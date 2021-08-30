Олимпийский сезон 1968 г.
К моменту окончания международного сезона 1966-67 гг. родина хоккея Канада уже 6 лет подряд не выигрывала чемпионаты мира. Предстояли очередные зимние Олимпийские игры (Гренобль), а в этих турнирах хоккеисты Канады не побеждали с 1952 г. Сборная СССР, готовясь к Олимпиаде, на январском турнире 1968 г. в Канаде взяла реванш за поражение в аналогичном прошлогоднему соревновании, дважды обыграв и опередив национальную сборную хозяев. Покидая Северную Америку, за день возвращения на Родину, сборная СССР в Оттаве проиграла сборной Канады 2 : 8. Не столько сам факт крупной победы, сколько стиль, в котором канадцы провели игру, воодушевил хоккейную общественность. По общему мнению, это была победа подлинно канадского стиля игры над «русской версией» хоккея с шайбой. (10.01.1968).
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К моменту окончания международного сезона 1966-67 гг. родина хоккея Канада уже 6 лет подряд не выигрывала чемпионаты мира. Предстояли очередные зимние Олимпийские игры (Гренобль), а в этих турнирах хоккеисты Канады не побеждали с 1952 г. Сборная СССР, готовясь к Олимпиаде, на январском турнире 1968 г. в Канаде взяла реванш за поражение в аналогичном прошлогоднему соревновании, дважды обыграв и опередив национальную сборную хозяев. Покидая Северную Америку, за день возвращения на Родину, сборная СССР в Оттаве проиграла сборной Канады 2 : 8. Не столько сам факт крупной победы, сколько стиль, в котором канадцы провели игру, воодушевил хоккейную общественность. По общему мнению, это была победа подлинно канадского стиля игры над «русской версией» хоккея с шайбой. (10.01.1968).
Состав нашей команды на Олимпиаду в Гренобль был почти оптимальным. Линия обороны несомненно усилилась за счет долгожданного привлечения В.Блинова – он, составив пару А.Рагулину, заменил славного, но заметно сдавшего в новом сезоне Э.Иванова. Лишь немного не согласовывалось с привычным форматом коллектива привлечение пятерки Е.Мишакова из ЦСКА. Это «боевое формирование», с оригинальной трактовкой игровых функций полевых игроков, являлось проводником одной из новаторских идей А.Тарасова. Отличающиеся высокоскоростными возможностями и обладающие большой выносливостью, игроки этой пятерки своей неустанной активностью обескураживали, подавляли и изматывали многих соперников. Тренер армейцев настоял на их включении в состав олимпийской команды, но по ходу турнира «пятерка» заметного вклада в трудную победу СССР на Олимпиаде не внесла. Получилось так, что эти спортсмены, находясь в предельном возрасте атлетической активности (28-29 лет), исполнили роль умеренных статистов, обеспечивающих в своих отрезках хотя бы равновесие в игре. Тарасов позднее признал это своё настойчивое решение ошибкой (личное сообщение, 1985).
Заключительная встреча турнира СССР – Канада определяла чемпиона – перед матчем обе команды имели по одному поражению. Советская сборная не оставила канадцам ни малейших шансов, победив соперников со счетом 5:0, и снова завоевала золото Олимпиады. И опять Анатолий Тарасов во всеуслышание заявил о несоответствии уровня любительского хоккея Канады уровню развития этой игры в европейских странах (Швеция, ЧССР и, прежде всего, СССР). Хотя об этом больше всего рассуждали сами канадцы. Тяжесть очередного поражения усугублялась осознанием безнадежности дальнейших попыток победить русских силами и средствами подлинных хоккейных любителей. Главный творец этой идеи патер Дэвид Бауэр публично признал крушение его 4-летней программы: «Мне трудно представить, что станет в недалёком будущем с Олимпиадами? Посмотрите вокруг себя – в радиусе 100 миль здесь нет ни одного спортсмена-любителя!» Это откровение прозвучало в пресс-центре Гренобля на собрании всей канадской олимпийской спортивной делегации, которая пришла поддержать и поприветствовать своих огорченных хоккеистов. Но с лиц присутствующих уныние смахнуло как рукой, как только в микрофон заговорила хрупкая молодая леди по имени Нэнси Грин (Nancy Greene): «Да, мы проиграли этот матч, но мы не проиграли сражение». Эти слова принадлежали Олимпийской и мировой чемпионке по слалому-гиганту 1968 года, позднее, лучшей канадской спортсменке ХХ столетия. «Настало время распрощаться со старой олимпийской концепцией. Необходимо проводить открытые международные соревнования спортсменов. В них должны участвовать лучшие, независимо от того, любители они или профессионалы», - подвела черту 24-летняя Нэнси Грин.
Конечно, постоянные поражения канадской сборной от советских хоккеистов были обидными. Но канадских болельщиков утешало осознание того, что лучшие хоккеисты СССР 11 месяцев в году занимаются только хоккеем. И на этом фоне настоящие студенты Университета Британской Колумбии, оказывавшие достойное сопротивление чемпионам мира, выглядели почти героями, хотя вот уже пять лет подряд не могли выиграть чемпионат мира.
А ещё больше канадцев успокаивало то, что лучшие хоккеисты страны, мастера НХЛ не имели доступа на международную арену. Профессиональный статус был серьёзным препятствием к соревнованиям с «любителями» (точнее, существовало табу на встречи с профессионалами для любителей). По умолчанию, и в СССР специалисты хоккея понимали, что наши мастера - подлинные профессионалы. Правда гонорары их меркли в сравнении с заработками даже не звезд НХЛ, но такова была социалистическая экономика, где труд материально оценивался не по достижениям и вкладу, а по уравнительному ранжиру. В такой обстановке к началу 1969 г. у канадского хоккея на международной арене сформировалась новая сверхзадача – выиграть во что бы то ни стало чемпионат мира 1970 года (Монреаль, Виннипег).
В июне 1968 г. новым «министром спорта» в СССР был назначен Сергей Павлов, хорошо знакомый Тарасову по работе первым секретарем ЦК ВЛКСМ и помогавший ему (с весны 1964 г.) в создании Всесоюзного школьного хоккейного соревнования «Золотая шайба». Тем же летом в Канаде к власти пришла либеральная партия и сформировала во главе с Премьер-министром Пьером-Элиотом Трюдо новое правительство, которое немедленно заявило о своей обеспокоенности падением мирового престижа канадского хоккея. В этой связи в августе 1968 г. правительством была сформирована так называемая Оперативная Группа (Task Force, ОГ) по спорту (во главе с министром здравоохранения и социального обеспечения Джоном Мунро) для всесторонней оценки развития спортивных дисциплин (прежде всего хоккея) в Канаде, их значения для развития общества и положения на международной арене. Особое внимание в работе комиссии уделялось выработке рекомендаций и мер, способствующих победе сборной Канады на хоккейном чемпионате мира 1970 года у себя на родине (Монреаль и Виннипег).
На московском международном хоккейном турнире в начале декабря 1968 сборная Канада потерпела ряд унизительных поражений от обеих сборных команд СССР (+ ничья с Финляндией). Этот месяц, типичный (турнир «Известий», турне по Канаде/Северной Америке) для каждого международного сезона нашей команды можно во многом считать переломным в истории советско-канадских хоккейных отношений. По целому ряду обстоятельств.
Во-первых, заметно обновился и омолодился состав нашей команды. В нём прочно закрепились игроки нового поколения: Лутченко, Поладьев, Михайлов, Петров, Харламов, А.Якушев, Мальцев, Шадрин, Зимин. Их игра стала полным откровением для руководства канадской делегации, посетившей Москву. Автор этих строк хорошо помнит дебют Михайлова, Петрова и Харламова в составе СССР-2 в первом матче против Канады (они забили все 4 гола). В третьем периоде, находясь за воротами нашей команды (стоя у сетки, тогда ещё не было пластиковых заграждений по лицевой линии бортов), я слышал, как в момент паузы (канадцы вели в счёте 3:2) Харламов и Михайлов говорили Петрову: «Овладел шайбой у борта, сразу старайся верхом выбросить её подальше в среднюю зону. Мы, кто к ней будет ближе, убежим, обгоним защитников и овладеем её». Оба решающих победных гола в последней 10-минутке были забиты нашими крайними нападающими в скоростной контратаке, при выходе один на один с вратарём. Канадцы проиграли нашей команде в Москве ещё 3 матча (0:6, 1:8, 0:4), и старший тренер Дж.Маклеод не скрывал восхищения игрой советской команды. «Клянусь, я никогда не видел такой сильной команды. В индивидуальном плане русские, вероятно, уступают игрокам НХЛ, но в командных действиях это великий коллектив. Они никогда не производили такого впечатления, как в этом году». Отметив высокий уровень подготовки советских игроков, Маклеод заметил: «При нашем укладе жизни просто невозможно достигнуть подобного уровня готовности спортсменов, как у русских. Канадские любители не могут себе позволить тренироваться и играть 11 месяцев в году. Даже профессионалы не смирились бы с такой длительной самодисциплиной».
Налицо был качественный скачок в усилении игры сборной СССР.
Ещё дальше в своих оценках этих игр пошёл исполнительный директор КЛХА (САНА) Гордон Джакс (G.Juckes). Он заявил, что советские тренеры А.Тарасов и А.Чернышев готовы посетить Канаду в следующем году в качестве советников по подготовке национальной сборной (06.12.1968), но это требует подтверждения обеих национальных федераций. «Русские покажут нам, как они, в отличие от нас, тренируют своих хоккеистов, добиваясь таких великолепных физических кондиций. Мало в наше время научить мальчишку играть в хоккей. Необходимо подготовить его тело к максимальным нагрузкам путём работы с отягощениями и использования специальных физических упражнений, как это делают русские». Именно эти откровения авторитетного администратора КЛХА вызвали шквал возмущения в определённых кругах хоккея Канады.
И здесь мы подходим к знакомству с очень значительной и, во многом, противоречивой фигурой в истории канадского хоккея, да и всего спорта Канады. Это господин Ллойд Персиваль, автор знаменитой и давней книги «Хоккей» (издательство Физкультура и спорт, 1957), которая в оригинальном канадском варианте называлась «The Hockey Handbook» (Учебник хоккея) и вышла в свет в 1951 г. Сначала о реакции Л.Персиваля на заявление Гордона Джакса (см. выше), получившей отражение в ряде канадских газет под заголовком (в одной из них) «Величайшее оскорбление всех времен». Персиваль, являясь в то время директором созданного им Института Фитнесса (в привычной отечественной спортивной терминологии «Институт Атлетизма»), писал: «Русские тренеры, предложившие научить канадцев играть в хоккей, будут использовать мои методики, которые были опубликованы в СССР 10 лет назад. Это величайшее оскорбление всех времён, особенно для меня. Нет ни одного русского специалиста, который бы знал лучше меня, как достигать высокой спортивной формы команды» (выделено автором, см. ниже). При этом канадец сослался именно на свою фундаментальную книгу 1951 г. издания, которая появилась в русском переводе только в 1957 г. (см. выше)
«Русские ничего не делают такого, чего бы мы не знали и не умели. Но надо отдать им должное. Они начали системное развитие спорта в стране на государственном уровне в начале 50-х годов. Была проделана огромная работа по поиску и изучению новейших методик развития спорта, не только хоккея. В советской спортивной литературе была использована и моя книга Hockey Handbook, о которой мне в 1955 г. написал Директор Центрального института физической культуры СССР Николай Озолин. Он предлагал мне установить с ними научное сотрудничество и обмен». (10.12.1968)
Персиваль был известен своей стране своими радиопередачами (на СВС с 1944 по 1964 гг.) для молодёжи об атлетизме и фитнес-тренированности. Но для задач командной хоккейной практики в Канаде он был востребован лишь однажды. В 1958 году его попросили разработать атлетическую программу тренировок для «Whitby Dunlops», которую он в течение 6 недель реализовывал, работая с командой. Непосредственно перед отбытием на чемпионат мира в Европу и даже на корабле во время трансатлантического плавания. Правда, по его «лекалам» готовил команду «Детройт Ред Уингс», начиная с 1950 г., генеральный менеджер Джек Адамс. Звёзды той команды – Г.Хоу, Р.Келли и Т.Сочак – высоко оценили вклад Персиваля в их индивидуальное совершенствование.
Своё многогранное тренерское искусство Л.Персиваль самостоятельно развивал в себе, занимаясь с юности различными видами спорта (бокс, теннис, крикет, хоккей), и изучая и выполняя тренерскую практику в американском футболе, лёгкой атлетике и хоккее. Стремясь стать универсальным тренером на основе совершенных знаний физиологии организма, он до начала II Мировой войны обучался в Лондоне (Loughborough University, London - School of Sport, Exercise and Health Sciences. Этот университет до настоящего времени считается лучшим в мире образовательным учреждением по проблемам спорта), Берлине и Праге. Очень успешно (но недолго) тренировал хоккейные команды игроков школьного возраста в Торонто, вступив однажды в конфликт с самим Конном Смайтом, но уже в послевоенное время предпочитал индивидуальные тренировочные занятия с представителями самых разных видов спорта. К таким занятиям с ним прибегали звёзды НХЛ Горди Хоу, Терри Сочак, Тед Линдсей, Фрэнк Маховлич и другие. И всё же, главным делом жизни для него оставался его Институт Фитнесса. Изучая многие годы тренерское дело, Персиваль сформулировал фундаментальные понятия этой профессии, основанные на глубоких знаниях спортивной физиологии и психологии. Они верно служили ему в сущностном понимании канонов различных видов спорта, в том числе спортивных игр.
Рассуждая о природе превосходства советских хоккеистов, Персиваль в конце 1968 г. отмечал: «В подготовке и игре русских нет никакой секретной формулы. Они строят свою игру в первую очередь на главном – катании и контроле шайбы. Их план заключается в контроле над шайбой в течение 70% игрового времени. Добиваются они этого благодаря быстрому, ловкому и выносливому катанию. Если они теряют шайбу, то настойчиво продолжают борьбу за неё и не разочарованы тем, что эта попытка обыграть соперника оказалась неудачной. Каждую минуту своих действий они используют с максимальной отдачей, выполняя их в предельно высоком темпе, более высоком, чем соперник. Вот как Тарасов собирается побеждать клубы НХЛ! Именно так он сможет уравновесить игроков уровня Б.Халла, вынуждая их действовать с запредельной нагрузкой, влекущей за собой непривычно раннюю утомляемость, требующую более быстрой замены на поле. В канадском хоккее главным остается традиционный игровой стиль. Ничего не изменилось в отношении канадцев к тренировочному процессу и подготовке игроков с 20-х годов. И только сейчас национальная команда понимает, что именно в этом ключ русских к успеху. Тарасов может успешно возглавить любую команду НХЛ, поскольку использует основополагающие принципы спортивной физиологии и психологии. В клубах профессиональных лиг американского футбола США (NFL и AFL) много «Тарасовых», делающих главный акцент на умственной и физической подготовке спортсменов. Если в канадском хоккее отношение к тренировочному процессу не изменится, мы будем отставать всё больше и больше». (10.12.1968).
Таким был личный взгляд незаурядного спортивного физиолога и тренера на проблему советско-канадского хоккейного противостояния. Оценивать эти интересные, но не бесспорные суждения, не входит в задачу нашего скромного повествования. Однако, мы ещё не раз будем возвращаться к компетентному мнению Ллойда Персиваля по мере дальнейшего описания соревновательных отношений Канады и СССР. И, возможно, позволим себе ряд дискуссионных комментариев.
Но здесь снова приходится делать отступление от хронологического порядка изложения нашего материала. В последние 5-6 лет в зарубежной спортивной периодике, особенно в канадской, появились (и даже обострились) комментарии, касающиеся сознательного умалчивания о влиянии теории Ллойда Персиваля на формирование концептуальных тренерских взглядов А.Тарасова. Будто бы все идеи и тренерская философия Тарасова целиком заимствованы у канадского специалиста. Не могли здесь не добавить своей лживой порции яда некоторые ветераны отечественной спортивной журналистики, несмотря на своё почётное лауреатство в МФХЛ (IIHF) (https://www.sportexpress.ru/fridays/reviews/-…-1248766/). В качестве доказательства в зарубежной прессе приводится мифическая версия о том, что канадский хоккеист украинского происхождения Стэн Ободяк (игравший за «Lethbridge Maple Leafs» на чемпионате мира 1951 г. в Париже) передал Тарасову экземпляр книги Л.Персиваля «Hockey Handbook», изданной в 1951 г. Когда выяснилось, что Тарасов не был на парижском чемпионате, возникла «усовершенствованная» версия с участием тех же персонажей. Она уже относилась к 1953 г., когда С.Ободяк работал в клубе SC Zurich (Швейцария) играющим тренером. И, конечно же, его встреча с Тарасовы «стала неизбежной», поскольку тренер из СССР присутствовал на чемпионате мира в Швейцарии в качестве наблюдателя. (в своих подробных мемуарах о 50-летней истории Maple Leaf Gardens (1981) С.Ободяк, описывая свою жизнь в хоккее, ни разу не упоминает о встрече с А.Тарасовым). А книга Л.Персиваля, якобы привезенная А.Тарасовым в СССР, была переведена на русский язык и вышла в свет, правда, только в 1957 г. При упоминании подобных «фактов» невозможно избежать иронии и сарказма.
Эта фантастическая история скорее всего принадлежит Гэри Моссману (Gary Mossman), автору книги о Л.Персивале («Lloyd Percival: Coach and Visionary», 2013). Хотя изложена она была им не в книге, а только в интервью, данном в связи с изданием его монографии. Есть масса доводов о её бездоказательности, но мы предлагаем читателю только один из них – собственную книгу А.Тарасова «Хоккей с шайбой» издания 1950 г.(!) (https://www.antiquariy/mob/book-1-5689.html) (Издательство Вооруженных сил СССР). Тот, кто хоть мало-мальски знаком с правилами офсетной печати (особенно советской послевоенной), поймёт, что материал Тарасова (машинописный текст + многочисленные иллюстрации), чтобы быть изготовленным в виде книги, должен был подаваться в типографию не позднее середины 1949 г.
Тарасов и Персиваль были, не могли не быть, знакомы! Их обоюдное уважение не вызывало сомнения и многократно было отражено в печати, выступлениях и монографиях обоих. Детали их общения станут предметом отдельного упоминания в нашем дальнейшем повествовании.
По возвращении с московского турнира на родину сборная Канады столкнулась с проблемами финансирования на 1969 г. Из-за этого под угрозой срыва оказался визит в Канаду сборных ЧССР и СССР, предполагавшийся перед Новым годом. Президент Канадской Любительской Хоккейной Ассоциации (КЛХА/CAHA) Эрл Досон (Earl Dawson) всеми средствами добивался поддержки в этом вопросе министра Дж. Мунро. Президент, обсуждая проблему финансирования, в частности, провокационно заявил о серьезном изучении «интригующего предложения русских тренеров Тарасова и Чернышева» оказать содействие в подготовке сборной Канады к чемпионату мира 1969 г., что и вызвало у многих реакцию негодования (см. выше).
Другим важнейшим, уже государственно-административным фактором происходящего перелома в отношении Канады к своему любимому детищу, стала позиция Оперативной Группы. Завершая свою работу (во второй половине декабря), она констатировала значительное и нарастающее отставание уровня игры сборной Канады от европейских команд, и в первую очередь от СССР. Министр Джон Мунро сформулировал ряд государственных инициатив и наметил перечень мер, требуемых для прогресса и высоких достижений канадского хоккея на международной арене. Они были рекомендованы как руководство к действию для Правительства. Одним из важнейших условий стало бюджетное финансирование и создание детских хоккейных школ в Канаде. Главным доводом в пользу этого был русский пример общественного движения «Золотая шайба», предложенного и руководимого в СССР А.В.Тарасовым под протекторатом ЦК ВЛКСМ и охватившего за 4 года около 1 миллиона школьников. Вторым требованием и условием прогресса, выдвигаемым Оперативной Группой, стала легализация участия в международных турнирах (включая ежегодные чемпионаты мира) профессиональных игроков из Канады.
1 января 1969 г. канадское книжное издательство Griffin House выпустило в свет книгу Анатолия Тарасова «Путь к Олимпу» (Road to Olympus, by Anatoli Tarasov; 1st Edition, January 1, 1969). Впервые в мировой истории печатных изданий о хоккее на английском языке была опубликована книга советского специалиста.
Ограничившись упоминанием этого факта, добавим лишь, что более 50 лет многочисленные научные, медийные, сетевые и всевозможные иные публикации о хоккее ссылались и до настоящего времени продолжают ссылаться на этот фундаментальный труд.
© В.С. Акопян
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