьером-Элиотом Трюдо новое правительство, которое немедленно заявило о своей обеспокоенности падением мирового престижа канадского хоккея. В этой связи в августе 1968 г. правительством была сформирована так называемая Оперативная Группа ( Task Force, ОГ ) по спорту (во главе с министром здравоохранения и социального обеспечения Джоном Мунро) для всесторонней оценки развития спортивных дисциплин (прежде всего хоккея) в Канаде, их значения для развития общества и положения на международной арене. Особое внимание в работе комиссии уделялось выработке рекомендаций и мер, способствующих победе сборной Канады на хоккейном чемпионате мира 1970 года у себя на родине (Монреаль и Виннипег).

На московском международном хоккейном турнире в начале декабря 1968 сборная Канада потерпела ряд унизительных поражений от обеих сборных команд СССР (+ ничья с Финляндией). Этот месяц, типичный (турнир «Известий», турне по Канаде/Северной Америке) для каждого международного сезона нашей команды можно во многом считать переломным в истории советско-канадских хоккейных отношений. По целому ряду обстоятельств.

Во-первых, заметно обновился и омолодился состав нашей команды. В нём прочно закрепились игроки нового поколения: Лутченко, Поладьев, Михайлов, Петров, Харламов, А.Якушев, Мальцев, Шадрин, Зимин. Их игра стала полным откровением для руководства канадской делегации, посетившей Москву. Автор этих строк хорошо помнит дебют Михайлова, Петрова и Харламова в составе СССР-2 в первом матче против Канады (они забили все 4 гола). В третьем периоде, находясь за воротами нашей команды (стоя у сетки, тогда ещё не было пластиковых заграждений по лицевой линии бортов), я слышал, как в момент паузы (канадцы вели в счёте 3:2) Харламов и Михайлов говорили Петрову: «Овладел шайбой у борта, сразу старайся верхом выбросить её подальше в среднюю зону. Мы, кто к ней будет ближе, убежим, обгоним защитников и овладеем её». Оба решающих победных гола в последней 10-минутке были забиты нашими крайними нападающими в скоростной контратаке, при выходе один на один с вратарём. Канадцы проиграли нашей команде в Москве ещё 3 матча (0:6, 1:8, 0:4), и старший тренер Дж.Маклеод не скрывал восхищения игрой советской команды. «Клянусь, я никогда не видел такой сильной команды. В индивидуальном плане русские, вероятно, уступают игрокам НХЛ, но в командных действиях это великий коллектив. Они никогда не производили такого впечатления, как в этом году». Отметив высокий уровень подготовки советских игроков, Маклеод заметил: «При нашем укладе жизни просто невозможно достигнуть подобного уровня готовности спортсменов, как у русских. Канадские любители не могут себе позволить тренироваться и играть 11 месяцев в году. Даже профессионалы не смирились бы с такой длительной самодисциплиной».

Налицо был качественный скачок в усилении игры сборной СССР.

Ещё дальше в своих оценках этих игр пошёл исполнительный директор КЛХА (САНА) Гордон Джакс (G.Juckes). Он заявил, что советские тренеры А.Тарасов и А.Чернышев готовы посетить Канаду в следующем году в качестве советников по подготовке национальной сборной (06.12.1968) , но это требует подтверждения обеих национальных федераций. «Русские покажут нам, как они, в отличие от нас, тренируют своих хоккеистов, добиваясь таких великолепных физических кондиций. Мало в наше время научить мальчишку играть в хоккей. Необходимо подготовить его тело к максимальным нагрузкам путём работы с отягощениями и использования специальных физических упражнений, как это делают русские». Именно эти откровения авторитетного администратора КЛХА вызвали шквал возмущения в определённых кругах хоккея Канады.

И здесь мы подходим к знакомству с очень значительной и, во многом, противоречивой фигурой в истории канадского хоккея, да и всего спорта Канады. Это господин Ллойд Персиваль, автор знаменитой и давней книги «Хоккей» (издательство Физкультура и спорт, 1957), которая в оригинальном канадском варианте называлась «The Hockey Handbook» (Учебник хоккея) и вышла в свет в 1951 г. Сначала о реакции Л.Персиваля на заявление Гордона Джакса (см. выше), получившей отражение в ряде канадских газет под заголовком (в одной из них) «Величайшее оскорбление всех времен». Персиваль, являясь в то время директором созданного им Института Фитнесса (в привычной отечественной спортивной терминологии «Институт Атлетизма»), писал: «Русские тренеры, предложившие научить канадцев играть в хоккей, будут использовать мои методики, которые были опубликованы в СССР 10 лет назад. Это величайшее оскорбление всех времён, особенно для меня. Нет ни одного русского специалиста, который бы знал лучше меня, как достигать высокой спортивной формы команды » (выделено автором, см. ниже ). При этом канадец сослался именно на свою фундаментальную книгу 1951 г. издания, которая появилась в русском переводе только в 1957 г. ( см. выше )

«Русские ничего не делают такого, чего бы мы не знали и не умели. Но надо отдать им должное. Они начали системное развитие спорта в стране на государственном уровне в начале 50-х годов. Была проделана огромная работа по поиску и изучению новейших методик развития спорта, не только хоккея. В советской спортивной литературе была использована и моя книга Hockey Handbook, о которой мне в 1955 г. написал Директор Центрального института физической культуры СССР Николай Озолин. Он предлагал мне установить с ними научное сотрудничество и обмен». (10.12.1968)

Персиваль был известен своей стране своими радиопередачами (на СВС с 1944 по 1964 гг.) для молодёжи об атлетизме и фитнес-тренированности. Но для задач командной хоккейной практики в Канаде он был востребован лишь однажды. В 1958 году его попросили разработать атлетическую программу тренировок для «Whitby Dunlops», которую он в течение 6 недель реализовывал, работая с командой. Непосредственно перед отбытием на чемпионат мира в Европу и даже на корабле во время трансатлантического плавания. Правда, по его «лекалам» готовил команду «Детройт Ред Уингс», начиная с 1950 г., генеральный менеджер Джек Адамс. Звёзды той команды – Г.Хоу, Р.Келли и Т.Сочак – высоко оценили вклад Персиваля в их индивидуальное совершенствование.

Своё многогранное тренерское искусство Л.Персиваль самостоятельно развивал в себе, занимаясь с юности различными видами спорта (бокс, теннис, крикет, хоккей), и изучая и выполняя тренерскую практику в американском футболе, лёгкой атлетике и хоккее. Стремясь стать универсальным тренером на основе совершенных знаний физиологии организма, он до начала II Мировой войны обучался в Лондоне (Loughborough University, London - School of Sport, Exercise and Health Sciences . Этот университет до настоящего времени считается лучшим в мире образовательным учреждением по проблемам спорта), Берлине и Праге. Очень успешно (но недолго) тренировал хоккейные команды игроков школьного возраста в Торонто, вступив однажды в конфликт с самим Конном Смайтом, но уже в послевоенное время предпочитал индивидуальные тренировочные занятия с представителями самых разных видов спорта. К таким занятиям с ним прибегали звёзды НХЛ Горди Хоу, Терри Сочак, Тед Линдсей, Фрэнк Маховлич и другие. И всё же, главным делом жизни для него оставался его Институт Фитнесса. Изучая многие годы тренерское дело, Персиваль сформулировал фундаментальные понятия этой профессии, основанные на глубоких знаниях спортивной физиологии и психологии. Они верно служили ему в сущностном понимании канонов различных видов спорта, в том числе спортивных игр.

Рассуждая о природе превосходства советских хоккеистов, Персиваль в конце 1968 г. отмечал: «В подготовке и игре русских нет никакой секретной формулы. Они строят свою игру в первую очередь на главном – катании и контроле шайбы. Их план заключается в контроле над шайбой в течение 70% игрового времени. Добиваются они этого благодаря быстрому, ловкому и выносливому катанию. Если они теряют шайбу, то настойчиво продолжают борьбу за неё и не разочарованы тем, что эта попытка обыграть соперника оказалась неудачной. Каждую минуту своих действий они используют с максимальной отдачей, выполняя их в предельно высоком темпе, более высоком, чем соперник. Вот как Тарасов собирается побеждать клубы НХЛ! Именно так он сможет уравновесить игроков уровня Б.Халла, вынуждая их действовать с запредельной нагрузкой, влекущей за собой непривычно раннюю утомляемость, требующую более быстрой замены на поле. В канадском хоккее главным остается традиционный игровой стиль. Ничего не изменилось в отношении канадцев к тренировочному процессу и подготовке игроков с 20-х годов. И только сейчас национальная команда понимает, что именно в этом ключ русских к успеху. Тарасов может успешно возглавить любую команду НХЛ, поскольку использует основополагающие принципы спортивной физиологии и психологии. В клубах профессиональных лиг американского футбола США (NFL и AFL) много «Тарасовых», делающих главный акцент на умственной и физической подготовке спортсменов. Если в канадском хоккее отношение к тренировочному процессу не изменится, мы будем отставать всё больше и больше». (10.12.1968).

Таким был личный взгляд незаурядного спортивного физиолога и тренера на проблему советско-канадского хоккейного противостояния. Оценивать эти интересные, но не бесспорные суждения, не входит в задачу нашего скромного повествования. Однако, мы ещё не раз будем возвращаться к компетентному мнению Ллойда Персиваля по мере дальнейшего описания соревновательных отношений Канады и СССР. И, возможно, позволим себе ряд дискуссионных комментариев.

Но здесь снова приходится делать отступление от хронологического порядка изложения нашего материала. В последние 5-6 лет в зарубежной спортивной периодике, особенно в канадской, появились (и даже обострились) комментарии, касающиеся сознательного умалчивания о влиянии теории Ллойда Персиваля на формирование концептуальных тренерских взглядов А.Тарасова. Будто бы все идеи и тренерская философия Тарасова целиком заимствованы у канадского специалиста. Не могли здесь не добавить своей лживой порции яда некоторые ветераны отечественной спортивной журналистики, несмотря на своё почётное лауреатство в МФХЛ (IIHF) ( https://www.sportexpress.ru/fridays/reviews/- …-1248766/). В качестве доказательства в зарубежной прессе приводится мифическая версия о том, что канадский хоккеист украинского происхождения Стэн Ободяк (игравший за «Lethbridge Maple Leafs» на чемпионате мира 1951 г. в Париже) передал Тарасову экземпляр книги Л.Персиваля «Hockey Handbook», изданной в 1951 г. Когда выяснилось, что Тарасов не был на парижском чемпионате, возникла «усовершенствованная» версия с участием тех же персонажей. Она уже относилась к 1953 г., когда С.Ободяк работал в клубе SC Zurich (Швейцария) играющим тренером. И, конечно же, его встреча с Тарасовы «стала неизбежной», поскольку тренер из СССР присутствовал на чемпионате мира в Швейцарии в качестве наблюдателя. (в своих подробных мемуарах о 50-летней истории Maple Leaf Gardens (1981) С.Ободяк, описывая свою жизнь в хоккее, ни разу не упоминает о встрече с А.Тарасовым). А книга Л.Персиваля, якобы привезенная А.Тарасовым в СССР, была переведена на русский язык и вышла в свет, правда, только в 1957 г. При упоминании подобных «фактов» невозможно избежать иронии и сарказма.

Эта фантастическая история скорее всего принадлежит Гэри Моссману (Gary Mossman), автору книги о Л.Персивале («Lloyd Percival: Coach and Visionary», 2013). Хотя изложена она была им не в книге, а только в интервью, данном в связи с изданием его монографии. Есть масса доводов о её бездоказательности, но мы предлагаем читателю только один из них – собственную книгу А.Тарасова «Хоккей с шайбой» издания 1950 г.(!) ( https://www.antiquariy/mob/book-1-5689.html ) (Издательство Вооруженных сил СССР). Тот, кто хоть мало-мальски знаком с правилами офсетной печати (особенно советской послевоенной), поймёт, что материал Тарасова (машинописный текст + многочисленные иллюстрации), чтобы быть изготовленным в виде книги, должен был подаваться в типографию не позднее середины 1949 г.

Тарасов и Персиваль были, не могли не быть, знакомы! Их обоюдное уважение не вызывало сомнения и многократно было отражено в печати, выступлениях и монографиях обоих. Детали их общения станут предметом отдельного упоминания в нашем дальнейшем повествовании.

По возвращении с московского турнира на родину сборная Канады столкнулась с проблемами финансирования на 1969 г. Из-за этого под угрозой срыва оказался визит в Канаду сборных ЧССР и СССР, предполагавшийся перед Новым годом. Президент Канадской Любительской Хоккейной Ассоциации (КЛХА/CAHA) Эрл Досон (Earl Dawson) всеми средствами добивался поддержки в этом вопросе министра Дж. Мунро. Президент, обсуждая проблему финансирования, в частности, провокационно заявил о серьезном изучении «интригующего предложения русских тренеров Тарасова и Чернышева» оказать содействие в подготовке сборной Канады к чемпионату мира 1969 г., что и вызвало у многих реакцию негодования (см. выше).

Другим важнейшим, уже государственно-административным фактором происходящего перелома в отношении Канады к своему любимому детищу, стала позиция Оперативной Группы. Завершая свою работу (во второй половине декабря), она констатировала значительное и нарастающее отставание уровня игры сборной Канады от европейских команд, и в первую очередь от СССР. Министр Джон Мунро сформулировал ряд государственных инициатив и наметил перечень мер, требуемых для прогресса и высоких достижений канадского хоккея на международной арене. Они были рекомендованы как руководство к действию для Правительства. Одним из важнейших условий стало бюджетное финансирование и создание детских хоккейных школ в Канаде. Главным доводом в пользу этого был русский пример общественного движения «Золотая шайба», предложенного и руководимого в СССР А.В.Тарасовым под протекторатом ЦК ВЛКСМ и охватившего за 4 года около 1 миллиона школьников. Вторым требованием и условием прогресса, выдвигаемым Оперативной Группой, стала легализация участия в международных турнирах (включая ежегодные чемпионаты мира) профессиональных игроков из Канады.

1 января 1969 г. канадское книжное издательство Griffin House выпустило в свет книгу Анатолия Тарасова «Путь к Олимпу» (Road to Olympus, by Anatoli Tarasov; 1st Edition, January 1, 1969). Впервые в мировой истории печатных изданий о хоккее на английском языке была опубликована книга советского специалиста.

Ограничившись упоминанием этого факта, добавим лишь, что более 50 лет многочисленные научные, медийные, сетевые и всевозможные иные публикации о хоккее ссылались и до настоящего времени продолжают ссылаться на этот фундаментальный труд.

© В.С. Акопян

(Продолжение следует)