Офеня – странствующие торговцы В последние годы стало модно заказывать товары по телефону или интернету. Особенно это стало актуально сегодня, когда в условиях свирепствующей пандемии существует масса ограничений. Многим вообще не рекомендуется выходить из дому, вот и приходится искать в интернете точки продаж и заказывать домой пиццу или что-то из одежды. Но это стало возможным только сегодня, когда техника достигла определенных высот, а товаров стало столько, что покупателю и не надо стараться, чтобы найти нужное. А ведь какие-то 300 лет назад все было совсем по-другому. На чтение: 3 минуты

В последние годы стало модно заказывать товары по телефону или интернету. Особенно это стало актуально сегодня, когда в условиях свирепствующей пандемии существует масса ограничений. Многим вообще не рекомендуется выходить из дому, вот и приходится искать в интернете точки продаж и заказывать домой пиццу или что-то из одежды. Но это стало возможным только сегодня, когда техника достигла определенных высот, а товаров стало столько, что покупателю и не надо стараться, чтобы найти нужное. А ведь какие-то 300 лет назад все было совсем по-другому.

Офеня – коммивояжер древности

Человечество развивалось, рождались одни государства, другие исчезали, развивалась наука, крепла промышленность, процветало сельское хозяйство. И рядом со всем этим оставалось занятие, которое практически не испытывало потрясений, – торговля.

Она возникла вместе с первыми признаками разделения труда, с излишками производимых изделий и продуктов. Начиналось все со скромного оборота и обмена внутри какой-либо страны, но очень скоро пришло к разветвленной, раскинувшейся по всему свету сети торговых предприятий.

Торговля не обошла стороной Русское государство, которое находилось в центре многих торговых путей. Естественно, рынок (торжище) занимал центральное место в каждом значимом поселении. Особенно привлекательны для населения были ярмарки, по-русски – «торг, торжище». А слово «ярмарка» пришло к нам из Германии (Jahrmarkt – «ежегодный рынок») –так назывались регулярно проводимые в определенном месте распродажи товаров.

Но это в городах, крупных поселках и по особенным дням, а то и раз в году. Куда бедному крестьянину податься? Вот и появился странствующий по деревням торговец – офеня. Все мы помним старинную русскую народную песню «Ой, полным-полна моя коробушка». Здесь торговец предлагает девице и ситцы, и парчу. Особо богатый выбор товаров предлагали ходебщики, кантюжники, разносчики с извозом, а вот коробейники, щепетильники, мелочные торгаши вразноску, которые ходили по малым городам, селам и деревням. Объемы продаж были не очень большие. Товар был попроще, но не менее нужный в хозяйстве: книги, бумага, шелк, ленты, иглы, сыр, колбаса, серьги, колечки.

История появления офеней

По одной из версий офени появились еще в XV веке, когда на Русь переселилось большое количество греков. Есть также версия, что офени стали продолжать традиции скоморохов, большая часть которых и занялась торговлей. Странствующие торговцы называли себя выходцами из Афин, потому в народе их всех и прозвали «афинянами», «офинянами», «офенями».

Здесь надо разъяснить, почему скоморохи вдруг все подались в офени. Для нас, современных людей, скоморохи – это клоуны-смехачи, собирающие на ярмарках охочих до веселья зевак. Скоморохи устраивали простенькие шоу на ярмарках, но в их репертуарах были былины, сказания и народные драмы, в которых присутствовало и недовольство существующими порядками. В своих сатирических произведениях скоморохи в очень уж непривлекательном виде показывали бояр и духовенство. К концу XVI века скоморошьи команды объединяли 60-100 человек. Мало того, что эти ватаги вызывали подозрения у власти, они еще и наводили ужас на небольшие деревеньки. Скоморохов стали обвинять в грабежах и насилиях. Архиепископ Никон организовал целую кампанию против скоморохов, и в 1648 и 1657 годах были приняты указы о запрещении скоморошества. Сразу скоморохи не исчезли, но большинство их переквалифицировалось в торговцев-разносчиков.

Много вопросов у истории остается к тому, откуда офени приходили и куда уходили. Считается, что основными центрами их были Суздаль и Владимирская область. А вот география их походов очень обширна. Офеней встречали и в Архангельске, и у Белого моря, доходили они до Урала, до Астрахани. Можно даже сказать, что офени вели и международную торговлю, поскольку появлялись и в восточной Польше.

Практически неконтролируемое предпринимательское движение выявило «специализации» узкого профиля. Во Владимирской области, в Вязниковском уезде, в селах Мстера, Холуй и Палех были главные центры офеней. Отсюда вывозили иконы. Цены были небольшие, но и сами иконы были сомнительного качества и подчас не соответствовали имеющимся канонам. Для проведения удачной сделки был один очень важный фактор, который действовал безотказно. Офени давали товары в долг до следующего лета или меняли товар на сельские товары (хлеб, овес, лен, мед), а это сразу привлекало потенциальных покупателей.

Осенью офени массово съезжались в свои базовые села, грузили возы товаром и разъезжались каждый по своим проверенным маршрутам. Шопинговые туры продолжались до Масленицы или Пасхи, но иногда дела шли так удачно, что они в течение зимы возвращались за новым товаром. Промысел приносил достаток, и многие офени были настолько оборотистыми, что создавали целые «предприятия» и становились «хозяевами». Зажиточные офени имели лошадь и телегу, а те, что победнее, ходили пешком и на себе тянули тележки с товаром. Их звали ходебщиками.

Сообщество офеней до сих пор недостаточно изучено. С одной стороны, оно было очень закрытым от посторонних глаз, со своим профессиональным языком, со своими кастами, цеховым кодексом, правилами жизни. С другой стороны, именно офени тесно общались с простыми людьми, являлись носителями другой стороны бытовой реальности, были чудесными рассказчиками и стремились развить грамотность народа. Многие офени-книгоноши были грамотными, они расхваливали товар, подробно рассказывая содержание книг или жития святых. Но коммерческой жилкой обладали и вообще неграмотные, такие офени со своей природной сметкой, изворотливостью преподносили имеющиеся у них книги так, что от покупателей отбою не было.

Офени музЫки по совместительству были своеобразными бродячими музыкантами, русскими трубадурами.

Можно выделить из сообщества офеней старинщиков, главным контингентом у которых были староверы – приверженцы старых текстов и старинных икон. Здесь товар скупался «с достоинством», а продавался «с рассуждением».

Офеням, чтобы жить, надо было вертеться. Вот они и вертелись, запутывая следы, тарабаря на фене непонятные заветные заговоры, уходили от опеки государства. Особое место в жизни офеней занимал их тайный язык. Принято считать, что этот язык возник из заимствований из разных языков и искусственных словообразований. Естественно, тайный язык беспокоил государственных чиновников, так как торговая сеть никак не контролировалась. В 1853 году задание создать «словарь тайного языка раскольников» получил Владимир Даль. Был создан «Офенско-русский словарь», а чуть позже и «Русско-офенский словарь», но, как ни странно, чиновники не нашли в этих словах ничего криминального. Сам В. Даль говорил, что язык придумали «для плутовских совещаний торгашей». Для наглядности приведем несколько переводов русских пословиц:

Кто не работает – тот не ест. – Кчон не мастырит, тот не бряет.

Ни кола, ни двора. – Ни брута, ни рыма.

Офеням язык нужен был для решения «тонкостей торгового дела» прямо в присутствии заказчика или предупреждать коллег о нежелательной встрече с полицией. Как говорил писатель А. Мельников-Печерский, это один из феноменов человеческой изворотливости.

В заключение, мне хочется сказать, что эпоха офеней не так далеко от нас ушла. Вспомните последнюю вашу поездку в пригородной электричке, где вашему вниманию будут предложены уникальный клей, безразмерные носки, авторучки, календарики и прочая дребедень, которая вам не нужна, а рука так и тянется к кошельку, чтобы купить. Офени живы, и как бы их ни гоняла полиция, они всегда рядом.